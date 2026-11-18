La actriz Dayanita ofrece declaraciones públicas tras la difusión de un informe sobre su vida privada en 'Magaly TV La Firme'.

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Dayanita rompió su silencio tras la difusión de un reportaje de ‘Magaly TV, la firme’ que la vinculó con presuntos servicios sexuales ofrecidos a cambio de dinero. La actriz cómica, exintegrante de ‘JB en ATV’, respondió a las acusaciones a través de sus redes sociales y durante una entrevista con el propio programa conducido por Magaly Medina.

El informe expuso conversaciones en las que Dayanita, de acuerdo con la producción del espacio de ATV, habría ofrecido una “reunión” por 350 soles a una persona que contactó con ella tras ver una publicación en sus redes sociales. La actriz salió al frente para explicar el origen de esos mensajes y defender su autonomía frente a las críticas.

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Dayanita explicó el origen de las conversaciones expuestas por el programa

En entrevista con ‘Magaly TV, la firme’, Dayanita intentó restarle gravedad a los mensajes difundidos y aseguró que se trataba de un juego para seguirle la corriente a los usuarios que le escriben cuando publica su ubicación en redes sociales. Según su versión, cuando anuncia que se encuentra en algún distrito realizando actividades cotidianas, recibe múltiples mensajes de personas curiosas por sus publicaciones.

“Pongo en mis estados este ‘hola San Juan de Lurigancho’ porque he venido a lavar mi carro. Como siempre les sigo la cuerda, pero no, todo fresh. Pongo yo ‘cita’, ‘cita’, ‘información’, yo les pongo ‘cita’, yo les pongo ‘okay, tanto’ y algunos me ponen este ‘okay, pero cómo sé que eres tú’, ‘okay, pagas y hablamos’, chao”, explicó Dayanita sobre la dinámica de esas conversaciones.

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A través de sus historias de Instagram grabadas en un taller automotriz, la actriz cómica Dayanita se pronunció frente a la difusión de mensajes atribuidos a ella en un programa de televisión. En el video, la figura televisiva rechazó las críticas sobre su vida personal, explicó el origen de una publicación realizada en San Juan de Lurigancho y afirmó su autonomía respecto a sus decisiones privadas. Video: Instagram Dayanita

La actriz dejó en claro que, más allá de la naturaleza de esos mensajes, nadie tiene derecho a fiscalizar su vida privada. “Cada persona es libre de hacer lo que quiere con su vida y así lo haga, creo que yo soy libre e independiente de hacer lo que yo quiera, porque es mi vida”, remarcó durante la entrevista.

“Es mi cuerpo, no sus cuerpos”: la defensa de Dayanita a través de Instagram

Horas después de su aparición en el programa de Magaly Medina, Dayanita amplió su descargo mediante historias publicadas en Instagram. En ese espacio, explicó con mayor detalle el motivo de la publicación que generó las especulaciones, relacionada con una visita a San Juan de Lurigancho.

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“Yo soy libre e independiente de poner todos mis estados a donde yo vaya. Hoy he venido a poner mi carro en Autoservicios Lennin y se me ocurrió poner ‘hoy en SJL’”, manifestó la actriz, en referencia a la publicación que habría motivado los mensajes de contacto recibidos.

Dayanita añadió que suele bromear en sus publicaciones de redes sociales y lanzó una advertencia a quienes buscan conversar con ella bajo esos términos. “Yo no hablo gratis con nadie. Si quieren odiarme, ódienme; si quieren hablar de mí, hablen”, sostuvo. La actriz también expresó su malestar por la cantidad de llamadas y mensajes que recibió tras la difusión del reportaje, en momentos en que, según aseguró, atraviesa una buena etapa personal.

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Dayanita hace un gesto de silencio mientras se prepara para confesar a Jorge Benavides los detalles de su renuncia en un programa de televisión. (Panamericana / JB Noticias)

“Yo estoy tranquila y me revientan el teléfono. Por favor, déjenme vivir en paz”, pidió Dayanita. En la misma línea, retó a la persona que habría entregado la información y las capturas de pantalla al programa de ATV para que la contacte directamente. “Sí me molesta que hablen cosas de mí cuando estoy tranquila y en mi mejor momento”, agregó.

La parte más contundente de su descargo llegó cuando la actriz planteó, de manera hipotética, que incluso si ofreciera servicios sexuales, se trataría de una decisión exclusivamente suya. “Y así me vendiera, les voy a hablar bien claro, es mi cuerpo, no sus cuerpos”, expresó Dayanita. La actriz remató su mensaje con un comentario dirigido a sus críticos. “Al menos yo sí tengo el valor de poder venderme, en cambio tú solo te dedicas a criticar y no ser feliz”, añadió.

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Durante su descargo, Dayanita también hizo referencia a su experiencia personal como mujer trans, un tema que ha abordado en otras ocasiones frente a los cuestionamientos sobre su vida privada y las decisiones que toma sobre su imagen pública. La actriz no descartó continuar respondiendo a quienes difundan información sobre ella, a quienes retó directamente a confrontarla antes de compartir capturas de sus conversaciones privadas.