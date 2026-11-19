El 19 de noviembre reúne en Perú hechos políticos, deportivos y culturales, además de dos conmemoraciones internacionales vinculadas con la salud y el saneamiento. La fecha recuerda la renuncia de Alberto Fujimori a la Presidencia en 2000, el reconocimiento otorgado al extenista Luis Horna tras su título en Roland Garros y el nacimiento de la cantante y actriz Karina.
La jornada también coincide con el Día Internacional del Hombre, una fecha dedicada a visibilizar asuntos relacionados con la salud masculina, la convivencia, la igualdad de género y los aportes de los hombres en sus comunidades. La conmemoración fue impulsada en 1992 por Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas.
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Años después, en 1999, la celebración adquirió proyección internacional desde Trinidad y Tobago. Sus impulsores plantearon seis objetivos, entre ellos promover referentes masculinos positivos, atender las desigualdades que afectan a los varones y favorecer una discusión pública sobre la salud física y mental.
La fecha abrió un debate sobre la salud y los roles masculinos
El Día Internacional del Hombre ha recibido cuestionamientos de sectores que consideran que ya existen suficientes espacios dedicados a los varones. Quienes respaldan la fecha sostienen que permite poner sobre la mesa problemas que suelen quedar relegados, como las tasas de suicidio, la prevención de enfermedades, la paternidad y los efectos de determinados modelos de conducta.
La discusión suele incluir el concepto de masculinidad tóxica, utilizado para describir pautas sociales que asocian la identidad masculina con la violencia, la negación de las emociones o la obligación de demostrar fortaleza de forma permanente. Los promotores de la jornada señalan que la revisión de esos mandatos puede contribuir a relaciones más igualitarias y a una mayor atención de la salud mental.
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El 19 de noviembre también se celebra el Día Mundial del Retrete, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013. La efeméride busca advertir sobre la falta de acceso a servicios de saneamiento y sobre sus consecuencias en la salud pública, la educación, la seguridad y el ambiente.
Fujimori envió su renuncia desde Tokio en medio de una crisis política
El 19 de noviembre de 2000, Alberto Fujimori remitió desde Tokio una carta de renuncia a la Presidencia del Perú. El mandatario se encontraba en Japón después de una gira por Asia y en medio de la crisis provocada por la difusión de videos que mostraban a su entonces asesor Vladimiro Montesinos entregando dinero a un congresista.
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Semanas antes, Fujimori había anunciado la desactivación del Sistema de Inteligencia Nacional y la convocatoria a elecciones generales anticipadas. El anuncio llegó después de que el primer video difundido revelara pagos de Montesinos al entonces legislador Alberto Kouri para que abandonara la oposición y se sumara a las filas oficialistas.
La salida de Fujimori no quedó cerrada con la carta enviada desde Japón. El Congreso rechazó su dimisión el 21 de noviembre de 2000 y declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Ese desenlace puso fin a una administración que había comenzado en 1990 y que atravesó tres mandatos consecutivos, el último de ellos cuestionado por denuncias de irregularidades electorales y corrupción.
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Luis Horna recibió los Laureles Deportivos tras ganar Roland Garros
Ocho años después, el 19 de noviembre de 2008, el extenista Luis Horna recibió los Laureles Deportivos del Perú. La distinción reconoció su victoria en el torneo de dobles de Roland Garros, que obtuvo junto al uruguayo Pablo Cuevas en junio de ese año.
Horna, nacido en Lima en 1980, se convirtió en profesional en 1998. Su mejor posición en el ranking de singles fue el puesto 33, alcanzado en 2004, mientras que en dobles llegó al lugar 20 en 2008. Durante su carrera ganó el Abierto Mexicano de 2006 y el torneo de Viña del Mar de 2007.
El triunfo en París representó el mayor logro de Horna en el circuito profesional. En la final de Roland Garros, la dupla sudamericana venció a los serbios Nenad Zimonjić y Daniel Nestor. Arturo Woodman, entonces presidente del Instituto Peruano del Deporte, entregó el reconocimiento al tenista peruano, quien agradeció a su familia por el respaldo que recibió durante más de una década de trayectoria.
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Karina nació en Lima y desarrolló su carrera en Venezuela
El 19 de noviembre de 1968 nació en Lima Cynthia Karina Moreno Elías, conocida artísticamente como Karina. La cantante, compositora y actriz se trasladó a Venezuela junto con su familia cuando era niña y construyó allí una carrera que alcanzó difusión en distintos países de Hispanoamérica.
Su discografía incluye producciones como Sin máscara y Desde mi sueño, además de canciones que la consolidaron en el mercado latinoamericano durante las décadas de 1980 y 1990. Karina también participó en producciones televisivas venezolanas, entre ellas la telenovela Alba Marina.
Tras un período alejada de la actividad musical, la artista retomó sus proyectos en 2004. Desde entonces, mantuvo presentaciones, colaboraciones y lanzamientos vinculados con su repertorio. Su cumpleaños comparte fecha con hechos que marcaron la política peruana, el deporte nacional y la agenda global sobre salud masculina y acceso universal al saneamiento.
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