Un grupo de visitantes recorre un edificio patrimonial con una escultura clásica en el Centro Histórico de Lima durante las actividades del festival Intactalia.

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El próximo fin de semana, el Centro Histórico de Lima será escenario de Intactalia 2026, un festival cultural gratuito que propone recorrer siete siglos de historia peruana a través de casonas, iglesias y edificios patrimoniales convertidos en estaciones temáticas. La iniciativa, organizada por la ONG Cultura Intacta, se desarrollará el 20, 21 y 22 de noviembre de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Bajo el lema “Un viaje en el tiempo”, el festival distribuirá a los visitantes por siete puntos emblemáticos del casco histórico, cada uno ambientado en una época distinta de la historia del Perú: desde el Imperio Incaico hasta las transformaciones tecnológicas y sociales del siglo XX. El ingreso a todas las exposiciones es libre y gratuito.

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Una obra de diseño floral dedicada a Yma Súmac integra el recorrido del festival cultural Intactalia 2026 en el Centro Histórico de Lima.

El circuito comienza en la Basílica y Santuario de Santa Rosa de Lima, en la cuadra 1 de la avenida Tacna, dedicada al Gran Imperio Incaico, y continúa en la Casa de la Cultura Criolla (Jirón Moquegua 376), que evocará el Virreinato. La Cafetería Amanqae, en Jirón Ica 281, representará la época de las Exploraciones, mientras que el Gran Hotel Bolívar, en Jirón de la Unión 958, estará ambientado en la Independencia.

Completan el recorrido la Casa de Correos y Telégrafos (Jr. Conde de Superunda 170), dedicada al apogeo de la comunicación escrita; la Beneficencia de Lima (Jirón Carabaya 641), que abordará los cambios tecnológicos y sociales a lo largo de la historia; y la Casa Barbieri (Jirón Callao 358), que actuará como punto de encuentro de todas las épocas bajo el lema “Abraza tu historia”. En cada estación habrá exposiciones, zonas fotográficas, talleres y venta de productos.

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Un afiche promocional convoca al festival cultural Intactalia 2026 para recorrer siete estaciones patrimoniales en el Centro Histórico de Lima durante tres días.

Para quienes quieran llevar un registro del recorrido, los organizadores ofrecerán una Bitácora de Viaje a S/ 4.00, monto destinado a los fines benéficos de la ONG. Con ella, los visitantes podrán coleccionar un sello en cada estación. Quienes completen el circuito participarán en un sorteo de premios sorpresa donados por los organizadores y marcas aliadas.

El festival regresa tras convocar a cerca de 10.000 personas en su primera edición

Intactalia llega a su segunda edición con el respaldo de una primera entrega exitosa. En 2025, bajo el nombre “Sentimiento Peruano, un homenaje floral” y en conjunto con La Cadena Floral del Perú, el festival reunió a cerca de 10.000 personas, lo que lo convirtió en el proyecto de mayor convocatoria en la historia de Cultura Intacta.

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Un mapa traza las siete estaciones patrimoniales del festival cultural Intactalia 2026 en el Centro Histórico de Lima.

“El fin de Intactalia es crear un festival en el cual por unos días las personas puedan reconectar con sus raíces. Este año la temática es ‘Viaje en el tiempo’ para acercarnos a nuestra historia y abrazar nuestra identidad”, afirmó Helen Durán, directora de Cultura Intacta.

El evento está dirigido a la ciudadanía en general, investigadores, turistas y aficionados a la historia. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de Cultura Intacta o contactar a Angela Vicuña al 995511466.