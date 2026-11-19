La empresaria explicó que no desea hablar públicamente sobre lo ocurrido y pidió mantener el respeto. El cantante también se pronunció tras conocer el anuncio de la separación. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La relación entre Malú Ferrer y John Kelvin llegó nuevamente a su fin, pero el anuncio de la separación no cerró las interrogantes sobre lo que ocurrió entre ambos. Después de que la modelo comunicara que habían decidido continuar sus vidas por separado, el equipo de Magaly TV, La Firme se comunicó con ella para conocer los motivos de la ruptura y preguntarle directamente si había sufrido algún episodio de violencia durante el romance. La empresaria reconoció que algo sucedió para que tomara esa decisión, aunque evitó entrar en detalles sobre lo ocurrido.

Malú Ferrer revela que algo pasó con John Kelvin, niega agresiones y confiesa que todavía lo quiere. Captura: Magaly TV La Firme.

El pronunciamiento de la joven llamó la atención porque, inicialmente, no quiso responder sobre una posible situación de agresión. Sin embargo, en una conversación posterior con el reportero del programa de Magaly Medina, fue más clara y descartó que el final de su relación estuviera relacionado con maltrato por parte del cantante. También dejó en evidencia que, pese a haber decidido separarse, todavía siente cariño por él.

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“Es complejo el tema, sí, pero obvio algo tuvo que pasar, no voy a terminar de loca”, respondió Malú Ferrer mediante un mensaje de Instagram cuando le preguntaron qué había ocurrido entre ambos. La frase dejó entrever que la decisión de terminar no habría sido producto de un impulso, aunque la modelo prefirió no revelar cuál fue el motivo específico que provocó el distanciamiento.

Malú Ferrer revela que algo pasó con John Kelvin, niega agresiones y confiesa que todavía lo quiere. Captura: Magaly TV La Firme.

La pregunta sobre una posible agresión llegó después. Ante la consulta directa sobre si había sido víctima de violencia durante su relación con John Kelvin, la empresaria optó por cerrar la conversación y respondió: “Amigo, ahorita no quiero hablar de nada”. Su primera reacción generó expectativa, debido a que no confirmó ni negó en ese momento que hubiera atravesado una situación de ese tipo.

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No obstante, cuando volvió a conversar con el equipo televisivo, Malú decidió aclarar el tema. La modelo fue enfática al señalar que no había sufrido violencia por parte del cantante y que tampoco permitiría que alguien la agrediera. Además, aseguró que, si alguna vez atravesara una situación así, no la ocultaría.

Malú Ferrer revela que algo pasó con John Kelvin, niega agresiones y confiesa que todavía lo quiere. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ni John, ni ningún hombre y jamás lo voy a permitir tampoco. Si alguien me llega a hacer algo así lo voy a decir, no voy a tapar... son otros motivos, al igual yo lo quiero un montón”, expresó durante la llamada con el programa.

Malú Ferrer revela que algo pasó con John Kelvin, niega agresiones y confiesa que todavía lo quiere. Captura: Magaly TV La Firme.

John Kelvin también se pronuncia tras el anuncio de la separación

Mientras las declaraciones de Malú Ferrer generaban interrogantes, John Kelvin también fue contactado por el equipo de Magaly Medina para conocer su versión de lo ocurrido. El cantante aseguró que la noticia de la ruptura lo tomó por sorpresa y manifestó que tenía previsto conversar con la modelo para entender mejor la decisión.

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“A mí también me ha sorprendido, es un tema que tiene que manejarse en privado... voy a hablar con ella... no, nada que ver”, manifestó el cumbiambero cuando fue consultado por el reportero.

Asimismo, John Kelvin negó que la ruptura se hubiera producido por una infidelidad o por algún episodio de violencia contra su expareja. De esa manera, rechazó que esos fueran los motivos detrás del final de la relación y evitó alimentar las versiones que comenzaron a circular tras conocerse el comunicado de la empresaria.

