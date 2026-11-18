Marina Scherer destacó la relevancia del triunfo de Regatas ante Universitario en Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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El triunfo de Regatas Lima ante Universitario de Deportes fue una de las sorpresas de la quinta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Marina Scherer, una de las figuras del equipo de Chorrillos, habló tras el resultado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

En zona mixta, la armadora brasileña pidió paciencia pese a la victoria ante la ‘U’. “Hay que tener paciencia. Somos un grupo nuevo, las piezas son nuevas y a veces la gente nos critica mucho cuando un partido no funciona, pero así es el deporte: no todos los días vamos a estar bien. Hay que confiar en el proceso, en lo que venimos trabajando, y creo que lo demostramos hoy”, declaró.

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Scherer también se refirió a las críticas que recibió Regatas Lima después de la derrota frente a Atlético Atenea en fechas anteriores. “Quizá mucha gente nos daba por muertas, pero solo está muerto el que no pelea. Lo hemos peleado y trabajado muy duro durante toda la semana para sacar este partido. Ahí se reflejó el trabajo del conjunto y creo que esta victoria no es de una u otra jugadora, es de todo el conjunto regatino”, afirmó.

La armadora brasileña señaló que los comentarios de los hinchas fueron desmedidos después de la derrota ante Atlético Atenea. Créditos: Entre Líneas.

La clave para vencer a Universitario

Por otro lado, Marina Scherer explicó cuál fue la clave para que Regatas Lima superara a Universitario de Deportes, que llegaba invicto y como líder de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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“Creo que fue ser obedientes tácticamente con lo que pedía el profe. Por lo que vemos de cómo va la liga y de los partidos que antecedieron al nuestro, creo que la tabla ahora se va a complicar un poquito, se va a mover. Todos los puntos son importantes y, al final, hacen la diferencia”, apuntó.

La brasileña también respondió si imaginaba una victoria por 3-0 ante Universitario. La colocadora señaló que el objetivo era quedarse con los puntos para mejorar la posición del equipo en la tabla, más allá del resultado.

“Tú siempre vienes a un partido a ganarlo, independientemente del resultado. El otro equipo también trabaja, entonces nunca se puede decir que vienes a un partido a ganarlo tres a cero, porque hay otro equipo que también va a hacer frente. Pero supimos mantener la tranquilidad y la obediencia táctica en lo que pedía el profe, y el equipo ganó. Ganamos todos; o sea, todas estábamos metidas y el resultado se dio”, cerró.

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La armadora de Regatas Lima destacó en el duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: La Cátedra Deportes.

Próximo partido de Regatas Lima

Regatas Lima deberá dejar atrás la victoria ante Universitario de Deportes y centrarse en su próximo desafío, que también exigirá al equipo de Chorrillos. Enfrentará a Deportivo Soan, una de las revelaciones de esta primera fase.

Soan, que incorporó recientemente a Fernanda Tomé, suma resultados destacados, entre ellos el triunfo ante Rebaza Acosta. El conjunto marcha en el sexto puesto con nueve puntos.

El partido se jugará el sábado 21 de noviembre, a las 17:00, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La transmisión estará a cargo de Latina.

Fernanda Tomé tuvo un regreso triunfal a la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Deportivo Soan

Así se jugará la fecha 6

Sábado 21 de noviembre

14:45 horas | Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta

17:00 horas | Deportivo Soan vs. Regatas Lima

19:00 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario

Domingo 22 de noviembre

14:15 horas | Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19

16:30 horas | Universidad San Martín vs. Olva Latino

18:30 horas | Alianza Lima vs. Atlético Atenea