El bienestar emocional de los docentes es clave para una educación integral: sin apoyo ni espacios de contención para los maestros, la formación socioemocional de los estudiantes queda incompleta. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

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Más de tres de cada diez adultos peruanos, entre 18 y 59 años, presentó al menos un trastorno mental en algún momento de su vida, según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2022. El estudio del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) revela una demanda de atención que supera la llegada efectiva a servicios especializados disponibles.

El informe señala que el 30,9% de los adultos tuvo alguna condición de salud mental a lo largo de su trayectoria. La medición también estableció que el 13,4% registró un trastorno durante los 12 meses previos a la evaluación. Ambos indicadores describen frecuencias distintas dentro de la población analizada en todo el país durante 2022.

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El acceso aparece como otro dato del estudio. Solo el 15,5% de los adultos que presentó un trastorno mental recibió atención especializada durante el último año evaluado. La distancia entre la presencia de estas condiciones y el uso de los servicios coloca en foco la prevención, la detección temprana y la atención oportuna en Perú.

Los resultados corresponden a una investigación con alcance nacional que evaluó a 35.332 personas de dos años a más. El trabajo utilizó un diseño probabilístico y multietápico, con cobertura en el territorio peruano. La recolección de información ocurrió entre noviembre y diciembre de 2022, después de la emergencia sanitaria por covid-19, que tuvo alcance mundial.

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En Perú, casi el 30% de adolescentes enfrenta riesgo de problemas de salud mental, según cifras del Ministerio de Salud. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Encuesta incluyó datos sobre depresión, ansiedad y conducta suicida

La Encuesta Nacional de Salud Mental 2022 incorpora información sobre trastornos mentales, bienestar psicológico y acceso a atención en distintos grupos de edad. El documento recoge, además, indicadores relacionados con depresión, ansiedad, conducta suicida y otras condiciones. La investigación considera a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en sus resultados nacionales según sus mediciones oficiales.

Los datos permiten observar necesidades que cambian según la etapa de vida y el lugar de residencia. Para el INSM, estos hallazgos aportan información para las políticas públicas y para los servicios de salud. El diagnóstico funciona como una fotografía estadística: muestra dónde están las brechas de atención, sin explicar por sí mismo sus causas.

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El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” presentará los resultados el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 11:00, en el auditorio de su sede institucional. La actividad estará dirigida a profesionales de salud, investigadores, docentes, estudiantes, gestores públicos, instituciones y ciudadanía interesada en conocer los principales hallazgos nacionales del estudio.

La presentación tendrá modalidades presencial y virtual, sin costo para los participantes. Quienes sigan la jornada a distancia podrán hacerlo por las plataformas digitales oficiales de la institución, luego de completar el formulario de inscripción. El anuncio busca ampliar el acceso a los resultados de la salud mental en Perú recogidos en la encuesta nacional.

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Solo el 15,5% recibió atención especializada durante el último año

El INSM indicó que la encuesta constituye evidencia científica para orientar estrategias de prevención y fortalecer los servicios disponibles. Los resultados no reemplazan una evaluación clínica individual, pero muestran el alcance poblacional de los trastornos evaluados.

También permiten identificar ámbitos donde la atención especializada registra una cobertura limitada durante el último año de estudio analizado.

Con la difusión prevista para el 20 de noviembre, la entidad pondrá a disposición los principales datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2022. El informe reunirá cifras sobre frecuencia, bienestar psicológico y uso de servicios. La información estará disponible para quienes se inscriban en la modalidad elegida, presencial o virtual, desde sus canales.

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