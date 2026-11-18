Fotografía de archivo en la que se captó una vista aérea del lago Titicaca desde la ciudad de Puno (Perú). EFE/Uriel Montúfar

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La disminución de las reservas de agua en el altiplano peruano vuelve a poner en atención las condiciones climáticas de la región Puno. El lago Titicaca registra una reducción sostenida de su nivel durante 2026, en un contexto marcado por la escasez de precipitaciones y las temperaturas elevadas.

El comportamiento del principal lago del altiplano refleja las dificultades para mantener sus niveles de agua durante la temporada seca. La falta de lluvias limita el aporte de agua que recibe este ecosistema, mientras que el calor favorece una mayor pérdida por evaporación.

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Las condiciones meteorológicas previstas para las próximas semanas tampoco anticipan una recuperación inmediata. Aunque existe la posibilidad de precipitaciones en la zona, su intensidad no sería suficiente para compensar el déficit acumulado durante el año.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Puno mantiene el seguimiento de esta situación y advierte que la disminución continuará durante noviembre y diciembre. Las estimaciones del organismo contemplan una caída mayor antes del cierre de 2026.

Senamhi estima una reducción de 80 centímetros hasta diciembre

La situación está generando escasez de lluvias|Aizar Raldes/AFP/Getty Images/ Andina/Composición Infobae

Sixto Flores Sancho, jefe zonal del Senamhi en Puno, informó a RPP que el lago Titicaca perdió aproximadamente 63 centímetros de nivel durante 2026. Según sus proyecciones, todavía podría descender entre 15 y 20 centímetros adicionales durante las próximas semanas.

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De cumplirse esta estimación, la reducción acumulada alcanzaría cerca de 80 centímetros al finalizar diciembre. El especialista también recordó que durante 2025 el lago registró una disminución de 62 centímetros, una cifra similar a la observada en el presente año.

La continuidad de este comportamiento responde a condiciones climáticas que afectan la disponibilidad de agua en la región altiplánica. Las precipitaciones previstas para el cierre del año no permitirían recuperar el nivel perdido.

Flores Sancho explicó que uno de los principales factores detrás del descenso es el déficit de precipitaciones asociado a la presencia del Fenómeno El Niño. Esta situación reduce el aporte de lluvias que alimenta el lago y contribuye a mantener su volumen de agua.

A este escenario se suma el incremento de las temperaturas en Puno. El calor favorece la evaporación y acelera la pérdida de agua de la superficie del lago. Como referencia, el representante del Senamhi señaló que el martes la temperatura alcanzó los 24 grados centígrados en la región.

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Ambas condiciones coinciden durante el periodo de disminución del nivel del Titicaca: por un lado, ingresa menos agua debido a la escasez de precipitaciones y, por otro, las temperaturas elevadas favorecen su evaporación.

Precipitaciones presentan un déficit de hasta 60 %

Las mediciones del Senamhi identifican un déficit de precipitaciones de entre 30 % y 60 % en la zona altiplánica. Estos porcentajes reflejan la diferencia entre las lluvias registradas y los valores habituales para el periodo.

El organismo meteorológico prevé precipitaciones de ligera a moderada intensidad durante las próximas semanas. Sin embargo, estas condiciones no representarían un cambio suficiente para detener la reducción del nivel del lago durante lo que resta de 2026.

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De acuerdo con las declaraciones de Sixto Flores Sancho, la disminución podría continuar hasta diciembre, con una pérdida adicional de hasta 20 centímetros. El comportamiento de las lluvias durante los siguientes meses será un factor determinante para las condiciones del lago en la región Puno.