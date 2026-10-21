“Nos jugamos la vida”: Carlos Grados, arquero de CD Moquegua, valora el duelo ante Alianza Lima pensando en el descenso de Liga 1

CD Moquegua afronta un duelo de alta envergadura este domingo cuando mida fuerzas ante Alianza Lima. Crédito: Instagram CD Moquegua.

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CD Moquegua y Alianza Lima afrontarán un partido con objetivos distintos, aunque con la misma necesidad de sumar. El cuadro local busca ampliar su margen respecto de la zona de descenso, mientras que los visitantes intentarán mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura. Para Carlos Grados, el encuentro representa una oportunidad que puede incidir en la permanencia de su equipo.

El conjunto moqueguano llegará a la fecha 13 después de vencer 1-0 a FC Cajamarca como visitante. Ese resultado le permitió alcanzar los 28 puntos en la tabla acumulada y abrir una distancia de tres unidades sobre ADT, que ocupa la segunda plaza de descenso junto con UTC, ya condenado a la Liga 2.

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Alianza Lima, por su parte, suma 22 puntos en el Clausura y necesita ganar fuera de casa para reducir diferencias con los equipos que pelean por la parte alta. La fecha tendrá cruces que pueden modificar el panorama de la clasificación, con Sporting Cristal y Sport Huancayo en los primeros puestos.

En diálogo con el programa ‘Modo Fútbol’, Grados explicó que el plantel de CD Moquegua conoce la relevancia de enfrentar a un rival que también tiene aspiraciones en el cierre del campeonato. “Sabemos que Alianza también se juega cosas importantes, que es volver a la punta, pero nosotros también nos estamos jugando la vida abajo en el tema del descenso”, manifestó.

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Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Crédito: RRSS clubes.

El arquero consideró que el equipo no puede limitarse a resistir el ataque rival. Grados señaló que la jerarquía ofensiva de Universitario de Deportes y Alianza Lima obliga a plantear partidos con iniciativa y a buscar espacios en campo contrario.

“A la ‘U’ y a Alianza, si tú sales a defenderte, un gol te van a hacer; tienen esa jerarquía adelante. Así que tenemos que salir a proponer nuestro juego, a tratar de ver sus debilidades y poder atacarlos por ahí”, añadió el guardameta de 33 años.

La llegada de José Soto al banquillo moqueguano coincidió con el triunfo ante FC Cajamarca en una jornada determinante para la tabla acumulada. El exfutbolista de Alianza Lima asumió el reto de dirigir al equipo en las fechas finales, con el objetivo de asegurar la continuidad en la máxima categoría.

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Grados destacó a tres figuras de Alianza Lima

Grados identificó tres nombres del plantel de Alianza Lima que, a su juicio, pueden condicionar el desarrollo del encuentro. El portero mencionó la conducción de Jairo Vélez y Fernando Gaibor en el mediocampo, además de la velocidad de Eryc Castillo en ataque.

El equipo de Alianza Lima celebra un impresionante tercer gol frente a Atlético Grau. - L1 MAX

“Siento que la verdad mucho depende del gran juego que puedan hacer Jairo Vélez y Gaibor en el medio, y la velocidad de Castillo; creo que esas son sus armas ofensivamente hablando. Si podemos neutralizar eso, estoy seguro de que vamos a poder hacer un gran partido”, afirmó.

El guardameta sostuvo que José ‘Pepe’ Soto transmitió un mensaje de tranquilidad al grupo antes de recibir a su antiguo club. Según contó, el técnico asumió la responsabilidad por el contexto del partido y pidió a sus dirigidos que se concentren en su desempeño.

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“Pepe Soto nos ha dicho más que nada que la presión va a estar en él, que no nos hagamos mucho tema con la presión porque él ya está acostumbrado; es uno de los ídolos de Alianza”, indicó Grados. El arquero agregó que el plantel deberá responder ante la exposición que tendrá el compromiso.

El futbolista cerró con una advertencia sobre la calidad individual del rival. “Tenemos que dar nuestra mejor performance, porque sabemos que Alianza con individualidades nos puede ganar”, concluyó.

Pepe Soto, el elegido por la dirigencia de CD Moquegua para mantener la categoría. Crédito: CD Moquegua.

¿Cuándo juegan CD Moquegua y Alianza Lima?

El partido entre CD Moquegua y Alianza Lima se disputará el domingo 25 de octubre, a las 13:15 horas de Perú, en el estadio 25 de Noviembre. El compromiso corresponde a la decimotercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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La organización modificó el horario inicial del encuentro. El duelo estaba previsto para las 13:00 horas, pero luego confirmó el inicio 15 minutos después.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX. La señal está disponible según el plan contratado por cada usuario, mientras que L1 Play ofrece una opción digital para quienes tengan acceso a la plataforma.