Misa del papa León XIV: Cancillería investiga a empresas tras fallas de audio y pantallas por las que se pagó más de S/11 millones. Captura: X.

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Pow Sang Sonido y Luces, la compañía responsable del sistema de audio y las pantallas durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas, rechazó asumir responsabilidad por las fallas técnicas registradas el lunes 16 de noviembre y solicitó la realización de un peritaje independiente para esclarecer lo ocurrido ante más de un millón de fieles reunidos en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la empresa explicó que su participación se limitó a la instalación y prestación de los servicios de sonido y pantallas en las áreas que le correspondían. Precisó que esos equipos dependían de un suministro eléctrico a cargo de una segunda compañía y que la provisión de energía “no formaba parte de los servicios contratados” con Pow Sang.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores había contratado a dos empresas para el montaje técnico del evento. Pow Sang se encargó de las torres de sonido, las pantallas LED y la transmisión audiovisual, por un monto de 8.399.800 soles. Facogem Industrial, por su parte, estuvo a cargo de los grupos electrógenos, el cableado eléctrico y los tomacorrientes, por 2.652.889 soles. Ambas facturaron en conjunto cerca de 11 millones de soles.

Un comunicado de la empresa PowSang Sonido y Luces expresa solidaridad con los asistentes a una misa y señala que el suministro eléctrico estaba a cargo de otra entidad.

Piden peritaje

La empresa anunció que este miércoles 18 de noviembre, a primera hora, presentaría ante las autoridades un informe técnico con el sustento de sus registros, que incluye evidencias del montaje, las pruebas, la transmisión audiovisual y el desmontaje de los equipos utilizados durante la ceremonia.

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“Desde el primer momento hemos estado dispuestos a colaborar para que se conozca lo sucedido”, señaló la compañía en el comunicado, en el que remarcó que solicitó, además, un peritaje independiente que permita establecer las causas de las fallas registradas.

La empresa insistió en que su objetivo no es atribuir responsabilidades antes de que se conozcan los resultados de las evaluaciones técnicas en curso. “No queremos entrar en acusaciones ni señalar responsables. Lo que queremos es que se conozca la verdad y que todo lo ocurrido pueda aclararse”, indicó en el documento.

La compañía expresó también su solidaridad con los asistentes que tuvieron dificultades para seguir la ceremonia y recordó que cuenta con 22 años de trayectoria en el rubro del sonido y las luces para eventos masivos.

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“Reiteramos nuestra solidaridad con los asistentes afectados y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos”, así finalizó Pow Sang su pronunciamiento.

Fallas afectaron a fieles

Desde los primeros minutos de la misa, usuarios de redes sociales reportaron que las pantallas instaladas en varios sectores de la explanada, de 70 hectáreas, no funcionaban y que el sonido no permitía escuchar con claridad la homilía del pontífice. Ante la dificultad para ver y oír la ceremonia, parte del público abandonó el recinto, en una jornada marcada además por el calor intenso y las largas horas de espera.

Una resolución de la Cancillería de Perú autoriza la contratación directa por más de ocho millones de soles para una misa en la Base Aérea Las Palmas.

La Cancillería informó que los contratos con ambas empresas contaron con el control concurrente de la Contraloría General de la República y que las investigaciones técnicas en curso buscan determinar las responsabilidades y las posibles penalidades contractuales que correspondan según lo ocurrido durante la celebración.

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Justificación

La Cancillería invocó la causal de desabastecimiento para justificar la contratación directa de los equipos de sonido y pantallas por S/8.399.800 a favor de Pow Sang Sonido y Luces. Según un informe de la Oficina de Logística del ministerio, un concurso público ordinario habría concluido recién el 14 de diciembre de 2026, o el 3 de febrero de 2027 en caso de apelaciones, siempre después de la visita papal. A esto se sumaban 20 días de montaje y 4 de desmontaje. El documento argumentó que la visita del papa León XIV era “imprevisible”, pues se confirmó oficialmente en agosto, lo que dejaba plazos insuficientes para un proceso competitivo convencional.