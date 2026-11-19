Cobertura informativa de TVPerú sobre la presentación oficial del DNI digital por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Lima. Durante una ceremonia pública, se expusieron los pasos y requisitos para tramitar la versión digital del documento de identidad mediante aplicaciones móviles como ID Perú y Perú Pass, así como las funciones de validación biométrica y almacenamiento en dispositivos telefónicos.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó el Documento Nacional de Identidad digital (DNId), una credencial que permite a los peruanos acreditar su identidad desde el teléfono celular. El documento tendrá el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI físico convencional y el DNI electrónico.

La medida está dirigida a ciudadanos mayores de 18 años que cuenten con un DNI vigente. El nuevo formato será voluntario y complementará a los documentos físicos, que continuarán vigentes. Ninguna entidad podrá exigir exclusivamente la presentación de la versión digital para realizar un trámite o validar una identidad.

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El DNId se almacenará en Perú Pass, la billetera digital desarrollada para guardar credenciales verificables emitidas por Reniec. Desde la aplicación, el titular podrá revisar sus datos personales, su fotografía y autorizar el envío de información específica a entidades públicas o privadas que requieran comprobar su identidad.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó la emisión del Documento Nacional de Identidad en formato digital para teléfonos celulares. En una conferencia de prensa en el Cercado de Lima, la jefa institucional del organismo, Carmen Velarde, detalló el uso de los aplicativos ID Perú y Peru Pass para la verificación biométrica y el control de datos personales, además de advertir sobre la situación presupuestal de la entidad.

El DNI digital permitirá compartir solo los datos requeridos en cada trámite

Una de las funciones previstas para la credencial consiste en limitar la información que se comparte durante una verificación. El ciudadano no deberá mostrar el documento completo si el trámite solo requiere confirmar, por ejemplo, su nombre, su edad o la vigencia de su DNI.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil presenta el Documento Nacional de Identidad digital ante el público en una conferencia en Lima.

La autorización se realizará mediante el PIN de seis dígitos que el usuario crea al instalar Perú Pass. También será posible activar el acceso con la huella dactilar o el reconocimiento facial del celular, siempre que el equipo cuente con esas herramientas biométricas.

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El Reniec expone en Lima el procedimiento de descarga del Documento Nacional de Identidad digital para teléfonos móviles durante una conferencia de prensa.

El sistema incluirá códigos QR temporales para validar los datos. La persona o institución que necesite verificar una identidad deberá ingresar al portal Identidad Reniec, acceder a los servicios del DNI digital y generar un código. El titular abrirá Perú Pass, seleccionará la opción para compartir información y escaneará ese QR para autorizar la operación.

El Reniec presenta en Lima el Documento Nacional de Identidad digital mediante una demostración de la aplicación para teléfonos móviles.

La descarga requiere dos aplicaciones y una validación facial

Para solicitar el DNI digital, el ciudadano deberá instalar las aplicaciones ID Perú y Perú Pass desde las tiendas oficiales Play Store o App Store. ID Perú se utilizará durante el proceso de autenticación biométrica, mientras que Perú Pass funcionará como la billetera que conservará la credencial en el dispositivo.

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Una persona valida su documento nacional de identidad electrónico de Perú con un teléfono celular que registra un código de verificación temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso será ingresar a Perú Pass y crear una clave personal de seis dígitos. Luego, el usuario deberá pulsar la opción para agregar una credencial, elegir a Reniec como entidad emisora y seleccionar la alternativa correspondiente al DNId del titular.

La validación incluirá la lectura de la zona MRZ del DNI físico, ubicada en la parte posterior de la credencial; una serie de preguntas para confirmar la identidad y el reconocimiento facial mediante la cámara frontal del teléfono. La aplicación ID Perú intervendrá en esta última etapa para comprobar que la imagen corresponda al titular y que exista una prueba de vida.

