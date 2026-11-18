“Coquito” ya tiene una estatua de dos metros: Everardo Zapata fue homenajeado en Arequipa

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El maestro peruano Everardo Zapata Santillana, creador del emblemático método de lectoescritura Coquito, recibirá la Medalla de Honor de la Cultura, una distinción otorgada por el Ministerio de Cultura (Mincul) en reconocimiento a sus más de siete décadas de trayectoria como educador, autor y editor. El reconocimiento llega en un año especial para el docente, quien en agosto pasado cumplió 100 años de vida.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 000419-2026-MC, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de noviembre. El documento destaca su contribución a la enseñanza de la lectura y escritura, así como su aporte a la formación de generaciones de niñas y niños en el Perú.

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Otorgan Medalla de Honor de la Cultura a creador de Coquito

De acuerdo con la resolución, el reconocimiento fue solicitado por la Casa de la Literatura Peruana del Ministerio de Educación (Minedu), que resaltó la trascendencia de la obra de Zapata Santillana y su contribución a la alfabetización inicial.

El Ministerio de Cultura consideró que su trayectoria cumple con los criterios establecidos para otorgar la Medalla de Honor de la Cultura, distinción dirigida a personas y organizaciones cuyos aportes hayan contribuido significativamente al fortalecimiento de la identidad nacional y tengan reconocimiento dentro y fuera del país.

La resolución también destaca que el educador desarrolló una labor de investigación durante siete años para encontrar un método adecuado para enseñar a leer, escribir y desarrollar el pensamiento en los escolares.

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Coquito: el método de lectoescritura que marcó a generaciones

La historia de Coquito comenzó en 1947, cuando Everardo Zapata Santillana fundó la Escuela de Primer Grado Nº 9638. En ese espacio inició una investigación pedagógica que, después de siete años de trabajo, dio origen a la conocida cartilla de lectura inicial.

En enero de 1955 publicó la primera edición de Coquito, un material educativo que alcanzó una amplia difusión en el Perú y en diversos países de habla hispana.

Con el paso del tiempo, el libro se convirtió en un referente de la educación peruana y acompañó el aprendizaje de la lectura y escritura de sucesivas generaciones de escolares.

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Otras distinciones que recibió Everardo Zapata Santillana

La Medalla de Honor de la Cultura se suma a otros reconocimientos que el maestro recibió durante su trayectoria profesional.

Entre ellos figuran las Palmas Magisteriales en el grado de Educador, otorgadas en 1981, y en el grado de Amauta, concedidas en 2012 por el Ministerio de Educación.

También recibió la Medalla de Honor José Antonio Encinas, entregada por la Derrama Magisterial en 2008, y la Medalla de Oro en el grado de Oficial del Congreso de la República, en 2011.

La primera edición de Coquito fue reconocida por la Unesco

El libro ‘Coquito’ en su primera edición, custodiado en el Archivo General de la Nación, recibe cuidados especiales para su conservación. - Crédito: Difusión

En 2025, la primera edición de Coquito, publicada en 1955, fue incorporada al Registro de Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe de la Unesco. Este reconocimiento destaca el valor histórico de la publicación y su contribución a la educación.

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Además, ese mismo año, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a una unidad bibliográfica de aquella primera edición, por su importancia para la historia educativa del país.

Coquito también trascendió las fronteras peruanas. Su método de enseñanza llegó a países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos, además de diversas naciones de Centroamérica y el Caribe. La publicación se convirtió en un referente de la alfabetización inicial y su primera edición obtuvo en 2025 un reconocimiento de la Unesco al ser incorporada al Registro de Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe.

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La historia del libro también tiene un detalle particular: Zapata Santillana no tenía decidido cómo llamarlo. Entre sus primeras propuestas figuraban Amanecer, Despertar y Manantial, pero su editor le sugirió elegir un nombre de niño. Según contó el propio maestro, esa noche soñó que tenía un hijo llamado Coquito y decidió utilizar ese nombre para su obra.