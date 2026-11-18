El director técnico del conjunto moqueguano expresó sus sensaciones tras salvar la categoría en la fecha final del campeonato. (Video: L1MAX)

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José ‘Pepe’ Soto consiguió uno de los objetivos más importantes de su carrera como entrenador al lograr que CD Moquegua mantuviera la categoría en la Liga 1. El cuadro sureño aseguró su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura 2026, tras vencer 2-1 a Atlético Grau en un partido dramático, que se definió con un penal convertido por Brayan Angulo en los minutos finales.

Después de alcanzar la meta con el conjunto moqueguano, el estratega aprovechó para dejar un mensaje sobre la situación de los entrenadores nacionales y la necesidad de que reciban mayores oportunidades en el fútbol peruano.

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En una entrevista para el programa ‘Hablemos De Max’, Soto resaltó que cada vez son más los técnicos peruanos que están al frente de equipos de la máxima categoría. En ese sentido, mencionó a algunos de sus colegas y expresó su deseo de que esta tendencia continúe, pues considera que los profesionales nacionales tienen las condiciones necesarias para asumir mayores desafíos.

“Ahora ya hay más técnicos peruanos. Empezando el año fue solamente uno. Hoy está Roberto Mosquera, el ‘Coco’ Araujo, el ‘Chino’ Rivera, Juan Carlos Bazalar. Creo que ahora sí ya se están sumando más técnicos peruanos. Ojalá que sigan confiando en los técnicos nacionales, porque la verdad que merecemos oportunidades”, manifestó.

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José ‘Pepe’ Soto logró salvar la categoría con CD Moquegua. Crédito: LFP

El entrenador también valoró el trabajo que vienen realizando sus colegas en sus respectivos equipos. Para ‘Pepe’ Soto, los resultados y el desempeño de los estrategas nacionales reflejan que existe capacidad en el medio local, por lo que considera importante que los clubes puedan mirar más allá de los nombres extranjeros al momento de elegir a quienes estarán al frente de sus proyectos deportivos.

“Todos están demostrando dentro sus posibilidades y creo que estamos yendo por buen camino. Ojalá que vean el potencial que tiene cada uno y vengan a ver más entrenadores peruanos en el Perú”, agregó.

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¿‘Pepe’ Soto continuará como entrenador de CD Moquegua?

Más allá de su mensaje sobre los técnicos nacionales, otra de las interrogantes alrededor de José Soto está relacionada con su futuro en CD Moquegua. El estratega todavía no tiene definida su continuidad para la próxima temporada, ya que primero deberá conversar con los directivos de la institución.

'Pepe' Soto se ganó la hinchada moqueguana tras lograr la permanencia en Liga 1. Crédito: LFP

El entrenador explicó que, después de conseguir la permanencia frente a Atlético Grau, compartió un momento con sus dirigidos para celebrar el objetivo alcanzado luego de una campaña complicada. Sin embargo, con el final de la temporada, los integrantes del plantel comenzaron a regresar a sus respectivas ciudades, mientras queda pendiente la reunión que permitirá conocer los planes del club.

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“El día jueves me reuniré con los directivos. Ayer, después de tanto sufrimiento, estuvimos reunidos ahí con los chicos, ya la mayoría nos estamos regresando a la ciudad donde uno vive. Estuve con el plantel, pero ya el jueves o viernes voy a hablar con los dirigentes”, explicó.

De esta manera, la continuidad de ‘Pepe’ Soto en el conjunto moqueguano dependerá de las conversaciones que sostenga con la directiva. Por ahora, el entrenador puede celebrar haber cumplido el objetivo de mantener al equipo en Primera División, una salvación que llegó con suspenso hasta los últimos instantes del encuentro ante Atlético Grau.

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