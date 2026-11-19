Un surtidor de una estación de servicio en Lima expone las tarifas de gasohol, diésel y gas junto a una pantalla informativa de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El precio de los combustibles en Lima registró este jueves 19 de noviembre diferencias de hasta S/ 7,60 por galón entre distritos y establecimientos. Los conductores pueden revisar los valores declarados de GNV, GLP, diésel y gasoholes en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), antes de acudir a un grifo.

La herramienta permite buscar estaciones por departamento, provincia y distrito, además de identificar los productos disponibles, el precio comunicado por cada local y la hora de actualización. La consulta sirve para comparar alternativas cercanas antes de comenzar la jornada, hacer traslados urbanos o emprender viajes fuera de Lima.

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Los montos son referenciales y pueden modificarse durante el día. Antes de pagar, los usuarios deben verificar que la tarifa del surtidor coincida con la registrada en la plataforma, así como confirmar la disponibilidad del combustible elegido.

Un mapa de Lima Metropolitana ilustra las variaciones en las tarifas de combustible entre distritos junto a referencias de la plataforma Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas y Lurigancho concentraron algunas de las tarifas más bajas de gasohol regular

El gasohol regular se ofreció por debajo de S/ 20 por galón en varios establecimientos de Lima. Comas y Lurigancho concentraron algunos de los valores mínimos, aunque los precios mostraron diferencias dentro de un mismo distrito.

Los rangos declarados para este producto fueron los siguientes:

Comas: desde S/ 18,56 hasta S/ 23,49 por galón.

Lurigancho: desde S/ 18,79 hasta S/ 22,76 por galón.

Breña: desde S/ 19,15 hasta S/ 21,99 por galón.

San Juan de Lurigancho: desde S/ 19,39 hasta S/ 23,99 por galón.

Ancón: desde S/ 20,00 hasta S/ 22,99 por galón.

Un usuario consulta las tarifas de combustible mediante la aplicación Facilito de Osinergmin frente al surtidor de una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre el importe mínimo en Comas y el mayor valor informado en San Juan de Lurigancho hubo una brecha de S/ 5,43 por galón. Un vehículo que requiere 12 galones puede afrontar una diferencia de hasta S/ 65,16, de acuerdo con el establecimiento elegido.

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Esa variación tiene incidencia en los gastos de quienes utilizan el automóvil para trabajar, cubrir recorridos extensos o realizar entregas. La cercanía del grifo también debe ser considerada, debido a que un desplazamiento largo para buscar una tarifa menor puede reducir el ahorro calculado.

Un surtidor de una estación de servicio en Perú exhibe mangueras de gasolina, diésel y gas vehicular junto a los logotipos de Facilito y Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Molina informó gasohol premium de hasta S/ 27,99 por galón

El gasohol premium presentó la mayor diferencia de precios entre los combustibles revisados. El menor monto se ubicó en Ate, con S/ 20,39 por galón, mientras que el máximo llegó a S/ 27,99 en La Molina.

Estos son algunos de los precios comunicados por los establecimientos:

Ate: desde S/ 20,39 hasta S/ 26,99 por galón.

Villa El Salvador: desde S/ 20,79 hasta S/ 24,25 por galón.

Jesús María: desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99 por galón.

Chorrillos: desde S/ 21,48 hasta S/ 26,99 por galón.

El Agustino: desde S/ 21,49 hasta S/ 26,99 por galón.

La Molina: desde S/ 21,99 hasta S/ 27,99 por galón.

Un surtidor de combustible en Lima exhibe en su pantalla digital las tarifas de gasohol, diésel y gas supervisadas por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia entre los extremos alcanzó S/ 7,60 por galón. Para una carga de 12 galones, el gasto adicional puede llegar a S/ 91,20. El precio, de todos modos, no debe ser el único elemento de decisión: los propietarios deben utilizar el combustible recomendado por el fabricante para el motor de cada vehículo.

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El diésel B5 S-50 UV, empleado por camionetas, vehículos de reparto, taxis y unidades de carga, también mostró una dispersión relevante. En algunos locales de Lima, el precio superó los S/ 30 por galón.

Una estación de servicio en Lima exhibe los precios de las gasolinas y el diésel junto a un cartel informativo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 S-50 UV superó los S/ 30 por galón en Ancón

El menor valor de diésel B5 S-50 UV entre los distritos revisados se registró en San Juan de Lurigancho, con S/ 23,89 por galón. El monto más alto correspondió a Ancón, donde llegó a S/ 30,36.

