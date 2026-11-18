Un trabajador que salió a verificar los gritos de auxilio terminó encañonado por uno de los criminales cuando intentaba ayudar (Créditos: Panamericana TV)

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Un grupo de delincuentes armados asaltó una cafetería ubicada en la zona de Huaycán, en el distrito de Ate donde encañonó a clientes y trabajadores para apoderarse del dinero recaudado durante la jornada. El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes muestran cómo los comensales intentaron escapar y buscar refugio cuando los sujetos ingresaron al negocio con un arma de fuego.

Las grabaciones, que fueron difundidas por Buenos días Perú de Panamericana TV, evidencian que fueron dos individuos los que participaron en el atraco. El primero, que llevaba una gorra azul, entró al establecimiento y comenzó a amenazar a las personas que se encontraban en las mesas. Apuntándoles con una pistola, exigió que entregaran sus objetos de valor, mientras los presentes se levantaban apresuradamente para ponerse a salvo.

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En paralelo, su cómplice, vestido completamente de negro y con una gorra blanca, se dirigió hacia la zona donde se encontraba la encargada del negocio. Sin darle oportunidad de reaccionar, la empujó violentamente y arrancó la caja registradora, que contenía las ganancias acumuladas durante el día.

La situación se tornó todavía más peligrosa cuando uno de los trabajadores salió de otra zona del establecimiento tras escuchar los gritos de auxilio. El empleado intentó averiguar qué sucedía y si podía brindar ayuda; sin embargo, se encontró frente a uno de los asaltantes, quien inmediatamente le apuntó con el arma de fuego.

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Uno de los asaltantes, que llevaba una gorra azul, intimidó a los clientes para despojarlos de sus pertenencias - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Trabajador fue amenazado con un arma durante el asalto

En declaraciones recogidas por un medio de comunicación, el trabajador relató los momentos de tensión que vivió cuando salió a comprobar lo que ocurría dentro de la cafetería. Según explicó, no tuvo tiempo de intervenir porque uno de los sujetos lo sorprendió y lo encañonó.

“Salí a ver si todo estaba bien o si podía ayudar en algo y, justo para mi mala suerte, una persona estaba ahí, me vio y me apuntó. Creo que ya estaba todo calculado. Prácticamente, llegaron, solo saquearon el dinero y se fueron”, manifestó a las cámaras del medio.

El testimonio del empleado también dejó entrever que los responsables habrían llegado con un objetivo definido: apoderarse del efectivo guardado en el negocio. Después de concretar el robo, ambos abandonaron el establecimiento sin que nadie pudiera detenerlos.

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Las imágenes de vigilancia constituyen un registro de la violencia empleada durante el atraco, en el que los clientes quedaron expuestos a las amenazas mientras los responsables revisaban el local y sustraían el dinero.

Dos delincuentes armados asaltaron una cafetería en Huaycán, Ate, y encañonaron a clientes y trabajadores para robar el dinero del establecimiento - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Comerciantes de Huaycán denuncian constantes robos

El establecimiento afectado se encuentra a pocos metros de la avenida Quince de Julio, una vía concurrida y rodeada de numerosos negocios. Pese al movimiento comercial y la presencia de transeúntes, los emprendedores de este sector aseguran que los hechos delictivos ocurren de manera recurrente.

Uno de los trabajadores expresó su preocupación por la falta de acciones efectivas de las autoridades para frenar los asaltos. Además, señaló que los comerciantes de esta importante arteria viven expuestos a situaciones de peligro, incluso durante sus jornadas laborales.

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“La Policía no hace mucho en todo Huaycán. Somos varios comerciantes aquí en la Quince, principalmente, ya que es una zona muy llena de gente. Hay robos a cada rato”, sostuvo.

A esta preocupación se sumó el reclamo por la presencia irregular del personal de serenazgo. De acuerdo con otra vecina, los agentes municipales no realizan patrullajes diarios y, cuando aparecen, permanecen durante un periodo limitado en los alrededores. “Es que los de Serenazgo vienen, no vienen todos los días. Claro, están ahí un rato, de ahí cerca”, comentó.

El reciente asalto vuelve a poner en evidencia la preocupación de los comerciantes y residentes de Huaycán por la inseguridad ciudadana. Mientras los afectados solicitan mayor vigilancia policial y municipal, los negocios de la zona continúan expuestos a robos que ponen en riesgo tanto sus ingresos como la integridad de trabajadores y clientes.

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