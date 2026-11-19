La conductora sostuvo que la presencia de cámaras en el estreno de Esta no es otra fiesta de chamba habría respondido a una estrategia de difusión. Además, consideró que Mario Hart debió anticipar que su asistencia generaría interés entre los programas de espectáculos. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El estreno de una obra teatral puede convertirse en una vitrina para sus protagonistas, pero también para las figuras conocidas que acuden como invitados. Eso fue lo que ocurrió durante la presentación de ‘Esta no es otra fiesta de chamba’, espectáculo en el que participa Korina Rivadeneira y que tuvo entre sus asistentes a su expareja, Mario Hart, quien llegó acompañado de integrantes de su familia para mostrarle su apoyo. Sin embargo, la presencia de cámaras de televisión terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados de la noche.

El episodio llamó la atención porque, durante una escena de la puesta en escena, Korina protagoniza un beso con el actor argentino Nacho Di Marco. La situación coincidió con la presencia de Mario entre el público y con el desplazamiento de los equipos de televisión, que se ubicaron frente a él para registrar su reacción. El piloto aseguró que no esperaba encontrarse con tantas cámaras ni sabía que esa escena formaba parte de la obra.

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Magaly Medina sospecha que presencia de Mario Hart en obra de Korina fue parte de una estrategia para conseguir cobertura mediática. Captura: Magaly TV La Firme.

El tema fue comentado por Magaly Medina en la edición del miércoles 18 de noviembre de 2026 de ‘Magaly TV La Firme’. La conductora no se limitó a analizar la incomodidad que describió Hart, sino que puso el foco en la organización de la cobertura periodística y en la manera en que los estrenos teatrales suelen promocionarse ante los medios de comunicación.

Para la presentadora, no resulta extraño que los equipos de prensa de este tipo de eventos informen a los periodistas qué personajes del espectáculo acudirán a una función. Esa convocatoria, explicó, busca generar interés alrededor de la presentación y conseguir que el acontecimiento tenga mayor exposición. Desde esa perspectiva, consideró que Mario pudo anticipar que su presencia también despertaría atención.

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Magaly Medina sospecha que presencia de Mario Hart en obra de Korina fue parte de una estrategia para conseguir cobertura mediática. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina explica cómo se convoca a la prensa para los estrenos teatrales

Magaly sostuvo que la cobertura de una obra no se limita necesariamente a registrar lo que sucede sobre el escenario. También existe un interés por mostrar quiénes asisten, qué figuras acompañan a los protagonistas y cuáles son las reacciones que se producen durante la función. Por eso, consideró que la presencia de Mario Hart junto a su familia era un elemento que podía atraer a los programas de espectáculos.

“Al parecer, ellos tienen una relación civilizada, alturada, ¿no? No se están peleando”, comentó inicialmente sobre el vínculo que mantienen Mario y Korina después de su separación. La conductora destacó que el piloto acudió acompañado de sus familiares y que ese gesto representaba una muestra pública de respaldo a la actriz.

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Sin embargo, luego cuestionó que Mario se mostrara sorprendido por la cantidad de cámaras que había en el lugar. Para explicar su posición, describió cómo suelen trabajar los equipos encargados de la comunicación y las relaciones públicas de los espectáculos.

Magaly Medina sospecha que presencia de Mario Hart en obra de Korina fue parte de una estrategia para conseguir cobertura mediática. Captura: Magaly TV La Firme.

“La gente encargada de la prensa de una obra siempre sabe y siempre nos dice a los periodistas: ‘Por si acaso vengan al estreno de la obra de Fulanita, porque entre el público también está invitado y ha confirmado su presencia Fulanito de tal’”, señaló.

La conductora explicó que este tipo de anuncios permite que los medios conozcan de antemano qué personalidades estarán presentes y puedan considerar su asistencia como parte de la cobertura. No se trata únicamente de informar sobre la historia de la obra o el desempeño de sus actores, sino también de mostrar el movimiento que genera su estreno.

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Magaly Medina sospecha que presencia de Mario Hart en obra de Korina fue parte de una estrategia para conseguir cobertura mediática. Captura: Magaly TV La Firme.

“Esa es la tónica con la que se mueven la difusión de una obra musical, de una conferencia de prensa, de un hecho donde las personas que hacen la prensa y la comunicación y las relaciones públicas de este tipo de eventos quieren la mayor cantidad de cobertura mediática para que así, pues, el público se sienta atraído a comprar su ticket e ir a ver la obra”, agregó.

A partir de esa explicación, Magaly consideró que Mario debió tener presente que su asistencia podía generar interés periodístico. La conductora no presentó como un hecho comprobado que la producción hubiera organizado la situación para provocar una reacción del piloto, pero sí planteó que la convocatoria mediática de los invitados forma parte de la promoción habitual de este tipo de eventos.

