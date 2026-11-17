Pedro Barreto defendió a Carlos Castillo ante críticas por homenajear a Inti Sotelo y Bryan Pintado, muertos durante las protestas de 2020 contra el gobierno de Manuel Merino

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El cardenal Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), defendió este martes a su homólogo Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, frente a las críticas de sectores conservadores por haber homenajeado ante el papa León XIV a Inti Sotelo y Bryan Pintado, los jóvenes que murieron durante las protestas contra el efímero gobierno de Manuel Merino (2020).

En una entrevista con el portal de investigación Epicentro TV, Barreto sostuvo que los cuestionamientos contra el prelado también representan ataques al pontífice, quien respaldó públicamente los mensajes de “justicia social y protección de la Amazonía”.

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“Atacan a aquellos que él (el papa) ha nombrado, pero definitivamente es un ataque a él. No se han atrevido (a criticar a León XIV) porque el Perú ha estado volcado a las calles (...) la visita del papa invadió el país”, señaló.

El cardenal rechazó que el discurso pronunciado por el líder de la Iglesia católica en Pucallpa, considerado uno de los más políticos de su visita, respondiera a una iniciativa personal de Castillo o de otros representantes del clero peruano.

Inti y Bryan son recordados en la vigilia juvenil del Papa León XIV

En aquella intervención, León XIV reclamó justicia por los asesinatos de defensores ambientales, denunció los abusos sexuales contra menores indígenas y advirtió sobre la depredación de la Amazonía.

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Barreto aseguró que las palabras del pontífice expresan la posición institucional de la Iglesia frente a problemas como la minería y la deforestación. “Es una acusación que se nos hace (...) Yo estoy tranquilo porque lo que ha dicho el papa con gran libertad es la posición de la Iglesia católica, no es de Carlos Castillo, ni de Pedro Barreto, ni de Alfredo Vizcarra (arzobispo de Trujillo)”, manifestó.

Asimismo, respaldó el pronunciamiento papal sobre las consecuencias de las actividades extractivas y la pérdida de bosques en la Amazonía, al considerar que el pontífice evidenció el vínculo entre la crisis ambiental y las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

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“A veces nos atacan diciendo que somos políticos, que entramos al terreno de la política. Y la verdad es que política es la búsqueda del bien común. Si todos nos ponemos de acuerdo para buscar el bien común, no nuestro propio interés personal o de grupo, ahí estamos en un proceso eminentemente político”, señaló en otro momento de la entrevista.

Castillo recibió el respaldo de jóvenes durante la vigilia con León XIV en el Estadio Nacional, donde recordó a Sotelo y Pintado como “mártires” de las protestas

“La política ha sido arrebatada por grupos ideológicos de derecha, izquierda y centro, que olvidan que su mandato popular es buscar el bien común. El papa Francisco inició esa rehabilitación de la política y León XIV enseña que todos somos políticos, aun sin partido, en defensa de la dignidad humana”, agregó.

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Castillo recibió una ovación de los jóvenes que participaron el jueves pasado en una vigilia multitudinaria con León XIV en el Estadio Nacional, donde evocó a las “generaciones que salieron a las calles para protestar” y denunció que fueron víctimas de disparos.

“No son los únicos, porque en la historia última que hemos vivido en nuestro país y en nuestra ciudad, los jóvenes muchas veces salieron a las calles por protestar y en algún caso dispararon a varios de ellos. Y hay dos mártires de los jóvenes, Bryan e Inti”, manifestó ante los 52.000 asistentes que se congregaron en el recinto.

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