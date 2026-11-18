Diethell Columbus afirmó que la asistencia de Dina Boluarte a la ceremonia de bienvenida del papa León XIV respondió a una invitación protocolar

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El diputado de Fuerza Popular Diethell Columbus se pronunció este martes sobre la presencia de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV, celebrada el pasado 11 de noviembre en el Gran Teatro Nacional de Lima.

El legislador afirmó que la invitación respondió a motivos protocolares, al igual que en los casos de los exmandatarios Manuel Merino (2020), José Jerí (2025-2026) y José María Balcázar (2026), aunque exhortó a Boluarte a responder ante la justicia con la misma disposición que mostró al asistir al acto.

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“En todo caso, así como la hemos visto en la recepción del Santo Padre en el Gran Teatro Nacional, esperemos que también pueda responder a la justicia”, declaró.

Los cuestionamientos contra la exjefa de Estado también provinieron de otros representantes políticos que participaron en las actividades por la visita del pontífice, quien en ese primer discurso llamó a abordar el pasado reciente del país “con justicia”, en una alusión a las violaciones de derechos humanos atribuidas a anteriores gobiernos.

La excongresista Indira Huilca (Ahora Nación) calificó la presencia de Boluarte como una “muestra más de cinismo” y cuestionó que acudiera a escuchar un mensaje centrado en la justicia social. “¿Qué mensaje puede ella venir a escuchar de un hombre que está hablando de justicia social?”, manifestó.

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El diputado de Fuerza Popular pidió que la expresidenta responda ante la justicia con la misma disposición con la que acudió al Gran Teatro Nacional

Por su parte, la diputada Rossana Alayza (Partido del Buen Gobierno) consideró “inaceptable” su asistencia y cuestionó que supuestamente incumpliera el protocolo de vestimenta al presentarse con un sastre blanco. En la misma línea, Javier Cipriani (Renovación Popular) la calificó de “sinvergüenza” y también hizo comentarios sobre su atuendo.

En septiembre de este año, tras el archivo de una investigación preliminar contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, su abogado Juan Carlos Portugal informó que asumió su defensa cuando afrontaba 25 investigaciones abiertas en el Ministerio Público.

El letrado precisó que esa cifra comprendía los casos en los que la Fiscalía había dispuesto formalmente el inicio de diligencias preliminares, y no el total de denuncias presentadas contra la exmandataria.

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Portugal sostuvo que varias de estas últimas nunca dieron lugar a pesquisas fiscales. Asimismo, indicó que, de los 25 expedientes que encontró al asumir la representación legal, tres permanecían activos en la Fiscalía de la Nación y estaban pendientes de una decisión.

Indira Huilca, Rossana Alayza y Javier Cipriani cuestionaron la presencia de Boluarte en el acto y formularon críticas por razones políticas y de protocolo

Uno corresponde al caso Qali Warma, por hechos atribuidos a Boluarte durante su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, mientras que los otros dos están relacionados con las decenas de muertos y heridos durante las protestas antigubernamentales que siguieron a la caída de su antecesor, Pedro Castillo (2021-2022).

El jurista indicó que las investigaciones por las manifestaciones se concentraban en dos carpetas fiscales: una por lesiones graves y otra por lesiones leves. Según su versión, ambas habían superado el plazo de investigación, por lo que la defensa pidió al fiscal de la Nación, Tomás Galvez, un pronunciamiento.

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También refirió que había cuatro denuncias constitucionales pendientes de calificación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, mientras que otras ya fueron archivadas.

Precisó que la investigación por lavado de activos del caso ‘Los Dinámicos del Centro’ seguía en una fiscalía provincial y no formaba parte de los tres expedientes citados, que corresponden a hechos atribuidos a Boluarte como alta funcionaria.