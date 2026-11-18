Un bebé muestra erupciones rojizas e inflamación en la zona del cuello, síntomas comunes de irritación cutánea en la infancia. Esta condición suele asociarse a la sensibilidad de la piel o al contacto con agentes irritantes y resalta la importancia del cuidado dermatológico en los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calor intenso, la sudoración y la humedad persistente pueden convertirse en una combinación perjudicial para la piel de los niños, especialmente durante periodos de lluvias asociados al fenómeno El Niño. Desde pequeños sarpullidos hasta irritaciones e infecciones cutáneas, las condiciones ambientales pueden favorecer molestias que requieren distintos cuidados y, en algunos casos, atención médica.

Uno de los problemas más frecuentes es la miliaria, conocida como sarpullido por calor, que aparece cuando el sudor queda atrapado en la piel. Sin embargo, no es la única afección que puede presentarse. La exposición prolongada a la humedad, el contacto con aguas contaminadas y las picaduras de insectos también representan riesgos para la salud infantil.

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La dermatóloga pediátrica Rosa Inés Castro Rodríguez, de Clínica Internacional, explicó que los niños con antecedentes de dermatitis atópica pueden experimentar un agravamiento de sus síntomas durante episodios de altas temperaturas.

Manos adultas sostienen el pie de un bebé que presenta un sarpullido rojizo visible en la planta y el tobillo. (Freepik)

¿Cómo identificar un sarpullido por calor en los niños?

El sarpullido por calor suele manifestarse mediante pequeños granitos rojizos, picazón e irritación, principalmente en zonas donde se acumula el sudor, como el cuello, las axilas, el pecho y los pliegues de la piel.

“El calor y la sudoración pueden obstruir los conductos por donde sale el sudor y provocar pequeños granitos rojizos, picazón e irritación”, explicó Castro Rodríguez.

La afección es particularmente frecuente en bebés y niños pequeños, debido a que sus conductos sudoríparos son más susceptibles a obstruirse. El exceso de ropa, las prendas ajustadas y la permanencia en ambientes poco ventilados pueden favorecer su aparición.

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Aunque generalmente mejora cuando la piel se mantiene fresca y seca, los especialistas recomiendan prestar atención a su evolución.

En niños con dermatitis atópica, una enfermedad inflamatoria que produce sequedad y picazón, el sudor y el sobrecalentamiento también pueden desencadenar brotes o agravar las lesiones existentes.

ILUSTRACIÓN - La fiebre es uno de los primeros síntomas del eritema infeccioso. El sarpullido aparece más tarde, aunque no siempre se observa. Sólo un análisis de sangre permite confirmar el diagnóstico. Foto: Andrea Warnecke/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto

Lluvias y aguas estancadas: otros riesgos para la piel infantil

Las consecuencias de las lluvias no se limitan a las inundaciones o los problemas de infraestructura. Cuando el agua se acumula en calles, patios o espacios públicos, también puede representar un peligro para los niños que juegan en estas áreas.

El contacto con charcos, barro o aguas contaminadas puede provocar irritaciones y facilitar la exposición a microorganismos capaces de causar infecciones, especialmente cuando existen heridas o lesiones previas.

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El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda evitar que los menores jueguen en estos espacios, debido al riesgo de enfermedades cutáneas y otras infecciones asociadas al contacto con agua contaminada.

La humedad prolongada en la ropa, los zapatos o los pliegues corporales también puede favorecer determinadas infecciones por hongos y bacterias.

A ello se suma la presencia de mosquitos. La acumulación de agua facilita su reproducción, lo que incrementa la exposición a picaduras que pueden provocar ronchas, inflamación y picazón. Rascarse intensamente puede dañar la piel y favorecer infecciones secundarias.

Heridas visibles en la piel de niños achuar expuestos al agua contaminada.

¿Cómo proteger la piel de los niños durante el calor y las lluvias?

Para reducir estos riesgos, los especialistas recomiendan adoptar medidas sencillas de protección, tanto dentro como fuera de casa.

Alfredo Guerreros, director médico corporativo de RIMAC, señaló que la prevención no debe limitarse a controlar el calor, sino que también debe considerar las condiciones del entorno.

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“Proteger a los niños implica adoptar medidas de higiene, evitar su exposición a aguas estancadas y buscar atención médica cuando se presenten lesiones que no mejoran o muestran signos de infección”, indicó.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Utilizar ropa fresca: preferir prendas ligeras, holgadas y de algodón. Cambiar la ropa húmeda por el sudor y evitar abrigar excesivamente a los menores.

Mantener una higiene adecuada: realizar baños con agua tibia o fresca, emplear limpiadores suaves sin perfumes y secar cuidadosamente los pliegues de la piel.

Evitar aguas contaminadas: impedir que los niños jueguen en charcos o lodo. Si ocurre el contacto, lavar las zonas expuestas con agua segura y jabón.

Protegerlos del sol: evitar la exposición prolongada entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. En niños mayores de seis meses, utilizar protector solar de amplio espectro, preferentemente con factor de protección SPF 50 o superior, además de sombreros y ropa adecuada. Para los bebés más pequeños, priorizar la sombra y la protección mediante prendas.

Prevenir las picaduras: utilizar repelentes apropiados para la edad y siguiendo las instrucciones del producto. En menores de dos meses se recomienda optar por mosquiteros y ropa protectora, sin aplicar repelentes sobre su piel.

También es importante evitar compartir toallas, prendas de vestir y calzado, especialmente cuando alguno de los integrantes de la familia presenta una infección cutánea.

Una madre aplica crema hidratante en el cuello de su hijo antes de dormir como parte del tratamiento contra la dermatitis atópica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo un sarpullido requiere atención médica?

No todas las lesiones en la piel responden al calor ni deben tratarse de la misma manera. Por eso, observar su evolución puede ayudar a identificar cuándo es necesaria una evaluación profesional.

De acuerdo con las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría, la presencia de pus, fiebre, dolor o enrojecimiento que se extiende son señales que justifican buscar atención médica.

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También debe consultarse cuando el niño presenta decaimiento, disminución de su actividad habitual o cuando el sarpullido empeora rápidamente. Si una erupción atribuida al calor no mejora después de tres días de cuidados en casa, es conveniente que sea evaluada por un profesional.

Los especialistas advierten que aplicar productos inadecuados o utilizar medicamentos sin indicación puede empeorar determinadas lesiones.

Ante las condiciones de calor, humedad y lluvias que pueden acompañar al fenómeno El Niño, reconocer los primeros cambios en la piel y actuar oportunamente permite reducir el riesgo de que una molestia inicialmente leve se convierta en un problema que requiera tratamiento médico.

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