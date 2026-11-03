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Paolo Guerrero avanza en su recuperación pensando en el retorno con Alianza Lima en el cierre de la Liga 1 2026

El longevo delantero peruano deja el tópico de la entidad para meterse de lleno a sus primeros entrenamientos, después de haber padecido un desgarro parcial en el tendón peroneo

Paolo Guerrero se dispone a volver al plantel de Alianza Lima, tras padecer un problema muscular que lo alejó de los campos. - Crédito: Difusión
Paolo Guerrero se dispone a volver al plantel de Alianza Lima, tras padecer un problema muscular que lo alejó de los campos. - Crédito: Difusión
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En la antesala del Alianza Lima vs Cienciano, por la antepenúltima fecha correspondiente al Torneo Clausura 2026, se ha conocido que el veterano Paolo Guerrero está cumpliendo con su recuperación después de acusar una dolencia en los entrenamientos previo al juego contra Cusco FC, que acabó con triunfo 2-1 para los ‘íntimos’.

La lesión que sacó al ‘Depredador’ de los planes de Pablo Guede fue un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo acontecido en los primeros días de octubre. A partir de entonces, el goleador se mantuvo plenamente concentrado en cumplir con las sesiones de rehabilitación en el área de salud de la entidad.

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Paolo Guerrero, de 42 años, vuelve a lesionarse en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Alianza Lima
Paolo Guerrero, de 42 años, vuelve a lesionarse en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Alianza Lima

Cerca de un mes de lo sucedido, Guerrero ha superado con éxito la primera etapa en el tópico de Alianza Lima y ahora se dispone a dar un paso más importante al reportarse en las prácticas guiadas por Guede. La señal que viene dejando es más que favorable, pensando en el cierre de la campaña regular.

El periodista Gerson Cuba explicó que el histórico ‘9’ de Perú “avanza favorablemente en su recuperación”, lo que le permite inmediatamente iniciar “trabajos con balón en los entrenamientos”. Claro está que la supervisión pasará por el comando técnico actual, centrándose en lo que observen en lugar de lo que escuchen por parte del artillero nacional.

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Paolo Guerrero, a sus 42 años, finalmente levanta un trofeo con Alianza Lima, el club de sus amores. Revive la emotiva celebración del 'Depredador' tras conquistar el Torneo Apertura 2026 y su declaración de que fueron "campeones con justicia".

Mientras Paolo Guerrero se entrene con el resto de sus compañeros trabajará en activaciones con la pelota, recorridos a campo abierto (medidos) y definiciones a portería. Su presencia en duelos de práctica, entretanto, queda sujeta a evaluación de Pablo Guede.

El preparador argentino, precisamente, estará muy al pendiente de la evolución del estado de forma de Paolo para considerar “si existe la posibilidad de que viaje a Andahuaylas” para el cruce frente a Los Chankas, por la J16 del campeonato local.

Paolo Guerrero y ocho jugadores más terminan su vínculo con Alianza Lima en este 2026.
Paolo Guerrero vuelve a los entrenamientos en campo con Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Alternativas

Las molestias musculares del delantero jerarca de Alianza Lima, a todas luces, ocasionaron un quebradero de cabeza a nivel táctico, pero permitieron que la puerta se abriera de par en par para que Federico Girotti ganase minutos de competencia en el Clausura 2026.

Con el argentino en ataque se buscó dotar de mayor peso el aparato ofensivo del equipo; sin embargo, su presencia no trajo goles, pero sí una sinergia importante con el resto de compañeros ubicados en zona ofensiva como Gaspar Gentile y Eryc Castillo.

El delantero ecuatoriano puso la remontada en el Gallardo, aunque con polémica en la celebración - Crédito: L1MAX.

Precisamente, el extremo ecuatoriano ha pasado a ejercer un rol de goleador inusitado debido a un movimiento de Pablo Guede. Alejado de los flancos, la ‘Culebra’ solo se dedica a monopolizar acciones en la zona de castigo con un saldo importante en materia de anotaciones.

Al momento que Paolo Guerrero vuelva a la acción con los suyos, se abocará a ser un puntual clave en la construcción de acciones para alimentar al electrizante nuevo atacante, que a lo largo del año ha demostrado una capacidad anotadora pasmosa.

Federico Girotti, en pleno festejo tras triunfo contra FC Cajamarca. - Crédito: Alianza Lima
Federico Girotti, en pleno festejo tras triunfo contra FC Cajamarca. - Crédito: Alianza Lima

Otros nombres que también se encuentran en óptimas condiciones, a la espera de una mayor secuencia de oportunidades, son Luis Ramos y Geray Motta.

Alianza Lima, a poco del cierre de la campaña regular del certamen doméstico, requiere al 100% de sus futbolistas. Dentro de esa parrilla, está de más decir, se valora a Paolo Guerrero por su experiencia y liderazgo.

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