La declaración del cantante se produjo después de que Malú aclarara que no había sufrido agresiones durante el romance. Ambos coincidieron en descartar que la violencia fuera la causa de la separación, aunque ninguno explicó con precisión qué situación terminó por alejarlos.

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Malú Ferrer revela que algo pasó con John Kelvin, niega agresiones y confiesa que todavía lo quiere. Captura: Magaly TV La Firme.

Malú Ferrer anunció el fin de su relación con John Kelvin mediante un comunicado

La separación se hizo pública después de que Malú Ferrer compartiera un mensaje en sus historias de Instagram. A través de ese pronunciamiento, la empresaria confirmó que ella y el cantante habían decidido poner fin a su relación sentimental y continuar sus vidas por separado.

Malú Ferrer revela que algo pasó con John Kelvin, niega agresiones y confiesa que todavía lo quiere. Captura: Magaly TV La Firme.

“Jonathan y yo hemos decidido tomar caminos separados, dando por finalizada nuestra relación sentimental”, escribió al inicio de su comunicado, en el que también agradeció el cariño recibido y los momentos que compartió con el músico.

En el mismo texto, la modelo buscó evitar que la decisión fuera interpretada como consecuencia de una falta de respeto entre ambos. Por ello, aclaró expresamente que ese no había sido el motivo de la separación y que preferían cerrar el capítulo sin convertirlo en un enfrentamiento público.

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Malú Ferrer revela que algo pasó con John Kelvin, niega agresiones y confiesa que todavía lo quiere. Captura: Magaly TV La Firme.

“Quiero aclarar que esta decisión no se debe a ninguna falta de respeto”, señaló en el mensaje que difundió en sus redes sociales.

La empresaria también expresó su agradecimiento por las experiencias vividas durante el romance y pidió que se respetara la privacidad de ambos. Su intención, según explicó, era continuar adelante sin que el final de la relación se transformara en una disputa.

“Hay etapas que llegan a su fin, y eso no significa que deban terminar mal. A veces, simplemente es momento de seguir adelante”, escribió en otra parte de su pronunciamiento.

Malú Ferrer revela que algo pasó con John Kelvin, niega agresiones y confiesa que todavía lo quiere. Captura: Magaly TV La Firme.

Una relación que tuvo acercamientos, distanciamientos y una nueva oportunidad

El vínculo entre Malú Ferrer y John Kelvin estuvo marcado por momentos de cercanía y distanciamiento antes de este último anuncio. En agosto de 2026, la modelo ya había hablado públicamente sobre el final de su relación con el cantante. En aquella oportunidad, explicó que conocer mejor el entorno y la situación personal del artista la llevó a considerar que lo más conveniente era tomar distancia.

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“Conociendo mejor el panorama, entendí que lo más saludable y coherente para mí era tomar distancia”, había señalado entonces, al referirse a las razones que motivaron aquella separación.

Malú Ferrer revela que algo pasó con John Kelvin, niega agresiones y confiesa que todavía lo quiere. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, el vínculo no quedó completamente cerrado. Durante septiembre, ambos volvieron a aparecer juntos en transmisiones de TikTok y sus interacciones generaron comentarios sobre una posible reconciliación. Aunque en un primer momento evitaron confirmar que habían retomado el romance, sus apariciones alimentaron las especulaciones sobre una nueva oportunidad.

Posteriormente, la relación volvió a hacerse pública. A comienzos de noviembre, cuando fueron consultados sobre su situación sentimental, Ferrer señaló que estaban atravesando una etapa de conocimiento mutuo. John Kelvin, por su parte, habló de sus sentimientos y de la conexión que mantenían.

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La historia volvió a cambiar con el comunicado difundido por la modelo en noviembre. Esta vez, Ferrer confirmó que ambos habían decidido terminar definitivamente su relación sentimental y que continuarían sus caminos de manera independiente.

Malú Ferrer revela que algo pasó con John Kelvin, niega agresiones y confiesa que todavía lo quiere. Captura: Magaly TV La Firme.