León XIV reconoció la labor de los misioneros en Cusco y llamó la atención sobre las comunidades amazónicas, afectadas por injusticias y distintas formas de violencia - Créditos: TIZIANA FABI/Pool vía REUTERS.

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Durante la audiencia general de este miércoles, el papa León XIV agradeció la acogida recibida durante su reciente viaje por Perú, Argentina y Uruguay y expresó su deseo de que esos pueblos avancen por el camino de la paz, la justicia y la fraternidad.

El pontífice puso el foco en el país donde vivió durante varios años como misionero y obispo. Explicó que su estadía fue más extensa porque mantiene “una deuda particular de reconocimiento” con esa nación.

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“En Chiclayo, en particular, me sentí en casa. Volví a encontrar la fe sencilla y genuina animada por la piedad popular; sentí el abrazo de las poblaciones campesinas de la cordillera; pude volver a ver a personas que han dejado una huella profunda en mi vida. Mi corazón estaba lleno de gratitud por poder estar en medio de esas comunidades y confirmarles en la fe y en la esperanza”, rememoró.

También evocó el legado de Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, San Martín de Porres y San Juan Macías. Además, señaló que se reunió con algunas víctimas de abuso y destacó la labor de los misioneros en Cusco, así como la situación de comunidades amazónicas “ricas de cultura tradicional y heridas por injusticias y violencias”.

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El Papa León XIV encabeza el rito de Papa León XIV recuerda a las personas que marcaron su vida durante su visita a Chiclayo - Créditos: EFE/DANIEL DAL ZENNARO.

El mensaje tras la gira sudamericana

León XIV reapareció en la plaza de San Pedro del Vaticano un día después de concluir la gira. Recorrió el lugar en papamóvil, pese a las nubes que amenazaban lluvia, saludó a los fieles y bendijo a numerosos niños.

“Renuevo mi gratitud a los obispos y a las autoridades civiles de los países que he visitado, a los sacerdotes, a los religiosos y a todos los fieles que han participado en presencia o espiritualmente. El Señor, que me ha donado esta gran gracia, bendiga siempre a esos pueblos y les guíe en el camino de la paz en la justicia y en la fraternidad”, proclamó.

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Las referencias a Argentina y Uruguay

Durante la catequesis, el santo padre explicó que deseaba visitar Argentina por ser la patria del papa Francisco y por el afecto que su antecesor sentía por ese pueblo.

“En Argentina experimenté la participación entusiasta y coral del pueblo santo de Dios. En este clima de gran afecto por el papa -que no podré olvidar- exhorté a cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades y animé el compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria, según los principios de la Doctrina social de la Iglesia”, sostuvo.

Sobre Uruguay, señaló que los católicos viven allí en condición de minoría y consideró significativo que el itinerario comenzara en ese país. Aseguró que el objetivo de la visita fue “anunciar al Señor” y reafirmar “la importancia de la fe”, tras una “acogida calurosa y partícipe”.

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León XIV agradeció la acogida recibida durante su reciente gira apostólica por Perú, Argentina y Uruguay, y pidió que esos pueblos avancen por el camino de la paz, la justicia y la fraternidad - Créditos: EFE.

Actividades del papa León XIV en Perú

El papa León XIV realizó una visita apostólica al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, periodo en el que recorrió Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa para reencontrarse con los fieles y participar en diversas actividades religiosas e institucionales.

Su llegada se produjo el miércoles 11 de noviembre, cuando fue recibido en el Callao y posteriormente acudió a Palacio de Gobierno y al Gran Teatro Nacional para reunirse con autoridades y representantes de la sociedad civil.

León XIV concluyó su reflexión con un agradecimiento a las autoridades civiles, obispos, sacerdotes, religiosos y fieles que hicieron posible su recorrido por Sudamérica. (Vatican Media)

Al día siguiente, en Lima, sostuvo encuentros con los obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas. También participó en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

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El viernes 13 viajó a Chiclayo, donde presidió una misa multitudinaria en Pimentel y visitó la capilla San Óscar Romero. El sábado 14 se trasladó a Santa Cruz de Succhabamba para celebrar otra eucaristía y participar en actividades religiosas.

El domingo 15 visitó Cusco y Pucallpa, donde se reunió con representantes de los pueblos amazónicos y celebró una misa. Finalmente, el lunes 16 visitó una casa de acogida para adultos mayores y presidió una última celebración eucarística antes de regresar a Roma