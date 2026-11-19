Los asistentes podrán recibir orientación sobre el registro de canes y felinos y conocer aspectos vinculados con la identificación de sus mascotas - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima organizará una nueva campaña veterinaria gratuita para perros y gatos este martes 24 de noviembre. La actividad, denominada Brigada PET, se desarrollará en el mercado Rospigliosi, ubicado en la cuadra 12 de la calle Carlos Arrieta, en la urbanización Santa Beatriz, Cercado de Lima. La jornada estará dirigida a los vecinos que busquen atención preventiva y orientación para el cuidado responsable de sus animales de compañía.

La campaña se llevará a cabo de 9 a. m. a 12 m. y contará con cuatro servicios gratuitos relacionados con la salud animal, la prevención de enfermedades y la tenencia responsable. Los propietarios podrán acudir con sus mascotas para recibir una consulta especializada, acceder a la desparasitación interna y externa, participar en una charla de sensibilización y obtener información sobre el registro de canes y felinos.

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La iniciativa municipal busca acercar servicios veterinarios a los vecinos del Cercado de Lima y promover prácticas adecuadas para proteger el bienestar de los animales de compañía. Asimismo, la actividad permitirá que los propietarios reciban orientación sobre los cuidados que deben brindar a sus los engreídos de casa y las responsabilidades que implica tener un perro o gato en casa.

La desparasitación ayuda a prevenir problemas de salud, mejorar el bienestar de perros y gatos y reducir algunos riesgos para las personas - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Qué servicios gratuitos ofrecerá la campaña veterinaria?

La Brigada PET pondrá a disposición de los ciudadanos cuatro prestaciones enfocadas en la prevención, el cuidado de la salud de los animales y la promoción de una convivencia responsable. Estos son los servicios anunciados por la Municipalidad de Lima:

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Consultas médico-veterinarias: Los propietarios podrán recibir orientación profesional sobre el estado de salud de sus perros y gatos, además de resolver dudas relacionadas con su cuidado y bienestar.

Desparasitación interna y externa: Se brindará este servicio preventivo para ayudar a combatir los parásitos que pueden afectar a los animales de compañía y generar problemas en su salud.

Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas: Los asistentes recibirán información sobre las responsabilidades que implica tener un animal de compañía y las prácticas que deben adoptar para garantizar su protección.

Orientación sobre el registro de canes y felinos: Los vecinos podrán conocer información sobre este procedimiento y recibir orientación relacionada con la inscripción de sus perros y gatos.

Estas prestaciones combinan atención preventiva y educación para los propietarios. Mientras que las consultas y la desparasitación están orientadas al cuidado sanitario de las mascotas, la charla busca fortalecer los conocimientos sobre tenencia responsable. A ello se suma la orientación sobre el registro de animales, que permitirá a los ciudadanos conocer los pasos y aspectos vinculados con la identificación de sus perros y felinos.

Para facilitar la atención y evitar incidentes durante la jornada, se recomienda que los canes sean trasladados con bozal, mientras que los gatos deben acudir dentro de una transportadora o canil de transporte. Estas medidas permiten mantener a los animales seguros y reducir situaciones de estrés o contacto inesperado con otras mascotas.

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La Brigada PET ofrecerá desparasitación interna y externa como medida preventiva para proteger la salud de las mascotas - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son los beneficios de la desparasitación?

Previene enfermedades: Ayuda a eliminar o controlar parásitos internos y externos que pueden afectar la salud de las mascotas.

Mejora su bienestar: Al reducir la presencia de parásitos, puede disminuir problemas como picazón, irritación, diarrea, vómitos o pérdida de peso, dependiendo del tipo de infestación.

Favorece un desarrollo saludable: En animales jóvenes, una carga elevada de parásitos puede afectar su crecimiento y condición física.

Protege a la familia: Algunos parásitos de perros y gatos pueden transmitirse a las personas, por lo que mantener un control adecuado también contribuye a reducir riesgos para los integrantes del hogar.

Ayuda a mantener una buena condición física: El control periódico de parásitos permite que el animal aproveche mejor sus nutrientes y conserve un estado general saludable.