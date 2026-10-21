El equipo que Luis Aguiar prefiere en una final de Liga 1 2026 contra Alianza Lima: “Sería el partido más lindo del mundo”

El exvolante uruguayo rechaza que el cuadro victoriano tema un posible choque decisivo y sostiene que la rivalidad, el peso histórico y las hinchadas convertirían ese duelo en la mayor cita nacional (YouTube: Lo bueno, Lo malo y Lo feo)

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El uruguayo Luis Aguiar, exfutbolista de Alianza Lima, se refirió a los principales temas que rodean al club blanquiazul en una extensa entrevista en el programa Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. El exvolante habló sin filtros sobre la posibilidad de una final ante Universitario de Deportes, la situación de Kevin Quevedo, su relación con Leao Butrón, su aspiración de convertirse en director técnico del equipo victoriano y los desafíos que enfrenta el conjunto de La Victoria en la Copa Libertadores.

Una final soñada frente al clásico rival

Luis Aguiar descartó que Alianza Lima tema enfrentar a Universitario en una definición por el título y aseguró que un clásico por el campeonato sería el espectáculo más atractivo que puede ofrecer el fútbol peruano. (YouTube: Lo bueno, Lo malo y Lo feo)

La narrativa que circula en los medios peruanos y entre la opinión pública apunta a que Alianza Lima podría rehuir un cruce definitorio ante Universitario de Deportes, en parte por los resultados adversos que el equipo blanquiazul ha cosechado en el estadio de Matute durante los últimos tres años, donde no ha logrado imponerse en los clásicos disputados en ese recinto.

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Aguiar, sin embargo, rechazó de plano esa lectura. Para el exvolante, la idea de que el club victoriano pueda sentir aprensión ante semejante escenario no tiene ningún sustento. Muy por el contrario, consideró que un duelo final entre ambas instituciones representaría la cita más atractiva que el fútbol peruano puede ofrecer.

“Yo creo que no, sería la final más linda del fútbol peruano”, afirmó Aguiar. “No creo que se esté pensando esto ni mucho menos. Creo que esa es la mejor final del país, sin ninguna duda, sin ninguna duda, sin desmerecer a otros equipos importantes que hay, pero a ver, es el clásico rival y una final con toda esa gente sería espectacular. Así que ojalá que se pueda dar.”

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La declaración dejó en claro la postura del exjugador: lejos de esquivar ese escenario, lo desea. La magnitud del clásico, la pasión de ambas hinchadas y el peso histórico de la rivalidad son, para él, razones más que suficientes para que ese partido sea la definición ideal de un campeonato nacional.

Kevin Quevedo: talento en deuda con su propio potencial

El exvolante uruguayo defendió la capacidad de Kevin Quevedo y le dejó un consejo directo: alejarse de las malas influencias. Aguiar consideró que el atacante de Alianza Lima tiene talento suficiente para dar el salto a un nivel más alto. (Alianza Lima)

Otro de los temas que ocupó buena parte de la conversación fue la figura de Kevin Quevedo, delantero que irrumpió en el fútbol peruano con una actuación memorable —cuatro goles en una goleada histórica ante Juan Aurich— y que, desde entonces, no ha podido sostener ese nivel de manera consistente. Las indisciplinas reiteradas han opacado su proyección y generado fricciones con la dirigencia y el cuerpo técnico.

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Es más, hace un tiempo el entrenador Pablo Guede llegó a anunciar públicamente que no lo convocaría hasta el final del Clausura, aunque finalmente reconsideró esa decisión y lo reincorporó a la lista hace dos fechas, reconociendo su valor como futbolista desequilibrante dentro del esquema del equipo.

Aguiar, con quien compartió durante su etapa en Alianza Lima en el 2017, reconoció la calidad del atacante, pero también fue directo respecto a los factores que han limitado su desarrollo. “Creo que es un gran jugador. En su momento ha tenido algún error, alguna situación que lo ha perjudicado a él mismo, pero él sabe las condiciones que tiene”, señaló el uruguayo, y añadió que siempre le transmitió sus opiniones de frente y con honestidad.

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Al momento de aconsejar al delantero, Aguiar apuntó directamente al entorno como el principal obstáculo. “Más que nada el alrededor de él, el entorno, es lo que primero tiene que cambiar. Las falsas amistades que hoy por hoy las tiene... Él tiene un corazón enorme y es una excelente persona, que por su juventud a veces comete errores, pero en el día a día es un gran chico”, expresó.

El exvolante cerró ese capítulo con un mensaje de confianza hacia el futbolista: “Tiene condiciones como para estar a un nivel más alto todavía. Que no se quede ahí en Perú, porque condiciones le sobran.”

