Los vecinos podrán acceder a consultas en medicina general, geriatría, psicología, nutrición, oftalmología, odontología y obstetricia - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

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La Municipalidad de San Isidro anunció una nueva campaña de salud gratuita para este sábado 21 de noviembre, con el propósito de acercar diferentes servicios médicos a los vecinos del distrito. La actividad se desarrollará en el parque José de Acosta, ubicado en la calle Ugarte y Moscoso, en el cruce con el pasaje Acosta, donde se instalarán puntos de atención para consultas, evaluaciones, vacunación y pruebas de laboratorio.

La jornada comenzará a las 8:30 a. m. y se extenderá hasta las 12:30 p. m. Durante ese periodo, los asistentes podrán acceder a prestaciones en distintas especialidades, además de recibir orientación sobre el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. La iniciativa busca facilitar el acceso a evaluaciones médicas sin que los ciudadanos tengan que realizar pagos por los servicios anunciados.

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La convocatoria está dirigida a personas de diferentes edades que necesiten una consulta, deseen realizarse una evaluación preventiva o busquen información sobre determinadas condiciones de salud. Entre las especialidades disponibles figuran medicina general, geriatría, psicología, nutrición, oftalmología, odontología y obstetricia.

La actividad incluirá vacunación, consejería de enfermería y educación sanitaria para promover el cuidado preventivo - Créditos: Municipalidad de San Isidro.

¿Qué servicios ofrecerá la campaña de salud gratuita en San Isidro?

Según la información difundida por la comuna, la actividad contará con profesionales de diversas áreas para brindar atención y recomendaciones a los participantes. La relación de prestaciones comprende los siguientes servicios:

Laboratorio: se habilitarán 50 pruebas. Los interesados deberán acudir en ayunas y podrán realizarse la toma de muestras hasta las 11 a. m.

Vacunación: aplicación de vacunas para la población. Los asistentes deberán presentar su DNI y carné de vacunación.

Medicina general: evaluación médica y orientación inicial sobre diferentes problemas de salud.

Geriatría: atención especializada dirigida a adultos mayores.

Psicología: orientación para el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional.

Nutrición: recomendaciones sobre alimentación equilibrada y hábitos saludables.

Oftalmología: evaluación de la salud visual y orientación sobre el cuidado de los ojos.

Odontología: revisión de la salud bucal y recomendaciones para mantener una adecuada higiene dental.

Obstetricia: orientación sobre salud sexual y reproductiva, así como cuidados durante el embarazo.

Consejería de enfermería: recomendaciones sobre cuidados personales y prevención de enfermedades.

Educación sanitaria: información para promover prácticas saludables y medidas de autocuidado.

Prevención del dengue, TBC y VIH/sida: orientación sobre estas enfermedades, sus formas de transmisión y las medidas para reducir los riesgos de contagio.

La oferta incluye tanto consultas especializadas como prestaciones preventivas. De esta manera, los vecinos tendrán la posibilidad de resolver dudas relacionadas con su bienestar, recibir recomendaciones profesionales y conocer medidas para evitar enfermedades.

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Para acceder al servicio de vacunación, los ciudadanos tendrán que presentar su DNI y carné de vacunación - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Qué requisitos se necesitan para acceder a la vacunación?

Las personas interesadas en recibir atención en el módulo de vacunación deberán llevar dos documentos: el documento nacional de identidad (DNI) y el carné de vacunación. Estos requisitos permitirán verificar la información correspondiente antes de la aplicación de las dosis.

En el caso de las pruebas de laboratorio, la municipalidad precisó que se contará con un total de 50 procedimientos. Los participantes deberán presentarse en ayunas y considerar que este servicio tendrá como hora límite las 11 a. m., aunque el resto de la campaña continuará hasta las 12:30 p. m.

Por ello, quienes tengan previsto acceder a los análisis deberán organizar su llegada con anticipación para cumplir con las indicaciones y el horario establecido.

¿Dónde y cuándo será la campaña médica gratuita?

La actividad se realizará este sábado 21 de noviembre en el parque José de Acosta, situado en la calle Ugarte y Moscoso, en el cruce con el pasaje Acosta, distrito de San Isidro.

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La atención estará disponible desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 p. m. Los vecinos que necesiten información adicional sobre la jornada pueden comunicarse con la municipalidad a través de los siguientes canales telefónicos:

(01) 513-9000: anexos 4013 y 4016.

(01) 513-9008: marcar la opción 1 y luego la opción 8.

La comuna invita a la población a participar en esta iniciativa, que reunirá diferentes especialidades y servicios preventivos en un mismo espacio. Los interesados podrán aprovechar la jornada para realizar consultas médicas, recibir orientación profesional y acceder a evaluaciones gratuitas.