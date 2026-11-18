El centro Arcángel sin Fronteras abrirá este sábado 21 de noviembre en la urbanización Canto Bello, en San Juan de Lurigancho

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Un centro gratuito de terapias para niños con autismo y otras neurodivergencias abrirá sus puertas este sábado 21 de noviembre en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país, con el objetivo de facilitar el acceso a tratamientos especializados a menores de familias con dificultades económicas.

El establecimiento, denominado Arcángel sin Fronteras, funcionará en la calle Los Olmos 248, en la urbanización Canto Bello. Su inauguración está prevista para las 15:00 horas y es impulsada por el empresario y dirigente gremial Renne Cobeña, quien decidió promover el proyecto a partir de su propia experiencia como padre.

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La propuesta contempla terapias conductuales, de lenguaje, ocupacionales y de rehabilitación física, además de espacios destinados a la recreación y socialización de los menores. La atención estará a cargo de psicólogos con experiencia y especialización en estos casos, junto con voluntarios.

El proyecto está dirigido principalmente a hogares de escasos recursos que enfrentan dificultades para conseguir citas y cubrir los costos de tratamientos prolongados.

Cobeña explicó anteriormente que la iniciativa surgió al conocer las limitaciones de otras familias durante las terapias de su hijo, entre ellas la escasa disponibilidad de centros especializados y la demora para conseguir cupos.

El establecimiento ofrecerá terapias conductuales, de lenguaje, ocupacionales y de rehabilitación física para niños con autismo y otras neurodivergencias

“Como padre me encontré con la dificultad de conseguir cupos para los tratamientos. Hay muy pocos centros y mucha demanda”, señaló.

A partir de esa experiencia, decidió impulsar un establecimiento sin fines de lucro, con el propósito de evitar que la necesidad de atención especializada se convierta en una oportunidad comercial. El servicio será gratuito y estará abierto a quienes requieran asistencia, “sin distinción de nacionalidad, raza o credo”, como resaltó el promotor.

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“La idea es poner un centro de terapias gratuitas y así ayudar a esos niños a integrarse a la sociedad”, añadió.

La continuidad de Arcángel sin Fronteras dependerá de recursos propios y de los aportes de integrantes del Frente Nacional de Defensa de la MYPE (Fredemype), organización gremial a la que pertenece, además de iniciativas como cenas mensuales de recaudación.

Entre los objetivos también figuraba brindar apoyo alimentario y suplementos, como vitaminas y aminoácidos, a los menores atendidos, con el fin de “complementar las terapias con otros recursos que contribuyeran a su bienestar”.

El promotor estima que el centro podrá alcanzar las 1.000 citas mensuales. Su financiamiento dependerá de recursos propios

Cobeña estimó que el establecimiento podría alcanzar una capacidad de hasta 1.000 citas mensuales y atendería de 9:00 a 18:00 horas.

Panorama

La iniciativa se presenta en un contexto de demanda de servicios especializados. Durante 2025, Perú registró 96.512 casos atendidos de trastorno del espectro autista (TEA), que sumaron 764.860 atenciones en los servicios de salud, según los datos proporcionados para esta nota.

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El país cuenta con 305 centros de salud mental comunitaria, que disponen de equipos interdisciplinarios para la detección temprana, la atención especializada y la elaboración de planes individualizados, con participación de las familias y las comunidades.