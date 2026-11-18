Estudiantes restringieron el tránsito por cinco de las diez puertas de ingreso al campus durante la protesta. Infobae Perú

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La protesta estudiantil en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) generó restricciones en el ingreso al campus, luego de que un grupo de alumnos impidiera el libre tránsito por cinco de las diez puertas de acceso a la institución. La movilización responde a una serie de desacuerdos con decisiones y procedimientos de las autoridades universitarias.

La situación también provocó dificultades para algunos estudiantes que necesitaban ingresar a sus clases y evaluaciones. Entre los comentarios difundidos por integrantes de la comunidad universitaria figuran reclamos de alumnos que tuvieron que caminar varias cuadras para encontrar una entrada habilitada.

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El conflicto involucra tres asuntos centrales: la reforma del sistema de pensiones, el posible ajuste del valor del crédito académico y los procesos disciplinarios abiertos contra estudiantes. Estos puntos motivaron las acciones de protesta dentro y en los alrededores de la universidad.

Frente a las restricciones, el Rectorado de la PUCP difundió un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que detalló el estado de cada uno de estos temas y cuestionó las medidas que afectan el acceso al campus. La institución también precisó que las actividades académicas y administrativas continúan con normalidad.

PUCP suspende la reforma del sistema de pensiones para 2027

Algunos alumnos tuvieron que caminar varias cuadras para encontrar accesos habilitados y llegar a sus actividades académicas. Infobae Perú

Uno de los principales reclamos de los estudiantes está relacionado con los cambios al sistema de pensiones universitarias. Según explicó el Rectorado, la propuesta recibió la aprobación unánime del Consejo Universitario en marzo de 2026, pero quedó suspendida en mayo del mismo año.

Tras esa decisión, las autoridades conformaron una Comisión Asesora para revisar la iniciativa y elaborar recomendaciones que posteriormente serán presentadas ante el Consejo Universitario.

La universidad precisó que durante 2027 no entrará en vigencia un nuevo esquema de pensiones. Por el contrario, continuarán las nueve escalas que funcionan actualmente, mientras el órgano universitario evalúa las recomendaciones de la comisión.

Otro punto de desacuerdo corresponde al costo del crédito académico. En redes sociales circuló información sobre un supuesto incremento del 3,5 %, situación que el Rectorado negó en su pronunciamiento.

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La institución sostuvo que no existe una propuesta de aumento por ese porcentaje ni por otra cifra. Además, aclaró que cualquier modificación del valor del crédito deberá pasar por una evaluación y aprobación del Consejo Universitario.

Este órgano colegiado cuenta con representación estudiantil y tiene la responsabilidad de examinar las decisiones relacionadas con la universidad. Según el comunicado, cualquier eventual ajuste deberá considerar la situación económica de las familias, la sostenibilidad financiera de la institución y la calidad académica.

PUCP defiende autonomía de órganos disciplinarios

El Consejo Universitario aprobó la propuesta en marzo de 2026, pero su aplicación quedó suspendida en mayo. Una Comisión Asesora revisa la iniciativa. Infobae Perú

Los procesos disciplinarios también forman parte de los cuestionamientos expresados durante la protesta. Al respecto, la universidad reafirmó su respeto por la libertad de opinión y el derecho de los estudiantes a manifestarse de manera pacífica.

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El Rectorado indicó que los procedimientos en curso permanecen bajo responsabilidad de las instancias competentes, cuyos integrantes actúan con autonomía e independencia frente a otras autoridades universitarias.

Asimismo, precisó que las investigaciones examinan conductas específicas y no las ideas u opiniones de los alumnos. Los procedimientos contemplan el derecho a la defensa y la posibilidad de presentar apelaciones.

En relación con los acontecimientos de mayo, la PUCP informó que también puso en marcha un mecanismo voluntario y confidencial de justicia restaurativa, de acuerdo con el entendimiento institucional del 21 de mayo.

Rectorado rechaza bloqueo de puertas y mantiene invitación al diálogo

En su pronunciamiento, la universidad manifestó su rechazo a las acciones que restringen los derechos de otros integrantes de la comunidad educativa, especialmente cuando impiden el ingreso libre al campus.

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La institución sostuvo que las diferencias entre estudiantes y autoridades deben resolverse mediante los mecanismos institucionales, sin afectar los derechos de terceros. También reiteró su disposición para dialogar con los representantes estudiantiles y el gremio.

El comunicado del Rectorado se difundió en medio de las restricciones en cinco de las diez puertas de acceso. Mientras tanto, la universidad indicó que las actividades académicas y administrativas mantienen su desarrollo habitual.

El bloqueo de los accesos y los reclamos por las decisiones institucionales forman parte del conflicto reportado por Infobae en su cobertura del 18 de noviembre de 2026 sobre la protesta estudiantil en la avenida Universitaria.

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