El Estado peruano subastará más de 100 piezas de lujo, incluyendo relojes y joyas de Vladimiro Montesinos, con el fin de recaudar fondos para luchar contra la corrupción. (Crédjito: Latina Noticias)

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El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) subastará este 27 y 30 de noviembre un total de 106 piezas de lujo que pertenecieron principalmente a Vladimiro Montesinos, exasesor condenado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. El remate incluye relojes, diamantes, cadenas, pulseras, aretes y collares de oro, con precios base que van desde los 70 soles hasta superar los 134.000 soles.

Entre los objetos destacan relojes de marcas como Piaget, Quorum y Longines, además de monedas y diamantes incautados en el marco de investigaciones judiciales. La entidad estatal también incluyó en el lote bienes vinculados al narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, según informó Latina Noticias.

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El Pronabi subasta una colección de relojes de oro y pedrería incautados al exasesor Vladimiro Montesinos para financiar programas del Estado peruano contra la corrupción. (Infobae Perú/Latina Noticias)

Relojes de alta gama y piezas desde S/70

El director de Pronabi, Javier Giribaldi, detalló a Latina Noticias el rango de valores que integran la subasta. “Relojes que valen 134.400 soles, relojes Piaget, Quorum, Longines, monedas, también diamantes, hasta bienes que cuestan 70 soles, 90 soles, que son piezas de plata”, explicó el funcionario.

La variedad de precios busca atraer tanto a coleccionistas interesados en piezas de alto valor como a compradores con presupuestos más acotados. Giribaldi calculó que el conjunto completo de bienes alcanza un valor aproximado de 800.000 soles, aunque estimó que la recaudación final superará el medio millón de soles.

Un reloj de oro con incrustaciones de diamantes forma parte del lote de bienes incautados a Vladimiro Montesinos que el Pronabi subasta en Perú. (Latina Noticias)

Destino de los fondos recaudados

Los ingresos obtenidos por la venta de estas piezas se destinarán a financiar programas de lucha contra la corrupción en el país, según precisó el director de Pronabi. “Estos bienes que han procedido de delitos de corrupción van a servir para contribuir contra los actos de corrupción en el país”, afirmó Giribaldi en declaraciones recogidas por Latina Noticias.

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En lo que va del año, el Estado peruano ha recuperado más de siete millones de soles mediante este mecanismo de subastas de bienes incautados, de acuerdo con cifras reportadas por la entidad.

Dos relojes de oro con incrustaciones de pedrería forman parte del lote incautado a Vladimiro Montesinos que el Pronabi subasta en Perú. (Latina Noticias)

Antecedentes de Vladimiro Montesinos

Montesinos fue condenado por los casos Barrios Altos, El Santa, Pedro Jáuregui, Pativilca y La Cantuta, por delitos de homicidio calificado y secuestro. El exasesor cumple una sentencia en prisión tras ser declarado responsable de una red de corrupción que operó durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90.

Los interesados en participar de la subasta deben inscribirse hasta el viernes 20 de noviembre a través de los canales oficiales de Pronabi. El proceso de inscripción habilita a los postores para presentar ofertas sobre las piezas disponibles en las dos jornadas programadas, el 27 y el 30 de noviembre.

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Una joya de oro con incrustaciones forma parte del lote de bienes incautados a Vladimiro Montesinos que el Pronabi subastará en Perú. (Latina Noticias)