Día del Cómic Festival muestra la razón por la que el cómic también educa

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El Día del Cómic Festival se prepara para celebrar su XVII edición en 2027, consolidado como un espacio de encuentro para artistas, lectores, editoriales, instituciones educativas y entidades culturales vinculadas con la historieta en el Perú.

La iniciativa, impulsada hace 16 años por Renato ChinChon, busca fortalecer una comunidad creativa que ha crecido entre publicaciones independientes, fanzines, novelas gráficas, superhéroes nacionales y propuestas digitales.

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El festival nació con el propósito de dar visibilidad a los creadores peruanos y acercar el cómic a nuevos públicos. Con el paso de los años, el encuentro se ha convertido en una plataforma para conectar a quienes producen historias dibujadas con quienes desean leerlas, difundirlas, comercializarlas o incorporarlas en espacios de formación.

Para Renato ChinChon, organizador del evento, el desafío no se limita a celebrar la creatividad de los artistas, sino a construir una industria cultural capaz de sostener sus proyectos. La meta es que los autores encuentren oportunidades para financiar sus obras, acceder a canales de distribución y recibir una remuneración por su trabajo.

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“El Perú es un país de historias en cada rincón de su territorio. Nos falta articular todo el sistema y entrar a competir en el mundo, enamorándolo con nuestras leyendas”, sostiene ChinChon al resumir la visión detrás del Día del Cómic Festival.

El Día del Cómic Festival reúne a artistas, lectores, editoriales y gestores culturales.

Un espacio para artistas, editoriales y lectores

La historieta peruana cuenta con una tradición que atraviesa distintas generaciones. Personajes como Super Cholo, creado por Francisco Miró Quesada Cantuarias; Sampietri, de Julio Fairlie; y El Cuy, de Juan Acevedo, forman parte de un imaginario que demostró que el cómic también puede expresar humor, identidad y temas cercanos a la realidad nacional.

La revista Avanzada también dejó personajes recordados como Coco, Vicuñín y Tacachito. Estas publicaciones ayudaron a formar lectores y evidenciaron que las historias contadas a través de ilustraciones podían ocupar un lugar en la cultura peruana.

Desde el año 2000, el sector ingresó a una etapa marcada por iniciativas independientes y nuevos formatos. Propuestas como El Carboncito, Capitán Leo, La Gran Sangre y Rupay ampliaron los temas que aborda la historieta nacional. A ellos se sumaron personajes como La Chola Power, Guachimán y Tupacman, que exploraron otros estilos y públicos.

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En ese contexto, el Día del Cómic Festival se plantea como un punto de articulación. La iniciativa reúne a los distintos actores que intervienen en el desarrollo de una obra: artistas que crean personajes e historias, editoriales que publican, lectores que siguen las novedades y entidades que pueden respaldar la formación y la difusión cultural.

La próxima edición, prevista para 2027, representa la continuidad de un proyecto que busca que la historieta sea vista no solo como una afición, sino como una expresión artística con posibilidades de desarrollo profesional y comercial.

El reto de impulsar una industria cultural

Para ChinChon, el talento peruano existe, pero requiere de mayores condiciones para crecer. La sostenibilidad de los proyectos depende de la creación de fondos, concursos, ferias y convenciones, además del fortalecimiento de editoriales y espacios de distribución.

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El organizador menciona que el mercado peruano de cómics nacionales e importados movilizaría alrededor de USD 60 millones anuales. Sin embargo, considera que todavía existe una distancia importante frente a industrias consolidadas como las de Francia, Estados Unidos y Japón.

La comparación permite observar el potencial de crecimiento de la historieta en el país. Francia registra un mercado de alrededor de USD 1.000 millones; Estados Unidos, cerca de USD 2.000 millones; y Japón, aproximadamente USD 4.700 millones, según las estimaciones mencionadas por ChinChon.

El festival busca aportar a ese proceso mediante la visibilidad. Para los creadores, participar en este tipo de espacios puede representar una oportunidad de conectar con lectores, presentar nuevas obras y formar parte de una red que fortalezca la circulación de contenidos nacionales.

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Renato ChinChon impulsa el Día del Cómic Festival desde hace 16 años.

El cómic como herramienta de lectura e identidad

Además de su dimensión cultural y comercial, el Día del Cómic Festival promueve la historieta como una herramienta para despertar el hábito de la lectura. ChinChon considera que el formato permite acercar textos a lectores de distintas edades mediante la combinación de palabras, imágenes y secuencias narrativas.

“Sí, los cómics son una herramienta muy valiosa para impulsar la lectura, especialmente entre niños y adolescentes, pero también entre jóvenes y adultos”, afirma el organizador.

La lectura de cómics puede ayudar a interpretar emociones, comprender situaciones y seguir secuencias de hechos de una manera dinámica. Por ello, ChinChon plantea la importancia de acercar las historietas a colegios y centros de formación, donde podrían convertirse en un recurso para trabajar la comprensión lectora y el interés por las historias.

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El cómic también ofrece una vía para difundir relatos vinculados a la identidad peruana. Obras como Los Hermanos Ayar recuperan elementos de la historia ancestral, mientras que Super Cholo propone un héroe local y Rupay aborda episodios complejos de la historia reciente.

La diversidad de la costa, los Andes y la Amazonía representa, para ChinChon, una fuente de relatos que todavía puede ser explorada por los autores. Personajes, lenguas originarias, costumbres y tradiciones pueden convertirse en historias capaces de llegar a lectores dentro y fuera del país.

A puertas de su XVII edición, el Día del Cómic Festival mantiene esa misión: reunir a la comunidad que crea, publica y lee historietas para impulsar un movimiento cultural con mayor alcance. La apuesta es que el cómic peruano encuentre nuevos lectores, más oportunidades y un lugar cada vez más sólido dentro de la industria cultural.

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