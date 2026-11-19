El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó el Documento Nacional de Identidad digital (DNId), una credencial que permite a los peruanos acreditar su identidad desde el teléfono celular. El documento tendrá el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI físico convencional y el DNI electrónico.
La medida está dirigida a ciudadanos mayores de 18 años que cuenten con un DNI vigente. El nuevo formato será voluntario y complementará a los documentos físicos, que continuarán vigentes. Ninguna entidad podrá exigir exclusivamente la presentación de la versión digital para realizar un trámite o validar una identidad.
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El DNId se almacenará en Perú Pass, la billetera digital desarrollada para guardar credenciales verificables emitidas por Reniec. Desde la aplicación, el titular podrá revisar sus datos personales, su fotografía y autorizar el envío de información específica a entidades públicas o privadas que requieran comprobar su identidad.
El DNI digital permitirá compartir solo los datos requeridos en cada trámite
Una de las funciones previstas para la credencial consiste en limitar la información que se comparte durante una verificación. El ciudadano no deberá mostrar el documento completo si el trámite solo requiere confirmar, por ejemplo, su nombre, su edad o la vigencia de su DNI.
La autorización se realizará mediante el PIN de seis dígitos que el usuario crea al instalar Perú Pass. También será posible activar el acceso con la huella dactilar o el reconocimiento facial del celular, siempre que el equipo cuente con esas herramientas biométricas.
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El sistema incluirá códigos QR temporales para validar los datos. La persona o institución que necesite verificar una identidad deberá ingresar al portal Identidad Reniec, acceder a los servicios del DNI digital y generar un código. El titular abrirá Perú Pass, seleccionará la opción para compartir información y escaneará ese QR para autorizar la operación.
La descarga requiere dos aplicaciones y una validación facial
Para solicitar el DNI digital, el ciudadano deberá instalar las aplicaciones ID Perú y Perú Pass desde las tiendas oficiales Play Store o App Store. ID Perú se utilizará durante el proceso de autenticación biométrica, mientras que Perú Pass funcionará como la billetera que conservará la credencial en el dispositivo.
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El primer paso será ingresar a Perú Pass y crear una clave personal de seis dígitos. Luego, el usuario deberá pulsar la opción para agregar una credencial, elegir a Reniec como entidad emisora y seleccionar la alternativa correspondiente al DNId del titular.
La validación incluirá la lectura de la zona MRZ del DNI físico, ubicada en la parte posterior de la credencial; una serie de preguntas para confirmar la identidad y el reconocimiento facial mediante la cámara frontal del teléfono. La aplicación ID Perú intervendrá en esta última etapa para comprobar que la imagen corresponda al titular y que exista una prueba de vida.
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Reniec exige un DNI vigente, celular compatible e internet estable
El trámite está disponible para mayores de edad con DNI convencional o electrónico vigente. Reniec indica que el usuario deberá contar con conexión estable a internet, espacio suficiente en el dispositivo y acceso a las tiendas oficiales de aplicaciones para descargar los programas requeridos.
La información institucional de Reniec señala que la herramienta funciona en celulares con Android 11 o versiones posteriores, así como en equipos con iOS 16 o superior. La entidad recomienda verificar previamente que el aparato tenga capacidad para ejecutar ambas aplicaciones y completar la validación biométrica sin interrupciones.
Una vez que el sistema apruebe los controles de identidad, el DNId se incorporará de forma automática a Perú Pass. Desde allí, el ciudadano podrá consultarlo cuando lo necesite, aunque no bastará con mostrar una captura de pantalla o una fotografía del documento: la acreditación dependerá de la credencial almacenada en la aplicación y del mecanismo de verificación autorizado.
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El paso a paso para descargar el DNI digital en el celular
Los mayores de 18 años que tengan un DNI físico vigente, convencional o electrónico, podrán solicitar el Documento Nacional de Identidad digital (DNId) desde su teléfono. El trámite requiere conexión estable a internet, un equipo compatible y la descarga de las aplicaciones oficiales ID Perú y Perú Pass.
- Descargar ID Perú y Perú Pass desde Play Store o App Store.
- Ingresar a Perú Pass y crear un código de seguridad personal de seis dígitos.
- Seleccionar la opción para añadir una credencial, elegir a Reniec como entidad emisora y marcar “DNId - Titular”.
- Escanear el código MRZ, ubicado en la parte posterior del DNI físico.
- Responder cinco preguntas de autenticación para confirmar la identidad.
- Completar la verificación facial a través de ID Perú, con la cámara frontal del celular.
- Esperar la validación del sistema. Si el proceso es aprobado, la credencial quedará guardada de forma automática en Perú Pass.
Una vez habilitado, el DNI digital permitirá consultar los datos personales y compartir solo la información necesaria en cada trámite. El acceso a la credencial se podrá autorizar con el PIN configurado por el usuario o mediante la huella dactilar y el reconocimiento facial disponibles en el dispositivo.
La emisión no tiene costo hasta el 31 de diciembre de 2026
Reniec informó que la emisión y el uso del DNI digital serán gratuitos hasta el 31 de diciembre de 2026. La institución no ha detallado aún cuál será la tasa que podría aplicarse después de esa fecha. El beneficio no debe confundirse con los pagos que pueden corresponder a la emisión, renovación o actualización del DNI electrónico físico.
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La credencial digital tendrá una vigencia de un año desde su emisión, aunque nunca podrá superar la fecha de vencimiento del DNI físico del ciudadano. Si la persona actualiza sus datos en el documento convencional o electrónico, Reniec revocará el DNId anterior y deberá generarse una nueva credencial con la información vigente.
En caso de pérdida o robo del celular, el titular deberá solicitar la revocación de su DNI digital a través de la plataforma web de Reniec. Después podrá descargar una nueva credencial en otro equipo compatible. La institución sostiene que los datos se almacenan en una zona segura del teléfono y que cada acceso requiere PIN o validación biométrica.
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