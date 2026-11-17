Cobertura informativa de Canal N desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sobre la suspensión de operaciones de la aerolínea Plus Ultra en la ruta Lima-Madrid. La transmisión muestra los mostradores de atención desocupados en la terminal aérea y reporta las disposiciones de Indecopi junto a los canales oficiales disponibles para la gestión de reclamos y reembolsos de los pasajeros afectados por la cancelación de los vuelos.

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La aerolínea Plus Ultra suspendió este 17 de noviembre su ruta Lima-Madrid de forma indefinida, dejando a cientos de pasajeros sin vuelo y sin atención presencial en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde sus counters permanecieron vacíos durante toda la jornada.

La compañía atribuyó la decisión a las medidas de reestructuración financiera y operativa que atraviesa. “Como parte de las medidas de reestructuración financiera y operativa que estamos adoptando para fortalecer la compañía y asegurar su viabilidad futura, hemos tomado la difícil decisión de suspender hasta nuevo aviso nuestra ruta Lima-Perú a partir del 17 de noviembre del 2026”, señaló Plus Ultra en un comunicado. La aerolínea identificó como uno de los factores determinantes el “complejo entorno” del transporte aéreo, marcado por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular los del combustible.

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La cancelación del vuelo Lima-Madrid no es un hecho aislado. El Aeropuerto Jorge Chávez informó a través de sus redes sociales que la suspensión de Plus Ultra alcanza también a “diversas rutas a nivel internacional”, con impacto en Argentina. Los vuelos a Colombia ya habían sido cancelados desde junio. La aerolínea, en tanto, mantiene activas sus conexiones con Venezuela desde Madrid y Tenerife.

Qué deben hacer los pasajeros afectados

Plus Ultra indicó que los pasajeros afectados recibirán una notificación de la cancelación por correo electrónico. Sin embargo, los canales para gestionar el reembolso o las alternativas de viaje varían según cómo se adquirió el pasaje:

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Compras a través de agencias de viajes: las gestiones deben canalizarse directamente con la agencia emisora.

Compras en la web u otros canales directos de Plus Ultra: los reclamos se tramitan a través del portal de reclamaciones de la aerolínea, disponible en plusultra.com .

Contacto directo con la aerolínea: correo electrónico atencioncliente@plusultra.com o de forma presencial en la oficina ubicada en Enrique Palacios 420, Miraflores.

29/05/2026 Avión de Plus Ultra. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA PLUS ULTRA

Indecopi exige atención y brinda orientación en el aeropuerto

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) salió al cruce de la situación y exigió a Plus Ultra atender de forma oportuna a los pasajeros afectados y mantener activos sus canales oficiales de comunicación. El organismo informó que personal propio se encuentra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para brindar orientación y gestionar reclamos en el lugar.

Indecopi recordó que los usuarios tienen derecho a recibir información clara sobre cómo solicitar el reembolso del boleto o qué alternativas existen para continuar el viaje, y que pueden presentar su reclamo en el libro de reclamaciones de la aerolínea. Para consultas, el organismo habilitó el siguiente número de WhatsApp: 985 197 624.

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Los counters de Plus Ultra, sin atención en Jorge Chávez

Pese a las instrucciones de Indecopi, los counters de Plus Ultra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez permanecieron sin atención este martes. La aerolínea suele operar en los sectores G y H de la terminal, pero ninguno de los mostradores fue abierto durante la jornada, según constató Canal N en el lugar. Tampoco había personal de la compañía disponible para recibir reclamos ni libro de reclamaciones accesible para los pasajeros afectados.