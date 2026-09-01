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‘Cóndor’ Mendoza pidió la salida de 11 jugadores de Alianza Lima a fin de año: “El equipo se ha relajado”

El exfutbolista se refirió a la purga que debería ejecutar la directiva del club ‘blanquiazul’ para el 2027 y apuntó a elementos en todas las líneas

‘Cóndor’ Mendoza pidió la salida de 12 jugadores de Alianza Lima a fin de año.
‘Cóndor’ Mendoza pidió la salida de 12 jugadores de Alianza Lima a fin de año.
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La reciente derrota de Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso en Matute volvió a poner al cuadro ‘blanquiazul’ en el centro de las críticas. El equipo ganó el Torneo Apertura, pero en el Clausura cedió puntos y reabrió el debate sobre el rendimiento de su plantel, la falta de gol y las decisiones que deberá tomar la directiva a fin de año.

En ese escenario, Andrés Mendoza planteó una renovación amplia, considerando que la entidad ‘íntima’ debe dar salida a varios futbolistas, aunque también mencionó a Renzo Garcés, Fernando Gaibor, Esteban Pavez y Jairo Vélez como jugadores que deberían continuar en el club.

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Mínimo Alianza Lima debe sacar seis jugadores”, afirmó el exfutbolista en el programa de YouTube, El Datazo. Después, detalló algunas de sus decisiones: “‘Nico’ Díaz chau, traigo otro en lugar de (Mateo) Antoni. A (Luis) Advíncula chau, lo sacamos porque viene mal; si tiene contrato, no lo voy a sacar, pero se va a la banca y busco otro porque como no tiene competencia, está tranquilo”.

El ‘Cóndor’ también cuestionó el presente de otros jugadores que, según su análisis, no están entregando el rendimiento esperado. “Yo a (Alan) Cantero le doy su carta, no me está dando lo que antes me daba, que hacía goles, contras, que jugaba”, expresó. Sobre Alessandro Burlamaqui, indicó que lo devolvería a España, mientras que para Jean Pierre Archimbaud, Gaspar Gentile, Cristian Carbajal y Cristian Neira utilizó la misma conclusión: “chau”.

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Alan Cantero – Alianza Lima – Sportivo Peñarol – Perú – deportes – 16 abril
Alan Cantero ha sido un jugador diferencial en Alianza Lima, pero los problemas físicos lo han condenado a la irregularidad. - créditos: Alianza Lima

La crítica de Andrés Mendoza se extendió a la actitud que percibe dentro del plantel. “Veo muchos jugadores que están muy contentos en Alianza. Lo que han invertido... Alianza Lima se ha relajado y (Eryc) Castillo a veces te marca y otras no”, señaló.

El ‘Cóndor’ también habló sobre la competencia interna. Su lectura es que algunos futbolistas se sienten cómodos porque no tienen un reemplazo que les dispute el puesto. Por esa razón, reclamó incorporaciones que eleven el nivel y obliguen a los titulares a sostener su rendimiento.

Andrés Mendoza cuestionó la falta de gol y le dejó un mensaje a Pablo Guede

La zona ofensiva concentró otra parte de sus observaciones. Andrés Mendoza afirmó que Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos atraviesan un bajo nivel y propuso darle una oportunidad al joven Geray Motta.

“Guerrero, Girotti y Ramos, los tres están bajos, yo arriesgo a Geray Motta”, sostuvo. Según explicó, el delantero de 17 años ya debutó, pero todavía no es conocido por los rivales, una condición que podría permitirle encontrar más espacios.

El exatacante también recomendó prestar a Girotti y Ramos. Sobre Guerrero, fue más contundente: “Guerrero chau, este año ya se retira me imagino”.

El exjugador pidió la salida de 11 futbolistas del club 'blanquiazul' a fin de año. (Video: El Datazo)

La falta de gol, para Andrés Mendoza, no se resuelve únicamente con cambios de nombres, ya que también apuntó directamente al trabajo del entrenador Pablo Guede y le reclamó mayor elaboración en el centro del campo y dentro del área.

El ‘profe’ tiene que trabajar más por dentro, mucho por fuera. Por dentro tiene que trabajar jugadas, movimientos, buscar espacios, porque se va cerrando”, acotó.

El cuestionamiento llegó después de una caída en Matute que volvió a exponer los problemas del conjunto ‘victoriano’. El equipo conserva como antecedente la conquista del Apertura, pero el rendimiento en el Clausura volvió a colocar bajo discusión a sus futbolistas y al cuerpo técnico. El hecho de ubicarse en el puesto 6 del campeonato con 12 puntos, a cuatro de los líderes, Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes, lo obliga a salir a ganar todo lo que le queda por jugar.

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