La orquesta compartió imágenes de su actuación tras la misa de despedida de León XIV en Lima, donde interpretó “Alma Misionera”, “Santo es el Señor” y otros temas católicos. IG Grupo 5

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La orquesta de Monsefú participó con un repertorio religioso adaptado a su formato de cumbia, ante los fieles que asistieron al último encuentro del pontífice con el público peruano. Loli y Thony Valencia estuvieron entre las voces que encabezaron el número musical.

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La actuación tuvo una respuesta inmediata de los asistentes. En las imágenes difundidas por la agrupación se observa a personas que cantan, levantan las manos y acompañan el ritmo de los temas, entre ellas religiosas que asistieron a la ceremonia.

Grupo 5 interpretó un mix de canciones cristianas adaptadas a la cumbia tras la misa del papa León XIV en Las Palmas. Latina

Después de la presentación, Loli explicó que el impacto de estar ante una multitud y ser parte de la despedida del papa lo dejó conmovido. “Yo estoy muy emocionado. Thony también. Los chicos del Grupo 5 estamos muy conmovidos, porque fue una bendición estar en la misa del papa León XIV en el día de su despedida”, expresó.

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El cantante reconoció que esa emoción también tuvo consecuencias sobre el escenario. Mientras interpretaba ‘Alma Misionera’, sufrió un breve lapsus que pasó inadvertido para buena parte del público.

“Yo estaba tan nervioso que, en la primera parte, voy a confesarlo, me olvidé la letra”, dijo Loli al recordar el momento. El intérprete señaló que la reacción de los asistentes le permitió retomar la presentación.

El cantante Pedro Loli canta con un micrófono junto a la agrupación Grupo 5 frente a una multitud congregada en una explanada al aire libre.

“Pero, a pesar de eso, veía a toda la gente bailar, hasta las hermanas religiosas”, agregó el artista. La escena, según relató, ayudó a que el grupo continuara con el mix preparado para la jornada religiosa.

Grupo 5 llevó alabanzas católicas al ritmo de la cumbia

La propuesta de Grupo 5 se alejó de las canciones románticas y bailables que forman parte de su repertorio habitual. Para la ceremonia, la orquesta preparó una selección de alabanzas católicas con arreglos de percusión, teclados, vientos y coros.

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Entre los temas interpretados estuvieron ‘Alma Misionera’, ‘Santo es el Señor’, ‘Hosanna’, ‘Vamos caminando’ y ‘Alabaré’. La agrupación mantuvo las letras de las composiciones religiosas, pero las llevó a su propio estilo musical.

Antes del inicio del número, desde el escenario se escuchó un mensaje dirigido a los fieles que acompañaban la misa. “Seguimos adorando a nuestro Dios y despidiendo a nuestro papa, el papa León. Con fe y bendición para el Perú”, señalaron.

Recopilación de imágenes y videos difundidos en redes sociales sobre la presentación musical de Grupo 5 tras la misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. El material muestra la interpretación del tema 'Hosanna', la respuesta del público congregado y a un bombero rociando agua hacia los asistentes para aplacar las temperaturas durante el evento. Video: Instagram Christian Yaipén

La agrupación compartió luego un video de su participación en Instagram. El registro incluyó fragmentos de las canciones y la respuesta de los asistentes en la explanada de la Base Aérea Las Palmas.

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“Un día que llevaremos para toda la vida con nosotros. Gracias por recibirnos”, escribió la orquesta en la publicación. El material volvió a generar comentarios de seguidores, quienes destacaron la presencia del grupo en la ceremonia religiosa.

Para Loli y Valencia, la presentación quedó asociada a una experiencia fuera de los escenarios habituales de la agrupación. Aunque el cantante admitió que olvidó una parte de la letra, el respaldo de los fieles convirtió ese instante en una anécdota de una jornada que describieron como especial.