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Un teléfono inteligente presenta el proceso de autenticación facial de RENIEC para validar y activar el documento nacional de identidad digital en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reniec exige un DNI vigente, celular compatible e internet estable

El trámite está disponible para mayores de edad con DNI convencional o electrónico vigente. Reniec indica que el usuario deberá contar con conexión estable a internet, espacio suficiente en el dispositivo y acceso a las tiendas oficiales de aplicaciones para descargar los programas requeridos.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú presenta en una pantalla la aplicación móvil para el nuevo Documento Nacional de Identidad digital.

La información institucional de Reniec señala que la herramienta funciona en celulares con Android 11 o versiones posteriores, así como en equipos con iOS 16 o superior. La entidad recomienda verificar previamente que el aparato tenga capacidad para ejecutar ambas aplicaciones y completar la validación biométrica sin interrupciones.

Una vez que el sistema apruebe los controles de identidad, el DNId se incorporará de forma automática a Perú Pass. Desde allí, el ciudadano podrá consultarlo cuando lo necesite, aunque no bastará con mostrar una captura de pantalla o una fotografía del documento: la acreditación dependerá de la credencial almacenada en la aplicación y del mecanismo de verificación autorizado.

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Un teléfono móvil despliega la credencial del DNI digital con código QR de la RENIEC junto a un documento físico sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso para descargar el DNI digital en el celular

Los mayores de 18 años que tengan un DNI físico vigente, convencional o electrónico, podrán solicitar el Documento Nacional de Identidad digital (DNId) desde su teléfono. El trámite requiere conexión estable a internet, un equipo compatible y la descarga de las aplicaciones oficiales ID Perú y Perú Pass.

Un teléfono celular escanea el código QR de otro dispositivo para validar una credencial de identidad digital vinculada al RENIEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descargar ID Perú y Perú Pass desde Play Store o App Store.

Ingresar a Perú Pass y crear un código de seguridad personal de seis dígitos.

Seleccionar la opción para añadir una credencial, elegir a Reniec como entidad emisora y marcar “DNId - Titular”.

Escanear el código MRZ, ubicado en la parte posterior del DNI físico.

Responder cinco preguntas de autenticación para confirmar la identidad.

Completar la verificación facial a través de ID Perú, con la cámara frontal del celular.

Esperar la validación del sistema. Si el proceso es aprobado, la credencial quedará guardada de forma automática en Perú Pass.

Una vez habilitado, el DNI digital permitirá consultar los datos personales y compartir solo la información necesaria en cada trámite. El acceso a la credencial se podrá autorizar con el PIN configurado por el usuario o mediante la huella dactilar y el reconocimiento facial disponibles en el dispositivo.

Un teléfono móvil presenta el proceso de autenticación facial del RENIEC para la activación y el uso del DNI digital en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emisión no tiene costo hasta el 31 de diciembre de 2026

Reniec informó que la emisión y el uso del DNI digital serán gratuitos hasta el 31 de diciembre de 2026. La institución no ha detallado aún cuál será la tasa que podría aplicarse después de esa fecha. El beneficio no debe confundirse con los pagos que pueden corresponder a la emisión, renovación o actualización del DNI electrónico físico.

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Una pantalla informativa expone las características del Documento Nacional de Identidad digital habilitado por el Reniec en Perú.

La credencial digital tendrá una vigencia de un año desde su emisión, aunque nunca podrá superar la fecha de vencimiento del DNI físico del ciudadano. Si la persona actualiza sus datos en el documento convencional o electrónico, Reniec revocará el DNId anterior y deberá generarse una nueva credencial con la información vigente.

La jefa del Reniec, Carmen Velarde. (Foto: Reniec)

En caso de pérdida o robo del celular, el titular deberá solicitar la revocación de su DNI digital a través de la plataforma web de Reniec. Después podrá descargar una nueva credencial en otro equipo compatible. La institución sostiene que los datos se almacenan en una zona segura del teléfono y que cada acceso requiere PIN o validación biométrica.

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