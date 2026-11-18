El volante de 18 años habló sobre el ambiente en el vestuario nacional, su relación fraternal con Lapadula y sus metas en el fútbol europeo tras sumarse por primera vez al grupo de Mano Menezes. (Selección Peruana)

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Francesco Andrealli aterrizó en la Videna con una mochila cargada de historia familiar y una convicción clara: representar a Perú era la decisión correcta. El joven volante, formado desde los ocho años en las divisiones menores del Como de Italia, vivió sus primeros días junto al equipo absoluto nacional con la misma intensidad con la que describe su propio estilo de juego: sin apuros, con la pelota pegada al pie y los ojos bien abiertos.

Su debut en el radar de la selección de mayores no fue casual. Fue el resultado de una conversación familiar, de raíces limeñas que atraviesan el Atlántico y de una oportunidad que él mismo reconoce como un salto vital para su carrera.

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El mediocampista destacó el ambiente que encontró en la selección peruana y recordó el consejo que recibió de Mano Menezes: jugar con tranquilidad y mostrar sus condiciones sin dejarse llevar por la presión. (Selección Peruana)

La primera impresión que le dejó el plantel conducido por el técnico brasileño Mano Menezes fue contundente. Andrealli ya había tenido un acercamiento previo al grupo en noviembre del año pasado, cuando participó como sparring durante la concentración en Rusia. Esa experiencia inicial le bastó para comprender el tipo de ambiente que encontraría al llegar a la sede de entrenamiento de la Federación Peruana de Fútbol. “El grupo me gustó mucho, como hablan, como se ayudan, como una familia son”, señaló el volante en declaraciones al programa Fútbol como cancha de RPP.

El propio seleccionador le transmitió un mensaje directo y sin rodeos al convocar al joven mediocampista. “Me dijo que tengo que jugar como sé, que quedarme tranquilo y nada, de jugar como soy capaz”, reveló Andrealli. La consigna del entrenador apunta a liberar al jugador de presiones externas y permitirle expresarse con naturalidad, algo que el propio futbolista agradece dado el salto que implica pasar de las categorías formativas italianas al fútbol de selecciones adultas.

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La decisión de defender la camiseta blanquirroja tampoco fue improvisada. Sus padres, oriundos de Lima —del barrio El Álamo, según recordó el propio jugador—, fueron parte central de esa elección. “Hablé con mis padres y quería que era una oportunidad por mi carrera”, explicó. Ellos, a su vez, le transmiten constantemente el mismo valor que él repite como un mantra: la humildad. “Están muy orgullosos de mí y también me dicen de siempre ser humilde, seguir con humildad y que mi oportunidad me va a llegar”, contó.

Lapadula como referente y el peso de la camiseta

La convivencia con referentes de la selección representa una experiencia importante para el joven mediocampista. Además de destacar a Lapadula, Andreali mencionó a Yoshimar Yotún como uno de los compañeros con quien mejor logró asociarse. (Selección Peruana)

Dentro del vestuario, hay una figura que facilita la transición de Andrealli al entorno del seleccionado mayor. Gianluca Lapadula, el delantero que recorrió el mismo camino desde Italia hasta convertirse en uno de los jugadores más queridos por la hinchada peruana, cumple para el joven volante un rol que va más allá de lo futbolístico. “Me ayuda porque puedo hablar con él como si somos hermanos, puedo siempre hablar con él y confiar en él”, afirmó Andrealli. Y amplió: “Él ayuda también a la selección en el camerino con sus palabras, que ahora habla muy bien español y puede ayudar también en la cancha con su actitud”.

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Consultado sobre si percibe al atacante como un líder dentro del grupo, la respuesta fue inmediata y sin matices: “Sí, sí, sí”. No es el único compañero que le llamó la atención durante los entrenamientos. Como mediocampista, Andrealli destacó a Yoshimar Yotún como el jugador con quien mejor se sintió al momento de asociarse. También mencionó a Noriega y a Grüber como futbolistas que le generaron buena impresión dentro del esquema nacional.

El peso de vestir la camiseta peruana no lo intimida. Al contrario. “Es un orgullo y siempre voy a dar lo máximo para mí y para la selección”, afirmó el volante con una convicción que contrasta con su corta trayectoria en el fútbol profesional. La comparación con el recorrido de Lapadula aparece de manera natural en quienes lo observan, aunque Andrealli prefiere construir su propio camino, paso a paso, con la misma paciencia que aplica dentro del campo.

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El Como, Fàbregas y los sueños de una carrera en Europa

El joven ítalo-peruano comparte entrenamientos con figuras como Nico Paz y recibe indicaciones del entrenador Cesc Fàbregas. Su objetivo inmediato es debutar con el primer equipo antes de buscar oportunidades en España o Inglaterra (Selección Peruana)

En Italia, la realidad cotidiana de Andrealli transcurre entre los entrenamientos de la sub-20 del Como y los destellos que le ofrece observar de cerca al primer equipo. Nico Paz, la joven figura argentina que se convirtió en sensación en el fútbol europeo, entrena junto a él a diario. “Durante el entrenamiento sí, pero no fuera”, aclaró sobre su vínculo con el mediocampista argentino, al que describió con una sonrisa como alguien “muy con broma”.

El técnico del primer equipo, Cesc Fàbregas, también le dedica consejos que Andrealli guarda con atención. “Me dice siempre que cuando entrar con ellos, con el primer equipo, tengo que mirar todo. Tengo que mirar el que juegan en mi posición y robar. Siempre robar, robar, robar”, relató el volante, citando las palabras del exmediocampista del Arsenal y el Barcelona con evidente admiración.

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Su proyección a futuro tiene coordenadas claras: consolidarse en el Como, debutar en el primer equipo —preferentemente en el estadio de su ciudad, donde creció— y luego dar el salto a una liga de mayor exigencia. “Me gustaría jugar en España o también en la Premier League”, confesó. Sus ídolos de infancia, Andrés Iniesta y Paul Pogba, marcan el norte estético de su fútbol: control, criterio y capacidad para leer el partido en todas sus fases. “Tengo que coger rápida mi oportunidad, que se me va a dar una, tengo que cogerla rápida y disfrutarla”, cerró Andrealli, con la certeza tranquila de quien sabe que el momento llegará.