El Papa León XIV habla con periodistas durante una conferencia de prensa en vuelo mientras viaja de Lima, Perú, a Roma, Italia, el 16 de noviembre de 2026. (Papa, Italia, Roma) EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

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Durante su vuelo de regreso a Roma, el papa León XIV tuvo un tiempo para conversar con miembros de la prensa internacional que lo acompañaron durante su viaje apóstólico en Sudamérica y se refirió a la operación quirúrgica a la que se sometió para extirpar un nódulo pulmonar y que, según se informó en su momento, lo habría llevado a firmar una carta de renuncia al papado en caso de que no pueda continuar ejerciendo el cargo.

Sin embargo, en la conferencia de prensa, el sumo pontífice negó haber hecho eso. “No. Por ahora no veo que sea necesario, gracias a Dios. El Derecho Canónico ya contempla diversos aspectos relacionados con esta cuestión. Está en manos de Dios, como dije antes de ser elegido Papa. Confío en Él”, afirmó León XIV.

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Pese a su negativa, el sumo pontífice no descartó la posibilidad de hacerlo en un futuro. “Quizá lo haga en algún momento, eso creo. Pero por ahora no veo la necesidad”, aseguró.

León XIV sobre su estado físico: “No estoy al 100 %, pero estoy bastante bien”

El papa León XIV también fue consultado por su estado físico y su salud debido a que el viaje apostólico -que lo llevó a ciudades de altura como Cusco y Cajamarca en Perú- estaba programado para realizarse pocos días luego de una lobectomía pulmonar inferior en la que se le retiró una parte del pulmón como parte de una intervención preventiva para evitar el surgimiento de un cáncer.

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El Santo Padre manifestó que a pesar de la operación, las fechas de su visita apostolica ya estaban pactadas y con ayuda de los médicos decidió venir y cumplir su palabra

En ese sentido, el sumo pontífice sostuvo “los demás se sorprenden conmigo” y que los viajes a Uruguay, Argentina y Perú ya estaban programados y deseaba cumplir con ese compromiso.

“(...) Entonces con la ayuda de Dios y creo profundamente que la fuerza de la oración –yo recibí mensajes literalmente de todo el mundo-, con una cierta determinación que también tengo, con la ayuda de los médicos, que de hecho se ha visto que era posible. No estoy al 100 %, pero estoy bastante bien. Y, pues, la resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado, y pues gracias a Dios”, indicó a los medios de comunicación presentes.

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León XIV se despide del Perú con emotivo mensaje

El papa León XIV se despidió del Perú este lunes con un mensaje en su cuenta oficial de X antes de emprender el vuelo de regreso a Roma, donde llegará el martes 17 de noviembre. “¡Que Dios te bendiga, mi Perú!”, escribió el Pontífice al concluir la etapa final de su sexto viaje apostólico, que lo llevó a recorrer Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

En su publicación, León XIV expresó una gratitud que calificó de difícil de poner en palabras. “No tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por estos días vividos en comunión”, escribió. El mensaje, breve pero cargado de emoción, fue el último gesto público del Papa en suelo peruano antes de tomar el vuelo de regreso desde la Base Aérea del Callao.

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El Santo Padre también reconoció a quienes hicieron posible la visita. “Agradezco a todas las personas y comunidades que hicieron posible este #ViajeApostólico”, indicó, en alusión a los miles de voluntarios, autoridades civiles y eclesiásticas que organizaron una agenda que incluyó nueve ciudades y múltiples actos litúrgicos, culturales y sociales.

El Pontífice subrayó que su propósito al llegar al país había sido evangelizador. “He venido a anunciarles a Cristo”, afirmó, y añadió que, al partir, se llevaba consigo “el testimonio de la fe y la devoción” que siempre había admirado en los peruanos. Esa devoción, según León XIV, es uno de los rasgos que hacen del Perú un lugar especialmente cercano a su corazón: en el vuelo hacia Montevideo, al inicio del viaje, había dicho que el país sudamericano era “uno de sus muchos hogares”.

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