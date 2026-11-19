Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.

Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.

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Dinámica tectónica en el margen continental peruano

La constante interacción entre las placas tectónicas convierte al territorio peruano en un laboratorio geológico en permanente actividad. El desplazamiento continuo de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana genera una zona de fricción que libera energía en forma de movimientos telúricos recurrentes.

Esta condición natural implica que los temblores no deben ser vistos como eventos aislados, sino como parte del comportamiento geodinámico habitual del país. Mantener la infraestructura preparada y a la población capacitada es la única estrategia efectiva para reducir el impacto de estos eventos.

Tres sismos sacuden Perú en menos de seis horas durante la madrugada del jueves

Tres movimientos telúricos se registraron en el territorio peruano durante la madrugada del 19 de noviembre, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional. El más reciente de los eventos, identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0811, ocurrió a las 04:08:09 hora local con una magnitud de 4,7 y una profundidad de 25 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 98 kilómetros (61 millas) al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica, y generó una intensidad de II en esa localidad.

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El segundo sismo de la jornada, catalogado como 2026-0810, tuvo lugar a las 00:49:25 con una magnitud de 4,9, la más alta del grupo de registros. Este evento se localizó a 128 kilómetros (80 millas) al norte de Zarumilla, en la región Tumbes, con una profundidad de 68 kilómetros y una intensidad de III en esa zona fronteriza con Ecuador. Horas antes, a las 00:03:37, el IGP había reportado un tercer movimiento, el 2026-0809, con magnitud de 4,0 y profundidad de 24 kilómetros, cuyo epicentro se situó 94 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la misma provincia de Nasca.

Los tres reportes forman parte del monitoreo permanente que realiza el IGP a través de la red sísmica nacional, que registra de manera continua la actividad telúrica en el territorio peruano, una de las zonas de mayor sismicidad del mundo por su ubicación sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Los detalles técnicos de cada evento, incluidas las coordenadas exactas de latitud y longitud, están disponibles en la plataforma Censis del instituto, que publica los reportes en tiempo real tras el procesamiento de los datos sismológicos.

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Un mapa satelital de Perú delimita las fronteras nacionales e indica puntos en Tumbes e Ica junto al logotipo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismo en Ica

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4,7 a las 04:08 de este jueves, con epicentro a 98 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en Nasca, región Ica. El movimiento tuvo una profundidad de 25 kilómetros y fue percibido con intensidad II en San Juan de Marcona.

Un sismo de magnitud 6,0 y otro de 4,0 ocurrieron frente a San Juan de Marcona el 18 de noviembre

El primer movimiento de esta secuencia fue reportado a las 01:07 del 18 de noviembre. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que el sismo alcanzó una magnitud de 6,0 y tuvo una profundidad de 36 kilómetros.

El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0807 ubicó el epicentro a 96 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en Nasca. El evento tuvo una intensidad de nivel IV en esa localidad, una escala que indica que el movimiento pudo ser percibido por la población.

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A las 02:24, poco más de una hora después, se registró un segundo sismo en un punto cercano. El IGP informó que tuvo una magnitud de 4,0, una profundidad de 31 kilómetros y un epicentro situado a 94 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona.

La proximidad entre ambos eventos permite identificarlos como parte de una misma secuencia geográfica, aunque la evaluación técnica depende de los registros que reúnen las estaciones sismológicas. La sucesión de temblores no permite anticipar por sí sola la ocurrencia de un terremoto de mayor magnitud.

Un mapa sobre una mesa y una marca en el mar sitúan la posición del epicentro sísmico frente a la localidad de Quilca, en la costa del departamento de Arequipa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo movimiento de magnitud 4,0 se registró frente a Ica durante la madrugada del 19 de noviembre

La actividad continuó durante la madrugada del 19 de noviembre. A las 00:03, el IGP reportó otro sismo de magnitud 4,0 frente al litoral de Ica, según el registro IGP/CENSIS/RS 2026-0809.

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El movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 94 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en una zona próxima a los dos eventos informados el día anterior.

Los tres sismos ocurrieron mar adentro, una condición que influye en la percepción del movimiento en las localidades costeras. La profundidad también es un factor relevante: un evento puede sentirse con intensidad en determinados sectores aunque su magnitud no sea elevada.

Ante una cadena de reportes sísmicos, las autoridades recomiendan verificar la información oficial antes de compartirla. Para ello, se debe considerar:

La hora, magnitud y profundidad señaladas en el reporte.

La distancia entre el epicentro y las zonas pobladas.

Si el evento ocurrió en el mar o dentro del continente.

Las indicaciones de las autoridades ante una eventual alerta de tsunami.

Un operador del Instituto Geofísico del Perú supervisa las pantallas de monitoreo sísmico que señalan un evento frente a la costa del departamento de Arequipa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La subducción de la placa de Nazca explica gran parte de los sismos en Perú

El territorio peruano se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra actividad sísmica y volcánica alrededor de gran parte del océano Pacífico. En ese espacio convergen diversas placas tectónicas, que se desplazan de forma constante y acumulan tensión durante períodos prolongados.

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Frente a la costa peruana, la placa de Nazca se introduce debajo de la placa Sudamericana. Este proceso, conocido como subducción, produce fricción en el subsuelo y genera condiciones para la liberación de energía mediante sismos de distinta magnitud.