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El recuerdo de Leao Butrón: compañerismo y liderazgo

Más allá de los títulos y los partidos compartidos, Luis Aguiar conserva una relación especial con Leao Butrón. El exmediocampista resaltó su calidad humana, su liderazgo dentro del vestuario y la tranquilidad que transmitía en momentos complicados. (Alianza Lima)

Entre los vínculos más sólidos que Aguiar construyó durante su paso por el club victoriano, el que forjó con el arquero Leao Butrón ocupa un lugar especial. El exvolante habló con calidez y gratitud al referirse a esa relación, que trascendió lo estrictamente profesional.

“Leao es una persona con la que me quedé con muy lindas sensaciones. Nos hicimos muy compinches, muy compañeros, muy amigos. Creo que tuvimos siempre las cosas claras”, recordó Aguiar. Reconoció que no siempre coincidieron en todo, pero que las diferencias las resolvieron con madurez y comunicación directa, sin que eso afectara el vínculo.

El uruguayo destacó el rol que el arquero cumplía dentro del grupo: una figura tranquilizadora, siempre dispuesta a respaldar a los referentes del plantel. “Él siempre estuvo para tranquilizar alguna situación. Cada vez que yo hablaba, o Rinaldo (Cruzado) hablaba, o Paolo (De La Haza) hablaba, era el primero en apoyar”, recordó.

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El cierre del pasaje dedicado a Butrón llegó con una cuota de humor. “Para mí me llevo un gran amigo y una excelente persona. Aparte de un golerazo, que con setenta años más o menos en 2017 fue la figura del año”, bromeó Aguiar, en alusión a la consagración del arquero como el mejor del torneo en esa temporada.

El sueño de dirigir a Alianza Lima

El banquillo de Alianza Lima aparece entre los objetivos profesionales de Luis Aguiar. Aunque respondió con humor cuando le preguntaron por esa posibilidad, el uruguayo aclaró que su aspiración es real y que se prepara para estar a la altura del reto. (Alianza Lima)

Cuando el periodista le preguntó si tiene entre sus aspiraciones profesionales conducir técnicamente a Alianza Lima y en qué horizonte temporal se visualiza en ese rol, Aguiar respondió primero con humor y luego con sinceridad.

“Si me llaman, voy”, soltó entre risas, para enseguida aclarar que sus palabras no debían interpretarse como una presión sobre el cuerpo técnico actual. “No quiero que se malinterprete. Hay una persona que está trabajando y está en su lugar. Esto fue en tono de broma”, subrayó.

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Superada la coyuntura del chiste, el exfutbolista admitió que el deseo existe y que no tiene intención de ocultarlo. “Obviamente el deseo está. Pero hay que hacer cosas para eso”, afirmó, y explicó que el camino hacia una institución de esa envergadura exige recorrer etapas previas con seriedad.

En ese sentido, Aguiar reveló que lleva un par de años trabajando junto a su hermano en el área técnica, con resultados positivos, y que ese proceso de aprendizaje y acumulación de experiencia es el que lo prepara para desafíos de mayor escala. “Uno se prepara e intenta tener ese fogueo antes para estar preparado. Nos ha ido bien y veremos más adelante”, concluyó.

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Copa Libertadores: inversión inteligente y hambre competitiva

El exjugador blanquiazul sostuvo que Alianza Lima tiene condiciones para competir a nivel internacional, pero necesita corregir aspectos de su planificación. Aguiar destacó la importancia de contratar con inteligencia y formar un equipo con hambre de triunfo. (Alianza Lima)

El último bloque de la conversación giró en torno a los clubes peruanos en los torneos continentales, con foco en lo que le falta a Alianza Lima para dejar de ser un participante circunstancial en la Copa Libertadores y convertirse en un protagonista real de la competencia.

Aguiar fue cauteloso al momento de emitir un diagnóstico, pero dejó en claro que el problema no se resuelve únicamente con dinero. Para el exvolante, la clave está en la inteligencia con la que se arma un plantel y en la mentalidad con la que los futbolistas asumen el desafío de representar a un club grande.

“A veces se dice que se arriesga, que se contrata y se gasta, pero no es lo correcto. Si siguen pasando los años y no logramos avanzar en una copa, es porque algo se está haciendo mal”, sostuvo, y apuntó a un factor que considera determinante: la actitud.

“El que va a Alianza, el que va a la U, el que va a Cristal tiene que mentalizarlo de que no es una zona de confort. Que estén con hambre, que aprovechen lo que es tener todo para ganarle a alguien que tiene todo”, planteó Aguiar, quien reconoció que competir con los clubes brasileños es una tarea de enorme dificultad, aunque no imposible.

Como ejemplo de lo que puede lograrse con organización y cohesión grupal, mencionó el caso de Estudiantes y también el de City Torque de Uruguay, un proyecto en construcción que, pese a caer por tres goles en la ida de su serie, llegó hasta instancias avanzadas de la competencia. “Yo creo que con un poquito más, Alianza tiene con qué puede pelear”, cerró el exvolante, con una convicción que no dejó lugar a dudas.