Luciano, el bebé que el cantante tuvo con Pamela Arroyo, llegó al mundo el 17 de noviembre, fecha que también celebra Milan, hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. La conductora destacó que los pequeños son primos hermanos y compartirán cumpleaños. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Una coincidencia familiar convirtió el nacimiento del primer hijo de Bill Orosco en una noticia todavía más especial para la familia del recordado Johnny Orosco. Luciano, el bebé que el cantante tuvo con Pamela Arroyo, llegó al mundo el 17 de noviembre, exactamente la misma fecha en la que celebra su cumpleaños su primo hermano Milan, hijo de Davis Orozco. La curiosidad no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien comentó este detalle durante su programa del miércoles 18 de noviembre y destacó que ambos pequeños compartirán una fecha especial durante toda su vida.

Magaly Medina expone curiosa coincidencia entre Bill y Deyvis Orosco: sus hijos nacieron el mismo día. Captura: Magaly TV La Firme.

El nacimiento de Luciano ya había generado atención en el ambiente de la cumbia, debido a que representa el debut de Bill Orosco como padre. Sin embargo, entre los detalles que se conocieron después de su llegada apareció esta particular coincidencia con otro integrante de la familia. No se trata solamente de que los dos niños sean primos hermanos, sino de que ambos celebrarán sus cumpleaños el mismo día, una circunstancia que seguramente tendrá un significado especial para sus padres y familiares.

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La coincidencia fue comentada en Magaly TV La Firme, donde la conductora recordó que el pequeño de Bill nació el lunes 17 de noviembre y que esa misma fecha corresponde al cumpleaños de Milan, hijo de Davis Orozco. La periodista reaccionó con sorpresa al descubrir que los dos primos compartirán no solo los vínculos familiares, sino también el día de celebración.

Magaly Medina expone curiosa coincidencia entre Bill y Deyvis Orosco: sus hijos nacieron el mismo día. Captura: Magaly TV La Firme.

“Coincidencias de la vida, ¿no? Porque nació diecisiete de septiembre, también es el cumpleaños de Milan Orozco. Nació ayer. Ayer nació. Claro, diecisiete de noviembre. Dos primos que nacen, ellos son primos hermanos también. Y ahora estos dos niños van a compartir el mismo día de nacimiento, el mismo día de cumpleaños”, comentó Magaly Medina, quien corrigió durante su intervención el mes de nacimiento y precisó que se trataba del 17 de noviembre.

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Magaly Medina expone curiosa coincidencia entre Bill y Deyvis Orosco: sus hijos nacieron el mismo día. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina destaca la coincidencia entre Luciano y Milan, los pequeños de la familia Orozco

Durante su comentario, la conductora también resaltó la felicidad que se le notaba a Bill Orosco al hablar de su primer hijo. En las imágenes difundidas por el programa, el cantante aparecía emocionado por esta nueva etapa junto a Pamela Arroyo, con quien mantiene una relación sentimental desde aproximadamente 2024.

“Vaya, ahora no le quedó más remedio ya, pues, que revelar. Pero se nota que este pequeño Luciano, eh, ha traído la felicidad a los dos papás. Estaba feliz, este, Bill Orozco. Muy, muy contento por la llegada de su primogénito. Muy contento”, expresó Medina.

Magaly Medina expone curiosa coincidencia entre Bill y Deyvis Orosco: sus hijos nacieron el mismo día. Captura: Magaly TV La Firme.

El artista había contado que Luciano nació a las 12:51 a. m., con un peso de 2 kilos y 750 gramos. También explicó que el nacimiento ocurrió después de que Pamela comenzara a sentir dolores durante la madrugada, por lo que ambos acudieron a una clínica. Según relató, todo sucedió rápidamente y tuvo la oportunidad de estar en Lima para acompañar a su pareja.

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La emoción del cantante también estuvo relacionada con la reacción de su madre, quien encontró un gran parecido entre el recién nacido y su hijo cuando era bebé. Bill contó que ella le dijo que Luciano era idéntico a él cuando nació.

Magaly Medina expone curiosa coincidencia entre Bill y Deyvis Orosco: sus hijos nacieron el mismo día. Captura: Magaly TV La Firme.

Bill Orosco y Pamela Arroyo mantienen una relación desde 2024

La llegada de Luciano también terminó por confirmar públicamente la relación sentimental entre Bill Orosco y Pamela Arroyo, integrante de Puro Sentimiento. Durante la entrevista difundida por el programa, el cantante explicó que ambos se conocieron después de seguir sus respectivas carreras a través de las redes sociales.

“Con ella nos seguíamos por las redes sociales, admirando su trabajo también, de que ha pertenecido a, a varios grupos. Conversando, conversando que nos presentaron. Eh, la admiración era mutua. Ella también me seguía la carrera que yo estaba empezando”, contó.

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Cuando le preguntaron cuánto tiempo llevaban juntos, Bill confirmó que estaban en una relación desde hacía aproximadamente dos años. También reconoció que ya convivían y que habían preferido mantener su vida sentimental en reserva para no desviar la atención de sus actividades artísticas.

Magaly Medina expone curiosa coincidencia entre Bill y Deyvis Orosco: sus hijos nacieron el mismo día. Captura: Magaly TV La Firme.

Este detalle fue otro de los aspectos que comentó Magaly Medina, quien recordó que ambos habían negado anteriormente los rumores sobre su romance cuando fueron consultados por la prensa.

“Y esta chiquita, Pamela Arroyo, también le seguía el juego, ¿no? Y no decía nada. Se negaban mutuamente los dos. Mutuamente. Clandestinos eran los dos. Bien clandestinos. Y ahí, miren, ya teniendo un hijo en común”, señaló la conductora.

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Magaly Medina expone curiosa coincidencia entre Bill y Deyvis Orosco: sus hijos nacieron el mismo día. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista también expresó su deseo de que la relación no afecte las carreras musicales de ambos, considerando que los dos están vinculados al género de la cumbia.

“Bueno, bueno, son dos cantantes de música cumbia. Ojalá las carreras de ambos logren mantenerse de alguna forma, eh, separada y que eso no les cause problemas”, agregó.

De esta manera, el nacimiento de Luciano no solo marcó el inicio de la paternidad de Bill Orosco y una nueva etapa para Pamela Arroyo, sino que también dejó una curiosa coincidencia dentro de la familia: el pequeño comparte su fecha de nacimiento con Milan, su primo hermano. Una particularidad que Magaly Medina puso en evidencia y que hará que cada 17 de noviembre sea una celebración doble para los familiares de ambos niños.

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Magaly Medina expone curiosa coincidencia entre Bill y Deyvis Orosco: sus hijos nacieron el mismo día. Captura: Magaly TV La Firme.