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“Entonces, definitivamente no hay que ser tan ingenuos. Hay que pensar, y uno tiene que pensar con la suficiente claridad mediática que uno tiene. Yo voy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber? Van a haber cámaras, yo quiero que nos vean así, quiero...”, manifestó.

Magaly Medina sospecha que presencia de Mario Hart en obra de Korina fue parte de una estrategia para conseguir cobertura mediática. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cree que Mario Hart terminó involucrado en el juego mediático

La periodista también se refirió a la explicación que dio Mario sobre lo ocurrido durante la función. El piloto contó que, cuando llegó al estreno, le llamó la atención la cantidad de cámaras de los programas de espectáculos. Según relató, inicialmente los equipos estaban ubicados detrás de él, pero se desplazaron hacia una posición desde la que podían registrar directamente su rostro cuando se acercaba la escena del beso.

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“El día de ayer fue el estreno de la obra en donde está Korina. Llego y me llamó la atención la cantidad de cámaras de programas de espectáculos que había. En una parte de la obra, Korina tiene un beso con... ¡No! ¿Qué? Con Nacho Di Marco, el argentino. Que en un momento de la obra... las cámaras como que se posicionan así. Y las tenía en frente”, contó Hart.

El piloto explicó que se dio cuenta de que los camarógrafos estaban pendientes de su reacción porque el público ya sabía que se acercaba el beso. “Y estaban atrás. La gente ya sabía que venía el beso. Y estaban atrás”, recordó.

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Magaly Medina sospecha que presencia de Mario Hart en obra de Korina fue parte de una estrategia para conseguir cobertura mediática. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario dijo que, al notar el desplazamiento de los equipos, no sabía cómo comportarse frente a las cámaras. Si se mostraba tranquilo, podía interpretarse de una manera; si hacía algún gesto, también podía convertirse en motivo de comentarios. Por eso, describió el momento como una situación incómoda que no esperaba vivir durante la presentación.

“¿Por qué se han movido para acá? Bueno, ya hizo el beso. Y ah, claro. ¿Qué cara pongo? Si estoy muy sobrado, van a decir: ‘Qué botado’. O si hago una muequita, una sonrisa, ‘ah, está nervioso, se está riendo’. O sea, y además estamos separados hace más de ya casi diez meses y normal. Solo que no me lo veía venir y el momento fue incómodo, no por el beso de la obra, sino por las cámaras y esto que estoy contando se lo comenté también a Korina”, explicó.

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Magaly Medina sospecha que presencia de Mario Hart en obra de Korina fue parte de una estrategia para conseguir cobertura mediática. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Hart contó que le pidió a Korina que le avisara sobre las cámaras

Después del estreno, Mario conversó con Korina sobre la situación que había vivido frente a los equipos de televisión. El piloto explicó que le habría gustado conocer de antemano dos detalles: que habría una importante presencia de prensa y que una de las escenas incluía un beso con Nacho Di Marco.

“Oye, me hubieras dicho por lo menos que iban las cámaras y que había el beso para un poco estar preparado y, o por último, no ir y que no haya esta situación de que me estén ponchando a mí cuando hay un beso en la ficción”, relató que le comentó a la actriz.

Magaly Medina sospecha que presencia de Mario Hart en obra de Korina fue parte de una estrategia para conseguir cobertura mediática. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda que el beso forma parte del trabajo de Korina Rivadeneira

La conductora también se refirió a la escena que generó el interés de las cámaras y dejó claro que el beso entre Korina y Nacho Di Marco corresponde a la ficción teatral. En ese sentido, recordó que la actriz interpreta un personaje y que las escenas románticas forman parte de su trabajo.

“Va a seguir chapando, lógico. Va a seguir chapando porque es parte de la obra. Parte de la obra, ese es su papel”, comentó Magaly, al referirse a las funciones que la actriz continuará realizando.

Magaly Medina sospecha que presencia de Mario Hart en obra de Korina fue parte de una estrategia para conseguir cobertura mediática. Captura: Magaly TV La Firme.

Incluso bromeó sobre el aspecto físico del actor argentino y señaló que no se trataba de una escena que pudiera interpretarse como un beso apasionado. “Además, el actor tampoco que es que esté feo, ¿no? (...) Cada uno es tipo diferente, pues”, dijo.

Luego precisó que, desde su apreciación, el beso representado en escena no tenía las características de un beso intenso. “Porque no es que veamos un chapezazo. Estamos viendo que ella como que lo besuquea... beso, beso, así que yo vea un chape, chape, tampoco es que hay, ¿no? Hay formas también en el teatro y en el cine de disimular un chape, un beso. Pero en fin, para eso son actores”, manifestó.

Magaly Medina sospecha que presencia de Mario Hart en obra de Korina fue parte de una estrategia para conseguir cobertura mediática. Captura: Magaly TV La Firme.