Una maqueta tridimensional ilustra el desplazamiento de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana y su relación con la actividad sísmica en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La placa de Nazca es de origen oceánico y se sitúa en el Pacífico oriental. La placa Sudamericana sostiene gran parte del continente. Su interacción está vinculada con la formación de la cordillera de los Andes, la actividad volcánica del sur peruano y los grandes terremotos que han afectado al país.

Los sismos no se originan únicamente en el límite entre ambas placas. También pueden producirse por fallas geológicas localizadas dentro del continente. Por esa razón, el análisis de cada evento considera elementos específicos:

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La magnitud, que expresa la energía liberada.

La profundidad, que incide en la forma en que se percibe el movimiento.

La ubicación del epicentro y su distancia de zonas habitadas.

El tipo de ruptura ocurrido en el subsuelo.

Explicación de las causas de la actividad sísmica en Perú, incluyendo el Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de placas tectónicas como la de Nazca y la Sudamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima y Callao mantienen un silencio sísmico desde el terremoto de 1746

Los especialistas han advertido sobre la acumulación de energía en el segmento costero frente a Lima y Callao. El denominado silencio sísmico describe el período transcurrido sin un terremoto de gran magnitud en una zona determinada de contacto entre placas.

Un sismógrafo profesional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra un período de calma sísmica, con su aguja en reposo sobre el papel milimetrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último gran terremoto y tsunami que afectó Lima y Callao ocurrió el 28 de octubre de 1746. Desde entonces, han transcurrido cerca de 280 años sin un evento de similares características en ese sector del litoral central.

El silencio sísmico no permite establecer una fecha para un próximo terremoto. Tampoco significa que los sismos frecuentes reduzcan el riesgo de un evento mayor. La evaluación depende de estudios geofísicos, observación de las fallas y monitoreo continuo de la actividad tectónica.

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Silencio sísmico en Perú podría ser mortal y catastrófico para Lima

La concentración de población, viviendas, hospitales, colegios e infraestructura en Lima y Callao vuelve prioritaria la preparación ante un terremoto. La reducción de riesgos depende de la prevención en los hogares, instituciones y espacios públicos.

Durante un sismo fuerte se debe proteger a las personas antes de evacuar

Durante un movimiento intenso, la recomendación es mantener la calma y ubicarse en una zona segura dentro del inmueble. Las personas deben alejarse de ventanas, vidrios, estantes y objetos que puedan caer.

No se recomienda correr hacia las escaleras, ascensores o puertas mientras el sismo está en curso, salvo que la estructura presente un peligro inmediato. Una vez que termine el movimiento, corresponde evacuar de forma ordenada hacia un punto de reunión previamente acordado.

Varias personas recorren el pasillo de un edificio público en Perú según la señalética de ruta de evacuación que las guía hacia la salida de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas que se deben tomar durante y después de un sismo figuran las siguientes:

Protegerse debajo de una mesa resistente o junto a una columna.

No utilizar ascensores durante ni después del movimiento.

Revisar si hay personas heridas y solicitar ayuda si es necesario.

Cortar el suministro de gas y electricidad si existen daños visibles.

Seguir las rutas de evacuación señalizadas.

Dirigirse a zonas altas si se está en la costa y existe una alerta de tsunami.

Personal de auxilio atiende a dos personas tendidas en la vía pública durante el Simulacro Nacional Multipeligro en la urbanización Flora Tristán de Arequipa. (Andina)

Sismo en Tumbes

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4,9 se registró a las 00:49 del miércoles 19 de noviembre, con epicentro a 128 kilómetros al norte de Zarumilla, en la región Tumbes. Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0810, el movimiento tuvo una profundidad de 68 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Zarumilla.

El IGP reportó un sismo de magnitud 4,9, con epicentro a 128 kilómetros al norte de Zarumilla, en Tumbes.

La mochila de emergencia debe cubrir las necesidades de las primeras 24 horas

Una mochila de emergencia permite disponer de suministros básicos ante un terremoto u otro desastre. Debe permanecer en un lugar accesible, ser conocida por todos los integrantes de la familia y revisarse de forma periódica para reemplazar productos vencidos.

Una mochila de emergencia abierta reúne provisiones recomendadas por el Indeci en el interior de una vivienda tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido debe adecuarse a cada hogar. Las familias con bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes que requieren tratamientos médicos deben incluir medicamentos, documentos y artículos específicos para sus necesidades.

Entre los elementos recomendados se encuentran agua embotellada, alimentos no perecibles, una linterna, radio portátil, pilas, silbato, botiquín, mascarillas, alcohol en gel, mantas, ropa de abrigo, copias de documentos, dinero en efectivo y números telefónicos de emergencia.

Una mochila de emergencia equipada con víveres y artículos de primeros auxilios ilustra las pautas de preparación familiar ante sismos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismo en Ica

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 00:03 del 19 de noviembre frente a la costa de Ica. El movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se ubicó a 94 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0809.

Un sismograma en papel y un monitor del Instituto Geofísico del Perú registran la localización de un sismo frente a la costa de Ica. (Imagen Ilustrativa Infobae)