Los rangos declarados fueron los siguientes:

Ancón: desde S/ 24,19 hasta S/ 30,36 por galón.

Cieneguilla: desde S/ 23,90 hasta S/ 26,50 por galón.

San Juan de Lurigancho: desde S/ 23,89 hasta S/ 27,99 por galón.

Independencia: desde S/ 24,30 hasta S/ 27,99 por galón.

San Miguel: desde S/ 25,69 hasta S/ 28,09 por galón.

Estaciones de servicio exhiben paneles con precios de combustibles de Osinergmin y Facilito a lo largo de una avenida en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre el menor precio de San Juan de Lurigancho y el máximo de Ancón fue de S/ 6,47 por galón. Una unidad que necesita 15 galones podría pagar S/ 97,05 más, según el local donde cargue.

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El Gas Natural Vehicular (GNV) se comercializa por metro cúbico, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular se vende por galón. Por esa razón, sus precios no admiten una comparación directa con el diésel o los gasoholes. Facilito permite identificar los grifos que expenden ambos productos y verificar si declararon existencias.

Una persona abastece de combustible a un vehículo frente a una pantalla de Petroperú que marca los precios del gasohol 95 y del diésel en soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emergencia nacional alcanza toda la cadena de abastecimiento de combustibles

El Ministerio de Energía y Minas declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles en todo el país. La medida fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño 2026-2027.

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La disposición abarca desde el procesamiento, la refinación y el almacenamiento hasta la comercialización. El objetivo es prevenir interrupciones por lluvias intensas, inundaciones, huaicos, deslizamientos u otros eventos que puedan afectar instalaciones, rutas de transporte y puntos de distribución.

La declaratoria incluye:

Combustibles líquidos.

GLP.

Procesamiento y refinación de hidrocarburos.

Almacenamiento y transporte.

Comercialización en estaciones de servicio y otros puntos autorizados.

Un conductor consulta su teléfono junto a su automóvil frente a los surtidores de una estación de servicio supervisada por Osinergmin en Lima Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida tendrá una vigencia de hasta ocho meses

La emergencia regirá por un plazo de hasta ocho meses, contado desde el día siguiente a la publicación de la resolución. El periodo puede extenderse hasta julio de 2027, según la fecha de inicio del cómputo establecida en la norma.

Durante ese tiempo, Osinergmin deberá evaluar la situación y definir las medidas transitorias que correspondan dentro de sus atribuciones. La entidad podrá autorizar alternativas frente a determinadas exigencias de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos, siempre que resulten necesarias para mantener el suministro.

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Entre las facultades previstas figuran:

Evaluar riesgos en la cadena de distribución.

Disponer medidas temporales para preservar la disponibilidad.

Autorizar excepciones puntuales a reglas de comercialización.

Aprobar mecanismos alternativos de seguridad y operación.

Coordinar acciones frente a interrupciones logísticas.

Un módulo de estación de servicio con información de Osinergmin ilustra la diferencia de medición entre galones para diésel y gasolina y metros cúbicos para gas natural vehicular en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La declaratoria busca evitar cortes que afecten al transporte y los servicios

La importancia de la medida radica en que los combustibles son necesarios para el transporte de personas y mercaderías, la actividad productiva, el comercio y servicios públicos como la generación eléctrica. Una interrupción prolongada en el traslado por carretera o en el funcionamiento de infraestructura energética puede generar problemas de abastecimiento en distintas regiones.

La resolución tiene carácter preventivo y no implica, por sí misma, que exista una escasez generalizada de combustibles. El Gobierno busca contar con herramientas para responder ante daños en carreteras, terminales, plantas de almacenamiento, ductos o instalaciones de venta que puedan producirse durante la temporada de lluvias y ante los efectos previstos del fenómeno El Niño.

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Una estación de almacenamiento de combustible opera con camiones cisterna y tanques bajo la supervisión de Osinergmin y el Ministerio de Energía y Minas en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el gasto diario, los conductores pueden comparar precios entre locales próximos, confirmar la disponibilidad antes de desplazarse, mantener la presión adecuada de los neumáticos y planificar rutas con menor congestión. El estado de filtros e inyectores, el peso innecesario y las aceleraciones bruscas también influyen en el consumo.