Nayla Da Silva, figura de Atenea, respalda participación de Perú Sub 19 en Liga de Vóley: “En Argentina se hace, cuesta porque son niñas”

La figura de Atlético Atenea habló sobre la importancia del rodaje para las voleibolistas jóvenes de la selección peruana. Créditos: Mate Galáctico.

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La participación del equipo de Perú, integrado por jugadoras de las selecciones sub 19 y sub 17, generó polémica en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. En ese contexto, Nayla Da Silva, una de las referentes de Atlético Atenea, respaldó la presencia de las jóvenes y destacó el rodaje que les aporta competir en el campeonato.

En diálogo con Mate Galáctico, la opuesta argentina valoró la decisión de incluir a las selecciones en la presente temporada. “La verdad es que creo que, en general, el proceso de selección que están haciendo y demás está bueno. Me encantó que hayan incluido a las selecciones en la liga. En Argentina se hace y creo que cuesta al principio, y que va a ser difícil porque, obviamente, son niñas”.

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Da Silva remarcó que la experiencia les permitirá conocer las distintas exigencias que implica el alto rendimiento. “No dejan de ser niñas y se encuentran con el vóley en sí: lo bueno, lo malo, el hate y demás. Pero siento que eso las va a formar mucho como deportistas. Tener roce a nivel de mayores también hace que una se dé cuenta de que está a un pasito nomás de lograrlo y que capaz el sueño es mucho”.

La participación de la selección peruana no ha tenido los resultados esperados: perdió sus tres compromisos ante Olva Latino, Rebaza Acosta y Deportivo Wanka, sin ganar un solo set. El equipo se ubica en la última posición de la tabla.

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Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Deportivo Wanka en su debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Por otra parte, la jugadora fue consultada por los equipos que la sorprendieron durante las primeras tres fechas de la Liga Peruana de Vóley. En su respuesta mencionó a Rebaza Acosta y Circolo Sportivo Italiano.

“Bueno, Rebaza es uno. Desde la primera fecha contra Alianza siento que hizo un partidazo. Después, Circolo. Siento que todavía estamos varios equipos terminando de encontrarnos y de trabajar como un equipo en sí, pero hay varias individualidades que me gustan y siento que, si se logran ensamblar con los equipos, van a salir buenos equipos”, cerró.

Nayla Da Silva, figura de Atlético Atenea, respalda participación de Perú Sub 19 en Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Nayla Da Silva, la máxima anotadora de Atlético Atenea

Atlético Atenea tuvo un inicio de temporada positivo en la Liga Peruana de Vóley. El equipo dirigido por Lorena Góngora debutó con un contundente triunfo por 3-0 sobre Olva Latino. Luego, cayó por 3-2 ante Rebaza Acosta en un encuentro disputado. En la tercera fecha, dio la sorpresa al imponerse por 3-1 frente a Regatas Lima.

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Con estos resultados, las ‘diosas’ ocupan el cuarto puesto de la tabla, con ocho puntos. Se encuentran por detrás de Universitario de Deportes, Universidad San Martín y Alianza Lima, y superan a Regatas Lima.

Parte de este presente responde al rendimiento individual de sus jugadoras. Nayla Da Silva, quien llegó esta temporada procedente de Olva Latino, se adaptó con rapidez al equipo y se ganó un lugar como opuesta por delante de la peruana Thaisa Mc Leod.

Tabla de máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 luego de jugarse la fecha 3. Créditos: Perú Vóley.

La argentina es la máxima anotadora de Atenea en las primeras tres jornadas, con 64 puntos. Supera a su compatriota Nicole Pérez, máxima anotadora del club durante la campaña anterior.

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Da Silva ocupa el tercer lugar entre las máximas anotadoras de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley, solo por detrás de Kathy Ryan, de Regatas Lima, y Sofía Neves, de Rebaza Acosta.