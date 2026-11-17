Foto: Arzobispado de Lima

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El arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, afirmó que la reciente visita de papa León XIV debe convertirse en un punto de inflexión para el Perú.

Tras el recorrido del pontífice entre el 11 y el 16 de noviembre, el religioso planteó que sus mensajes pueden abrir una discusión sobre convivencia, justicia y responsabilidades dentro de la Iglesia católica peruana.

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Castillo sostuvo que el lenguaje del Santo Padre, próximo a la población y respetuoso de sus experiencias, permitió colocar en primer plano asuntos que atraviesan al país. Mencionó la violencia política, la desigualdad, la violencia de género y los problemas ambientales como realidades que requieren atención pública y una respuesta colectiva.

El arzobispo vinculó esa reflexión con la necesidad de que la visita del papa León XIV al Perú deje efectos fuera de los actos litúrgicos. Para Castillo, las palabras pronunciadas durante la gira pueden servir de referencia si instituciones, comunidades y ciudadanos las trasladan a decisiones concretas en sus espacios de acción.

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Pope Leo XIV waves to participants alongside Metropolitan Archbishop of Lima Cardinal Carlos Castillo during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza de Armas on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Castillo pidió revisar los procesos por abusos dentro de la Iglesia

Uno de los puntos expuestos por el cardenal fue la reforma de la Iglesia peruana frente a los casos de abusos. Señaló que se trata de delitos que deben ser investigados y sancionados. También propuso revisar los procedimientos internos para impedir demoras en los procesos canónicos y avanzar en el saneamiento institucional.

El planteamiento apunta a que la respuesta de la institución tenga consecuencias verificables para las víctimas y para las comunidades. Castillo advirtió que la prolongación de los trámites canónicos impide resolver denuncias con rapidez. En ese escenario, la revisión de normas y prácticas aparece como una tarea pendiente para las autoridades eclesiásticas.

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Cardenal situó a los jóvenes y al sector privado en la agenda posterior a la gira

Castillo también puso el foco en los jóvenes que participaron en las actividades de la visita. Dijo que su presencia mostró capacidad de organización e iniciativa, y sostuvo que deben intervenir en su propia formación. El cardenal los identificó como parte de la generación que asumirá decisiones sobre el futuro del Perú.

Al describir las reuniones juveniles, mencionó los bailes colectivos que se realizaron en plazas y otros espacios de encuentro. Según explicó, esas expresiones reúnen amistad, disciplina y convivencia. Su observación situó a los jóvenes como actores de la vida social, antes que como receptores pasivos de orientaciones formuladas por adultos o instituciones.

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El arzobispo además valoró la participación de empresas privadas en la preparación de la agenda papal, incluido el respaldo para disponer del Estadio Nacional. Indicó que ese acompañamiento revela la existencia de sectores empresariales dispuestos a asociar su actividad con el desarrollo nacional y el bien común, más allá de la obtención de ganancias.

León XIV concluyó el lunes su gira por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, después de seis días de actividades. En sus intervenciones, recordó su vínculo con el país, donde trabajó durante casi dos décadas como misionero y luego fue obispo de Chiclayo. El pontífice obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

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Castillo contó que varios cardenales desconocían ese vínculo antes del cónclave de mayo de 2025, cuando Robert Francis Prevost fue elegido sucesor del papa Francisco. Afirmó que los electores sabían, sobre todo, que era estadounidense y que su trayectoria peruana tenía poca visibilidad.