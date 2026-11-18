En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', la influencer Jossmery Toledo evitó profundizar sobre la reciente entrevista de Rosa Fuentes respecto a la reconciliación con Paolo Hurtado. Durante la conversación, Toledo respondió con ironía sobre su vida sentimental y señaló encontrarse en una nueva etapa, indicando que no tiene intención de opinar sobre el tema y asegurando que dicho episodio mediático forma parte de su pasado. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Las recientes declaraciones de Rosa Fuentes sobre cómo reconstruyó su matrimonio con el futbolista Paolo Hurtado volvieron a poner en el centro de la conversación mediática uno de los episodios más comentados de la farándula peruana. Consultada por un medio de espectáculos, Jossmery Toledo, la influencer con quien el deportista sostuvo una relación extramatrimonial, evitó una confrontación directa, aunque dejó frases que generaron repercusión en redes sociales.

La infidelidad de Paolo Hurtado con la exsuboficial salió a la luz hace algunos años y provocó una fuerte crisis en el matrimonio del jugador con Rosa Fuentes, cuya exposición pública coincidió con el embarazo de su tercer hijo. Tras meses de distanciamiento, la pareja confirmó su reconciliación en junio de 2026.

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Jossmery Toledo evadió la pregunta con ironía y una advertencia

Durante una conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, Jossmery Toledo optó por responder con bromas ante la consulta sobre las declaraciones de Rosa Fuentes. La influencer fingió estar comprometida y hasta embarazada para esquivar el tema. “Estoy casada. Bueno, comprometida. Eso es lo que quería decir: estoy comprometida. O sea, por favor, yo de verdad estoy súper enamorada. Tengo ya mi pancita. Mi bebito está dos meses acá, así que no tengo nada que opinar”, declaró entre risas.

Pese al tono jocoso de su respuesta inicial, Jossmery Toledo lanzó segundos después una frase que acaparó la atención, al insinuar que posee información que prefiere mantener en reserva. “Estoy pasando un proceso de enamoramiento con mi novio. Te presento, así que no puedo opinar. No puedo opinar de ese tema de verdad, por favor. Estoy cansada. Yo estoy en otra etapa de mi vida, no voy a comentar porque si yo voy a abrir mi boca, todo se quema”, señaló, sin ofrecer mayores precisiones sobre a qué se refería.

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La exsuboficial afirmó que prefiere guardar silencio porque sus revelaciones podrían generar consecuencias para terceros.

La influencer también fue consultada sobre si cree en el cambio de las personas que cometieron una infidelidad, una pregunta directamente relacionada con el proceso de reconciliación entre Hurtado y Fuentes. Jossmery Toledo mostró escepticismo frente a ese tipo de transformaciones. “Tú eres tramposo, ¿has cambiado? Eso es mentira. No sé la verdad, no puedo opinar, quiero encontrar una persona que haya pasado todas las etapas de su vida, para que diga ‘quiero algo serio’”, expresó.

La exsuboficial dio por cerrado el capítulo de la infidelidad

Más adelante en la misma entrevista, Jossmery Toledo recordó que ya se pronunció en su momento sobre la polémica que protagonizó junto al futbolista, apodado ‘Caballito’, y remarcó que considera ese episodio completamente superado. “Pasado pisado, estoy en una nueva etapa de mi vida, ya la gente sabe, ya pasó lo que pasó, pedí disculpas de la situación ya hace mucho tiempo y siento que ya no tengo nada que opinar de eso ya”, aseguró.

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La influencer también coincidió de manera parcial con algunas de las apreciaciones compartidas por Rosa Fuentes sobre el entorno del fútbol profesional, aunque evitó profundizar en experiencias personales vinculadas a su relación con Hurtado. “Ese mundo es muy cochinazo. Claro, igual que la farándula, igual que todo, igual que su mundo, así que todos tenemos nuestro lado oscuro, o sea yo creo que nadie es perfecto, en general, ¿no? Así que no tengo nada que responderle. Les deseo paz y amor”, concluyó Jossmery Toledo.

Rosa Fuentes había hablado sobre la reconciliación con Paolo Hurtado

Las declaraciones de Jossmery Toledo llegaron días después de que Rosa Fuentes participara como invitada en el podcast ‘Todos Sanamos’, donde relató cómo fue el proceso de reconciliación con su esposo tras la infidelidad que él cometió con la exsuboficial hace tres años. Durante la conversación, Fuentes contó que atravesó momentos difíciles cuando el escándalo se hizo público, justo en medio del embarazo de su tercer hijo.

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El programa de espectáculos Amor y Fuego presenta declaraciones de Jossmery Toledo sobre la reconciliación entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes. La modelo y exsuboficial evita profundizar en el tema, señala que dicho episodio quedó en el pasado y comenta sobre el entorno del fútbol profesional. La emisión recopila además imágenes de archivo, declaraciones previas y capturas de conversaciones entre los involucrados. Video: Willax / Amor y Fuego

Pese a lo ocurrido, la esposa del futbolista afirmó que Paolo Hurtado ha mostrado cambios hasta el momento de la entrevista, aunque descartó que estén en sus planes inmediatos renovar los votos matrimoniales. “Mi vida ya no es como una fiesta. A estas alturas, yo ya soy más mamá, más familia, más hijos. Quizá más adelante, cuando mis hijos estén más grandes y se vea cómo vamos, cómo seguimos nosotros”, expresó Rosa Fuentes durante el programa.

La relación clandestina entre el futbolista y la influencer se mantuvo oculta durante un tiempo antes de hacerse pública, lo que llevó a Paolo Hurtado a realizar diversos esfuerzos para recomponer el vínculo con la madre de sus hijos. Finalmente, en junio de este año, la pareja confirmó públicamente su reconciliación, luego de meses de especulaciones sobre el estado de su matrimonio.

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