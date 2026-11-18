Jorge Fossati se consagró campeón del Clausura uruguayo con Liverpool. Crédito: Liverpool FC

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Jorge Fossati volvió a levantar un trofeo y esta vez lo hizo en su país. El entrenador uruguayo se consagró campeón del Torneo Clausura 2026 con Liverpool de Montevideo, que aseguró el primer lugar del certamen tras protagonizar una remontada por 2-1 frente a Danubio. De esta manera, el experimentado estratega sumó una nueva conquista a su trayectoria, luego de sus exitosas etapas al mando de Universitario de Deportes.

La consagración llegó el domingo 15 de noviembre, en el estadio Jardines del Hipódromo. El conjunto del extécnico de la ‘U’ necesitaba ganar para asegurar el título sin depender de otros resultados y cumplió el objetivo en un compromiso que se le presentó cuesta arriba. Incluso, tuvo que sobreponerse a la expulsión de uno de sus futbolistas para darle vuelta al marcador en los minutos finales.

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Danubio se adelantó a los 23 minutos por intermedio de Mateo Peralta. La situación se complicó todavía más para Liverpool cuando Lucas Acosta recibió la tarjeta roja a los 64’, por lo que el equipo de Jorge Fossati tuvo que afrontar el tramo decisivo con diez jugadores.

Sin embargo, el cuadro visitante no bajó los brazos. A los 82’, Rubén Bentancourt apareció para marcar el empate y, apenas dos minutos después, Diego Romero convirtió el 2-1 definitivo. La remontada desató la celebración de Liverpool, que consiguió el campeonato a falta de una jornada para el cierre del Clausura.

El exdirector técnico de Universitario de Deportes festeja bailando su éxito con el Liverpool FC. (Video: AUFTV)

Jorge Fossati y otro título tras su paso por Universitario

El nuevo logro de Fossati tiene un significado especial para el público peruano por su exitoso paso por Universitario. El técnico llegó al conjunto ‘crema’ en marzo de 2023 y fue una pieza importante para que el equipo conquistara la estrella 27 de su historia, luego de vencer a Alianza Lima en la final nacional de aquella temporada.

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En abril de 2025, el uruguayo regresó a Ate para iniciar una segunda etapa y volvió a conducir al equipo hacia el título nacional. Así, participó en las dos consagraciones que dieron inicio y continuidad al tricampeonato crema, antes de finalizar su vínculo con la institución en diciembre de ese año.

Ahora, Fossati volvió a celebrar en el fútbol de su país. Liverpool alcanzó los 33 puntos en el Torneo Clausura y quedó fuera del alcance de su perseguidor más cercano, Montevideo City Torque, que terminó con cuatro unidades menos. La campaña del conjunto negriazul tuvo una notable evolución: sumó diez victorias y sufrió apenas una derrota en el certamen, de acuerdo con el balance de la prensa uruguaya.

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Fossati no se conforma con el Clausura: va por la gloria

Tras conseguir el campeonato, el exentrenador de la ‘U’ valoró el esfuerzo de sus dirigidos y reconoció que el partido ante Danubio no fue sencillo. También se refirió a la expulsión de Lucas Acosta, una decisión arbitral que consideró discutible.

“Se nos hizo cuesta arriba, me parece que por errores propios y ajenos. Lo digo desde el máximo respeto, no entendí lo que cobró al momento de la expulsión de Lucas Acosta”, manifestó en declaraciones posteriores al encuentro.

Jorge Fossati y sus dirigidos tras la consagración en el clausura uruguayo. Crédito: Liverpool FC

Pese a las dificultades, el estratega destacó el mérito de sus futbolistas y dejó claro que el objetivo de Liverpool no termina con la conquista del Clausura. “Nosotros conseguimos el éxito hoy, muy importante, pero ahora tenemos que ir por la gloria”, expresó.

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El siguiente desafío será la semifinal de la Liga AUF Uruguaya frente a Racing de Montevideo, ganador del Torneo Apertura. El vencedor de esa llave avanzará a la definición del Campeonato Uruguayo ante el equipo que termine primero en la Tabla Anual.

De esta manera, Jorge Fossati tendrá la oportunidad de buscar una nueva consagración en su regreso al fútbol uruguayo. Después de celebrar con Universitario en el fútbol peruano, el entrenador volvió a demostrar que su carrera todavía tiene capítulos importantes por escribir.