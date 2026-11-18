Las Eliminatorias Sudamericanas 2030 cambiaría de formato.

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Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían dejar de ser solo el camino clasificatorio y pasar a convertirse en una competencia con un título propio, es decir, como la Liga de Naciones. La propuesta ganó fuerza y podría llegar próximamente a la mesa de discusión de la Conmebol.

La modificación responde a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tendrían garantizada su presencia en la Copa Mundial como anfitriones de los partidos conmemorativos del centenario. La eventual creación de un título propio modificaría el sentido tradicional de las Clasificatorias, aunque la iniciativa todavía no fue tratada oficialmente por la Conmebol.

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¿Cómo se jugarían las Eliminatorias con formato de Liga de Naciones?

Las próximas Eliminatorias Sudamericanas podrían conservar el calendario de 18 jornadas, aunque sumarían un trofeo para el equipo que termine primero. La idea apunta a que el certamen tenga un campeón oficial, con un formato similar al de una Liga de Naciones.

El proyecto mantendría a las diez selecciones en una competencia de ida y vuelta. Argentina, Uruguay y Paraguay disputarían los partidos pese a contar con su clasificación asegurada para la Copa Mundial por su condición de anfitriones de los encuentros conmemorativos del centenario.

Las otras siete selecciones competirían por los tres cupos directos restantes y por una plaza para el repechaje intercontinental. La incorporación de un título buscaría sostener la exigencia deportiva de todos los participantes, incluidos los equipos que ya no necesiten obtener su boleto mundialista.

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Se conocieron detalles de la nuevas bases que tendrían las Clasificatorias rumbo al Mundial 2030. (L1 Max)

Fecha probable del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2030

El calendario de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 todavía no tiene una fecha oficial. La previsión es que el torneo comience en junio o septiembre de 2027.

El Consejo de la Conmebol analizará el calendario y el formato de la competencia en la reunión prevista para el 20 de noviembre de 2026 en Barranquilla.

La definición deberá contemplar la situación de Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya tienen garantizada su presencia en el Mundial por albergar los partidos previstos para el centenario del torneo.

Maxloren Castro fue felicitado por sus compañeros tras su primer gol con Perú en amistoso ante Bolivia. - créditos: FPF

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

La selección peruana cerrará 2026 con un amistoso ante Panamá en Cusco, después de la victoria por 2-0 frente a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva durante la fecha FIFA.

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El encuentro ante el combinado centroamericano no tendrá carácter oficial. Por esa razón, el entrenador Mano Menezes solo convocará a futbolistas que participen en la Liga 1, una vez que finalice el campeonato local.

Perú se enfrentará a Panamá por amistoso internacional.

Perú jugará contra Panamá el miércoles 9 de diciembre a las 18.00, hora peruana, en el Estadio Garcilaso de la Vega. El partido será la última actividad del conjunto nacional durante este año y permitirá evaluar jugadores para el proceso hacia las Eliminatorias Sudamericanas de 2030.

La convocatoria buscará ampliar el grupo de alternativas disponibles para el cuerpo técnico. El objetivo de preparación abarcará dos escenarios: Lima y Cusco.

“Hemos conversado, aprovechamos esta convocatoria para conversar con algunos jugadores, encaminar esa posibilidad de estar con nosotros en diciembre, periodo en que vamos a estar reunidos para jugar con Panamá”, declaró Mano Menezes en conferencia de prensa.

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El DT de la selección peruana dio detalles del último amistoso de la 'blanquirroja' en el 2026. (Ovación)