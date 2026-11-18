Un reporte de TVPerú Noticias informa sobre la situación climática en Tumbes ante el pronóstico de incremento de lluvias y la posible activación de quebradas vinculada al fenómeno El Niño. La cobertura incluye un enlace en directo con declaraciones de residentes e imágenes de un camión militar transitando por vías anegadas por agua.

Guardar

El río Tumbes superó el umbral rojo de alerta el 17, tras las lluvias registradas en la parte alta de su cuenca, ubicada en Ecuador. La estación El Tigre reportó durante la mañana un caudal cercano a 10.000 metros cúbicos por segundo, un volumen que elevó la preocupación por posibles desbordes en zonas agrícolas y poblados situados en la parte media y baja de la región.

El nivel del río empezó a descender durante la tarde, aunque esa reducción no elimina el riesgo de otra crecida. El pronóstico de nuevas precipitaciones en territorio ecuatoriano mantiene bajo vigilancia a las autoridades, debido a que el caudal puede aumentar, aunque no se registren lluvias en la ciudad de Tumbes ni en otros distritos cercanos al cauce.

PUBLICIDAD

La posibilidad de desbordes dependerá de la intensidad y duración de las lluvias en la cuenca binacional, así como del nivel de saturación del suelo. Por ahora, el agua alcanzó áreas agrícolas y llegó hasta los bordes de localidades como San Juan de la Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital, sin ingresar a viviendas ni dejar daños personales, según los reportes disponibles.

Un reporte del noticiero Edición Mediodía de América Televisión informa sobre la situación en Tumbes, donde el río del mismo nombre superó el umbral rojo debido a la crecida de sus aguas. Las tomas transmitidas en directo exhiben la corriente caudalosa pasando por debajo de un puente vial con tránsito regular de vehículos, así como el nivel alcanzado en zonas ribereñas contiguas a vegetación y construcciones locales.

Las lluvias en Ecuador pueden elevar el caudal, aunque no precipite en Tumbes

El ingeniero analista meteorológico Fabricio Fabián, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó que la condición binacional de la cuenca obliga a seguir las precipitaciones que ocurren aguas arriba. “Puede ser que no llueva en Tumbes, pero llueva en el lado ecuatoriano e igualmente incremente el caudal”, advirtió sobre el comportamiento del río.

PUBLICIDAD

El río Tumbes registra un incremento de caudal bajo un puente tras superar el umbral de alerta roja por lluvias en la cuenca alta.

Las proyecciones contemplaban lluvias de intensidad ligera a moderada entre el 17 y el 18 en San Jacinto, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital y Casitas. Entre el 20 y el 22, el escenario previsto incluía precipitaciones de ligeras a fuertes en esos sectores, lo que podría generar una nueva subida del caudal y aumentar la presión sobre las defensas ribereñas.

El caudal del río Tumbes discurre bajo un puente metálico tras alcanzar el umbral rojo de alerta por precipitaciones registradas en su cuenca alta.

También se esperaban lluvias ligeras a moderadas en Tumbes, La Cruz, Zarumilla y Puerto Pizarro. La acumulación de agua en el terreno incrementa el riesgo de activación de quebradas, sobre todo en puntos donde ese fenómeno ya se había registrado, como Casitas, San Jacinto y parte de Matapalo, en la provincia de Zarumilla. Las autoridades anunciaron vigilancia durante las 24 horas y la emisión de avisos para las poblaciones expuestas.

PUBLICIDAD

El río Tumbes registra un incremento en su caudal que alcanza el nivel de alerta roja debido a las constantes precipitaciones en la región.

Los cultivos y las poblaciones cercanas al cauce concentran la mayor exposición

La crecida ya provocó aniegos en terrenos agrícolas de la parte media y alta de la cuenca. Entre los cultivos alcanzados figuran sembríos de banano, limón y arroz, productos que sostienen la actividad económica de varias comunidades ubicadas cerca del río. Personal de Defensa Civil y del sector Agricultura inició evaluaciones para determinar la extensión de las áreas afectadas y el posible impacto sobre la producción.

El caudal del río Tumbes discurre bajo un puente tras superar el umbral rojo y provocar aniegos en terrenos agrícolas de la cuenca.

Un agricultor de la zona señaló que el ingreso de agua puede beneficiar ciertos cultivos, sobre todo el arroz y el banano, siempre que el aniego no se prolongue demasiado. El problema aparece cuando el agua permanece alrededor de cinco días en los campos, una situación que puede afectar raíces, dañar la planta y reducir la cosecha. El riesgo se amplía si las nuevas lluvias elevan otra vez el caudal antes de que los suelos logren drenar.

PUBLICIDAD

El incremento del caudal del río Tumbes mantiene en alerta a sectores ribereños como San Jacinto y San Juan de la Virgen ante el riesgo de desbordes.

Las familias de San Jacinto, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital y otros sectores cercanos a quebradas o márgenes del río figuran entre las más expuestas ante un eventual desborde. También podrían verse perjudicados productores agrícolas, transportistas y comerciantes que dependen de las vías locales. Hasta el momento, no se habían informado afectaciones a viviendas, pero las autoridades mantuvieron el llamado a adoptar medidas preventivas ante posibles inundaciones.

El caudal del río Tumbes discurre bajo un puente vehicular tras alcanzar el umbral rojo de alerta por posibles desbordes en la región.

La sedimentación del cauce aumenta la preocupación por el puente de Tumbes

El puente sobre el río Tumbes continuaba operativo luego de trabajos de mantenimiento y no se habían establecido restricciones al tránsito. La estructura constituye una vía de conexión de la región con el resto del país, por lo que cualquier afectación tendría consecuencias sobre el traslado de personas, mercancías y productos agrícolas.

PUBLICIDAD

La crecida del río Tumbes supera el umbral rojo y anega campos de cultivo de banano, limón y arroz en la cuenca.

La preocupación se concentra en las bases del puente, donde la corriente arrastra ramas, troncos y otros materiales. Un vecino del malecón de Tumbes sostuvo que el cauce acumula más de tres metros de sedimentación y cuestionó la falta de dragado. “Es imposible, técnicamente imposible, que un agua corra en un río que está colmatado”, afirmó al referirse a la capacidad de evacuación del caudal.

El material acumulado puede modificar el recorrido del agua y aumentar la presión sobre las columnas que sostienen la estructura. La zona baja de Tumbes recibe los aportes de las cuencas ecuatorianas y del sistema Puyango-Tumbes, por lo que una nueva crecida exige atención sobre el estado del puente y los sectores urbanos próximos al malecón.

PUBLICIDAD

Agricultores quedaron aislados por la activación de la quebrada Isla Noblecilla y dos volquetes fueron atrapados tras el desborde del río Tumbes en Vaquería. Las autoridades también alertaron sobre nuevas precipitaciones que podrían generar inundaciones. Composición: Infobae

A las lluvias se suman temperaturas nocturnas de entre 24 y 26 °C, mientras que durante el día varias localidades de la región registran valores de entre 30 y 36 °C. El Senamhi prevé que el calor se intensifique entre enero y marzo, un periodo en el que las precipitaciones y el aumento de caudales pueden elevar la vulnerabilidad de las zonas ribereñas.