El 'Tigre' volvería a dirigir después de más de un año de inactividad. Créditos: Punto Penal.

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Ricardo Gareca tendría la posibilidad de volver a dirigir tras más de un año de inactividad. Su último desafío fue al frente de la selección de Chile y ahora podría asumir como entrenador de Peñarol, uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

No obstante, su llegada al equipo uruguayo depende del resultado de las elecciones del club. El técnico argentino es la principal opción de uno de los candidatos y asumiría el cargo en caso de que esa lista se imponga en los comicios.

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Ricardo Gareca volverá a dirigir tras casi dos años de inactividad: llegó a un acuerdo de palabra con Peñarol.

El acuerdo de Gareca con candidato a la presidencia de Peñarol

Freddy García, postulante de la lista 1414, promueve la llegada del ‘Tigre’ y confirmó que ya existen contactos con el entrenador. Mediante sus redes sociales, afirmó que el técnico ve con interés la opción de asumir el reto y liderar un nuevo proyecto deportivo.

“El objetivo es contar con un entrenador de recorrido internacional, experiencia y jerarquía para conducir al plantel. Es momento de apuntar alto”, sostuvo García, quien competirá con otros cinco candidatos en las elecciones programadas para el 12 de diciembre.

La información también fue anticipada en una reciente entrevista por ‘Pepe’ Herrera, quien sería gerente deportivo en caso de una victoria electoral. “Para anunciarles que, para 2027, el entrenador de Peñarol será Ricardo ‘Tigre’ Gareca”, afirmó en diálogo con Punto Penal.

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Freddy García, candidato a la presidencia de Peñarol, propuso a Ricardo Gareca como entrenador para el 2027.

¿Cuándo se define el futuro de Ricardo Gareca?

El futuro de Ricardo Gareca podría definirse el sábado 12 de diciembre de 2026, cuando Peñarol celebre sus elecciones presidenciales. Los comicios se realizarán de 10 a 20 en el Palacio Peñarol de Montevideo y en las capitales departamentales.

La eventual llegada del ‘Tigre’ al banco del ‘carbonero’ depende del triunfo de la lista que lo tiene como principal opción para el cargo de entrenador.

La contienda electoral tendrá como candidatos a Marcelo Solomita, por el oficialismo, acompañado por Julio Trostchansky; Juan Pedro Damiani, junto con Alejandro Ruibal; Santiago Sánchez, Evaristo González, Pablo Schiavi, Freddy García y Edgardo Lasalvia.

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Ignacio Ruglio, actual presidente del club, confirmó que no buscará la reelección.

Las elecciones de Peñarol definirán el futuro de Ricardo Gareca.