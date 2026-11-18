El esposo sostiene que la paciente recibió el alta pese a continuar con molestias y que su estado empeoró después de regresar a casa. Facebook

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El dengue en Perú dejó 110 muertes confirmadas y 148 fallecimientos acumulados, según la actualización de la sala situacional del Ministerio de Salud (Minsa). La entidad mantiene otros decesos bajo investigación, mientras el aumento de casos coincide con altas temperaturas y lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa), indicó que la transmisión se incrementó en las últimas semanas, sobre todo en las regiones del norte. El funcionario pidió a la población acudir a los servicios médicos ante los primeros síntomas y evitar el consumo de fármacos sin una indicación profesional.

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“[El dengue] se ha incrementado en las últimas semanas y con ello el número de casos: la mayor parte en regiones del norte como Piura hasta La Libertad, incluyendo a Áncash. Es clave que la población también tome sus previsiones para llegar a tiempo a los centros de salud y sean atendidas de forma inmediata”, señaló Munayco en diálogo con Exitosa.

La Libertad concentra más de 23 mil casos de dengue acumulados y encabeza los registros nacionales. Piura y Lambayeque aparecen después entre las zonas con mayor transmisión. La expansión del mosquito Aedes aegypti encuentra condiciones propicias cuando se combinan calor, lluvias y recipientes con agua almacenada.

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La Libertad, Piura y Lambayeque concentran los contagios

El especialista explicó que el aumento de pacientes se refleja también en las defunciones informadas durante las últimas semanas. En una declaración previa, Munayco indicó que se habían identificado 101 muertes directamente asociadas a la enfermedad y 46 casos en investigación. Los datos posteriores del Minsa elevaron el número de fallecimientos acumulados a 148.

“Tenemos hasta ahora 101 fallecidos directamente por dengue y 46 en investigación. Los fallecidos han incrementado en las últimas 3 o 4 semanas por el aumento de casos en varias regiones. Por eso es importante evitar el retraso al acudir al servicio de salud: las personas, antes de ir, van a la farmacia donde pueden recibir medicamentos que no son adecuados para el manejo del dengue”, afirmó.

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Los grupos con más contagios corresponden a escolares, adolescentes y jóvenes. Los reportes epidemiológicos ubican una mayor concentración de casos entre quienes tienen de 10 a 14 años y de 15 a 19 años.

La distribución de las muertes presenta otra tendencia: las mujeres representan el 63,51% de los fallecimientos, con mayor afectación entre personas de 70 años a más.

El Minsa advierte que los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, malestar corporal y dolor detrás de los ojos. La atención temprana permite evaluar la evolución de cada paciente y determinar el manejo correspondiente. Munayco remarcó que la automedicación puede retrasar la llegada a los establecimientos de salud.

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Tumbes enfrenta falta de pruebas, reactivos y plaquetas

El avance de la enfermedad ocurre mientras algunos servicios sanitarios presentan limitaciones para responder a los casos. Un informe de la Contraloría General de la República identificó que establecimientos de salud de Tumbes no contaban con pruebas rápidas, reactivos esenciales ni bancos de sangre implementados con plaquetas.

La revisión también detectó problemas de infraestructura y condiciones inadecuadas para el almacenamiento de vacunas. Estas deficiencias afectan la capacidad de los centros médicos para atender a pacientes que requieren diagnóstico, vigilancia y tratamiento oportuno durante el incremento de contagios.

El Fenómeno El Niño mantiene la atención de las autoridades sanitarias por su relación con lluvias y temperaturas que pueden favorecer la reproducción del Aedes aegypti. El mosquito deposita sus huevos en recipientes que acumulan agua, por lo que las medidas de prevención incluyen eliminar criaderos en viviendas y espacios cercanos.

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