Una composición de elementos cívicos, deportivos e institucionales evoca diversos hitos y conmemoraciones de la historia de Perú vinculados al 19 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 19 de noviembre reúne en Perú hechos políticos, deportivos y culturales, además de dos conmemoraciones internacionales vinculadas con la salud y el saneamiento. La fecha recuerda la renuncia de Alberto Fujimori a la Presidencia en 2000, el reconocimiento otorgado al extenista Luis Horna tras su título en Roland Garros y el nacimiento de la cantante y actriz Karina.

La jornada también coincide con el Día Internacional del Hombre, una fecha dedicada a visibilizar asuntos relacionados con la salud masculina, la convivencia, la igualdad de género y los aportes de los hombres en sus comunidades. La conmemoración fue impulsada en 1992 por Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas.

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Años después, en 1999, la celebración adquirió proyección internacional desde Trinidad y Tobago. Sus impulsores plantearon seis objetivos, entre ellos promover referentes masculinos positivos, atender las desigualdades que afectan a los varones y favorecer una discusión pública sobre la salud física y mental.

El Día Internacional del Hombre, que se conmemora cada 19 de noviembre, busca reflexionar sobre la salud masculina y su impacto en la sociedad, además de cuestionar las normas que perpetúan la "masculinidad tóxica". (Freepik)

La fecha abrió un debate sobre la salud y los roles masculinos

El Día Internacional del Hombre ha recibido cuestionamientos de sectores que consideran que ya existen suficientes espacios dedicados a los varones. Quienes respaldan la fecha sostienen que permite poner sobre la mesa problemas que suelen quedar relegados, como las tasas de suicidio, la prevención de enfermedades, la paternidad y los efectos de determinados modelos de conducta.

La discusión suele incluir el concepto de masculinidad tóxica, utilizado para describir pautas sociales que asocian la identidad masculina con la violencia, la negación de las emociones o la obligación de demostrar fortaleza de forma permanente. Los promotores de la jornada señalan que la revisión de esos mandatos puede contribuir a relaciones más igualitarias y a una mayor atención de la salud mental.

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El 19 de noviembre también se celebra el Día Mundial del Retrete, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013. La efeméride busca advertir sobre la falta de acceso a servicios de saneamiento y sobre sus consecuencias en la salud pública, la educación, la seguridad y el ambiente.

El Día Internacional del Hombre, celebrado cada 19 de noviembre, resalta la importancia de la salud, los aportes y los desafíos que enfrentan los hombres en la sociedad, promoviendo un cambio hacia la equidad de género. (Freepik)

Fujimori envió su renuncia desde Tokio en medio de una crisis política

El 19 de noviembre de 2000, Alberto Fujimori remitió desde Tokio una carta de renuncia a la Presidencia del Perú. El mandatario se encontraba en Japón después de una gira por Asia y en medio de la crisis provocada por la difusión de videos que mostraban a su entonces asesor Vladimiro Montesinos entregando dinero a un congresista.

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Semanas antes, Fujimori había anunciado la desactivación del Sistema de Inteligencia Nacional y la convocatoria a elecciones generales anticipadas. El anuncio llegó después de que el primer video difundido revelara pagos de Montesinos al entonces legislador Alberto Kouri para que abandonara la oposición y se sumara a las filas oficialistas.

La salida de Fujimori no quedó cerrada con la carta enviada desde Japón. El Congreso rechazó su dimisión el 21 de noviembre de 2000 y declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Ese desenlace puso fin a una administración que había comenzado en 1990 y que atravesó tres mandatos consecutivos, el último de ellos cuestionado por denuncias de irregularidades electorales y corrupción.

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Keiko Fujimori asumió como primera dama en 1994, a los 19 años, después de que Susana Higuchi fuera apartada tras denunciar corrupción vinculada a donaciones de Japón.

Luis Horna recibió los Laureles Deportivos tras ganar Roland Garros

Ocho años después, el 19 de noviembre de 2008, el extenista Luis Horna recibió los Laureles Deportivos del Perú. La distinción reconoció su victoria en el torneo de dobles de Roland Garros, que obtuvo junto al uruguayo Pablo Cuevas en junio de ese año.

Luis Horna y Pablo Cuevas alcanzaron un hito al vencer en dobles en Roland Garros, destacándose en la historia del tenis peruano. (Andina)

Horna, nacido en Lima en 1980, se convirtió en profesional en 1998. Su mejor posición en el ranking de singles fue el puesto 33, alcanzado en 2004, mientras que en dobles llegó al lugar 20 en 2008. Durante su carrera ganó el Abierto Mexicano de 2006 y el torneo de Viña del Mar de 2007.

El tenista peruano Luis Horna, campeón de Roland Garros en dobles, fue homenajeado con los Laureles Deportivos en 2008, un honor que celebró su esfuerzo y éxito internacional en el tenis. (Andina)

El triunfo en París representó el mayor logro de Horna en el circuito profesional. En la final de Roland Garros, la dupla sudamericana venció a los serbios Nenad Zimonjić y Daniel Nestor. Arturo Woodman, entonces presidente del Instituto Peruano del Deporte, entregó el reconocimiento al tenista peruano, quien agradeció a su familia por el respaldo que recibió durante más de una década de trayectoria.

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Luis Horna logró ganar el Abierto de Roland Garros en el año 2008, en la modalidad de dobles, al lado del uruguayo Pablo Cuevas. (Andina)

Karina nació en Lima y desarrolló su carrera en Venezuela

El 19 de noviembre de 1968 nació en Lima Cynthia Karina Moreno Elías, conocida artísticamente como Karina. La cantante, compositora y actriz se trasladó a Venezuela junto con su familia cuando era niña y construyó allí una carrera que alcanzó difusión en distintos países de Hispanoamérica.

Su discografía incluye producciones como Sin máscara y Desde mi sueño, además de canciones que la consolidaron en el mercado latinoamericano durante las décadas de 1980 y 1990. Karina también participó en producciones televisivas venezolanas, entre ellas la telenovela Alba Marina.

Tras un período alejada de la actividad musical, la artista retomó sus proyectos en 2004. Desde entonces, mantuvo presentaciones, colaboraciones y lanzamientos vinculados con su repertorio. Su cumpleaños comparte fecha con hechos que marcaron la política peruana, el deporte nacional y la agenda global sobre salud masculina y acceso universal al saneamiento.

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