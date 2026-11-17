“Es una vergüenza total”: lanzan fuerte denuncia contra la administración de Sport Boys por imágenes del plantel en un aeropuerto. Crédito: LFP

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La administración de Sport Boys recibió fuertes cuestionamientos luego de que se difundieran imágenes de dos futbolistas del primer equipo descansando en el suelo del aeropuerto de Chiclayo. El periodista Jorge Solari, exdirector del área de Comunicaciones del club ‘rosado’, hizo pública la denuncia a través de un video en sus redes sociales y criticó las decisiones tomadas durante el viaje de regreso del plantel al Callao.

Según explicó Solari, los jugadores Federico Illanes y Renzo Alfani tuvieron que esperar su vuelo de retorno en el terminal aéreo, sin haber pasado la noche en un hotel. El comunicador sostuvo que la dirigencia habría decidido prescindir del alojamiento para ahorrar ese gasto, por lo que parte del elenco permaneció varias horas en el aeropuerto antes de regresar al primer puerto.

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“Esta imagen es una vergüenza total. Es el reflejo claro de cómo no se maneja un club profesional de fútbol y que está a nada de cumplir 100 años”, manifestó el periodista al inicio de su pronunciamiento.

¿Qué ocurrió con los jugadores de Sport Boys en Chiclayo?

Solari detalló que Sport Boys había enfrentado a Comerciantes Unidos en Cutervo el domingo, en un encuentro que comenzó a las 13:00 horas y terminó aproximadamente a las 15:00. Después del partido, el plantel tenía previsto almorzar y trasladarse en bus hacia Chiclayo, ciudad a la que llegó alrededor de las 23:00.

De acuerdo con su relato, los futbolistas cenaron pizzas y, en lugar de dirigirse a un hotel para descansar, tuvieron que volver al aeropuerto para esperar el vuelo programado para el lunes a las 06:20 horas, con destino al Callao.

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El periodista Jorge Solari dio a conocer las dificultades que tuvo el equipo chalaco para retornar al primer puerto tras su viaje a Cutervo. (Video: Jorge Solari)

“¿No fueron al hotel y en el hotel los que querían cenaban y los que querían descansaban inmediatamente? No, se fueron a cenar unas pizzas. Era el último partido y después de eso, ¿tenían dónde descansar? No. Tuvieron que regresar al aeropuerto para esperar el vuelo del día de hoy, lunes, a las 6:20 de la mañana”, cuestionó.

El periodista agregó que los futbolistas permanecieron cerca de cinco horas y media en el terminal aéreo antes de embarcar. Las imágenes difundidas muestran a Illanes y Alfani descansando en el piso, situación que motivó sus críticas a la gestión del club.

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Solari reveló que otros jugadores buscaron regresar antes

En su video, el exdirector de Comunicaciones de Sport Boys también señaló que no todos los integrantes del plantel esperaron el vuelo programado para la mañana del lunes. Según contó, Oslimg Mora, Miguel Trauco y Jostin Alarcón optaron por contratar una movilidad particular, con dinero de su propio bolsillo, para llegar más rápido al aeropuerto y tomar un vuelo nocturno.

Solari sostuvo que estos futbolistas habrían tomado esa decisión porque conocían la posibilidad de tener que pasar varias horas en el aeropuerto, ante la falta de alojamiento. Además, cuestionó que los jugadores tuvieran que asumir gastos particulares para poder descansar en condiciones adecuadas después de un compromiso oficial.

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“Prefirieron ahorrarse esa vergüenza y, por supuesto, contratar de su plata una movilidad particular para que los lleve rápidamente al aeropuerto de Chiclayo y poder tomar un vuelo nocturno y poder descansar como se lo merece un jugador profesional”, afirmó.

Jugadores de Sport Boys descansando en aeropuerto. Crédito: Captura

Duras críticas a la administración de Martín Noriega

El periodista dirigió sus cuestionamientos a la actual administración del club, encabezada por Martín Noriega. Si bien aclaró que no conoce personalmente al administrador, manifestó su preocupación por el manejo institucional de Sport Boys y consideró que la situación resulta especialmente delicada debido a la cercanía del centenario de la institución.

“No tengo el disgusto de conocer al señor Martín Noriega, administrador actual del club, pero sí tengo el disgusto de saber cómo está manejando el club del cual soy hincha y del que ahora estoy informando”, expresó.

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Finalmente, Solari cuestionó la continuidad de la actual gestión y recomendó que se evalúe la posibilidad de dejar la administración para que otras personas asuman la conducción del equipo rosado.

“Estamos a nada de cumplir 100. Si no han podido en un año previo, estoy seguro de que no van a poder manejarlo en el año de su centenario. Así que, consejo, deberían evaluar la posibilidad de ya dejar el club para que seguramente gente capacitada pueda hacerlo de manera ideal”, sentenció.

Hasta el momento, el pronunciamiento de Solari recoge su versión sobre lo ocurrido durante el retorno del plantel desde Chiclayo. La denuncia pone nuevamente bajo atención las condiciones logísticas que rodean a Sport Boys en la recta previa a su centenario.

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