San Tano llegará a los cines peruanos el jueves 3 de diciembre de 2026.

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La película peruana ‘San Tano’ se estrenará el jueves 3 de diciembre de 2026 y situará la Navidad como escenario de una historia marcada por la ausencia de una hija y el intento de un padre por reconstruir su vida. El largometraje está escrito y dirigido por Antonio Landeo Vega y cuenta con Ítalo Lorenzzi, Gloria Klein, Zelma Gálvez, Cecilia Tosso y Amparo Brambilla en el elenco.

La producción propone una mirada sobre los vínculos familiares, el duelo y las segundas oportunidades durante las fiestas de fin de año. La trama sigue a Tano, un hombre que atraviesa una crisis personal después de que su hija Camila fuera llevada al extranjero sin su consentimiento.

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La pérdida de contacto con la menor altera por completo el rumbo del protagonista. A ese conflicto se suma su salida del trabajo tras un enfrentamiento con su jefe, hecho que lo deja sin empleo y en situación de calle. Desde ese punto, la película presenta el camino que emprende para recuperar estabilidad y retomar el vínculo con su hija.

El estreno de ‘San Tano’ está programado para una etapa del año en la que las salas de cine suelen recibir producciones asociadas a las celebraciones navideñas. En este caso, la historia utiliza la figura de Santa Claus para abordar la relación entre un padre y su hija, lejos de una narración centrada solo en los festejos.

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Ítalo Lorenzzi interpreta a un hombre que pierde su empleo y queda en la calle

Tano, el personaje principal de la cinta, será interpretado por Ítalo Lorenzzi. Su vida cambia luego de la partida de Camila, quien deja el país sin que él haya dado su consentimiento. La distancia y la imposibilidad de acompañar a su hija llevan al personaje a una etapa de aislamiento y desorientación.

El guion plantea que Tano reacciona ante esa situación con un enfrentamiento laboral que deriva en su despido. Sin trabajo y sin una red inmediata de apoyo, termina en la calle. La historia ubica allí uno de sus puntos de quiebre: el protagonista deberá decidir si permanece atrapado en la pérdida o encuentra una forma de reconstruir su vida.

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Ítalo Lorenzzi interpreta a Tano, un padre que busca recuperar el vínculo con su hija en plena temporada navideña.

La oportunidad aparece a través de Sofía, una directora de marketing interpretada por Gloria Klein. Ella le propone asumir el papel de Santa Claus para una campaña navideña, una oferta que en principio representa una salida laboral temporal.

Tano acepta el empleo sin imaginar que esa experiencia tendrá consecuencias personales. El contacto con niños y familias, junto con el ambiente propio de la temporada, lo lleva a revisar la relación que mantiene con su dolor y con la ausencia de Camila.

La Navidad como punto de partida

La campaña navideña se convierte en el punto de partida de un proceso personal para Tano, quien intenta recuperar la esperanza de reencontrarse con su hija. La cinta asocia las celebraciones de diciembre con la posibilidad de reparar vínculos que han quedado fracturados.

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Antonio Landeo Vega explicó que el filme busca poner el foco en la capacidad de las personas para recomenzar a partir del afecto. “‘San Tano’ es una historia sobre el poder del amor y la inocencia, que plantea que, al aceptar el cariño de los demás, siempre es posible empezar de nuevo”, señaló el director y guionista.

El largometraje presenta así un conflicto familiar desde la perspectiva de un padre que enfrenta pérdidas sucesivas. La separación de su hija, la falta de empleo y la vida en la calle conforman el escenario inicial de un relato que se desarrolla en un contexto navideño.

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Zelma Gálvez, Cecilia Tosso y Amparo Brambilla integran el reparto

Junto a Lorenzzi y Klein, el elenco de la película incluye a Zelma Gálvez, Cecilia Tosso y Amparo Brambilla. El reparto también está conformado por Emilio Montero, Luiggi Lomparte, Alejandro Tinoco, Antoinette Klein, Paloma de Abril, Nicole Faverón y Valentina Durand.

Completan el grupo de intérpretes Nelson Gonzaga, Juan Contreras, Maricarla Povez, Tatiana Rodríguez, Gabriela Medina, José Sheen y Mauricio Papi. La producción contará también con la participación especial de la actriz argentina Caro Costas.

La dirección y el guion están a cargo de Landeo Vega. La película es una producción de Landeo Cine, Nuevo Horizonte Films, EPDC Producciones, Estudio Amigos, Classic Media China Internacional y Filmmaker.

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Gloria Klein da vida a Sofía, la directora de marketing que le ofrece a Tano un trabajo como Santa Claus.

La distribución llevará la cinta a los cines peruanos desde el 3 de diciembre de 2026.