El programa de Magaly Medina difundió imágenes del recorrido que ambos realizaron después de salir de dos locales nocturnos. El exchico reality negó que hubieran estado solos y sostuvo que compartieron una salida con amigos. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Israel Dreyfus salió al frente luego de las imágenes que lo mostraron junto a una joven durante una noche de diversión que terminó en un edificio de Barranco. El conductor negó que exista un vínculo amoroso con su acompañante y explicó que ambos se conocen desde hace varios años.

El reportaje emitido por Magaly TV, la firme siguió el recorrido de Dreyfus y la joven desde una discoteca de Barranco hasta otro local ubicado en Miraflores. La salida continuó hasta la madrugada, cuando ambos abordaron un taxi rumbo a un edificio en el primer distrito.

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Las cámaras los registraron cerca de las 5:40 de la mañana del sábado. En una de las escenas difundidas por el programa, el exintegrante de Combate aparece junto a la mujer mientras caminaban después de descender del vehículo que los trasladó al lugar.

El modelo Israel Dreyfus camina junto a una acompañante en una toma del programa de espectáculos Magaly TV La Firme.

Tras la emisión del informe, Israel Dreyfus conversó con Luciana Roy sobre lo ocurrido. La conductora empezó el diálogo con una aparente molestia e incluso fingió llorar por las imágenes, pero la situación cambió de tono y ambos terminaron bromeando frente a cámaras.

En ese contexto, Dreyfus rechazó que se tratara de una persona a la que hubiera conocido recientemente. Según contó, su relación de amistad con la joven se remonta a 2020, aunque sus encuentros no son frecuentes porque ella vive fuera del país.

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“Nos conocemos desde hace un tiempo, nos conocemos desde el 2020”, manifestó el presentador. Al referirse al vínculo que tuvieron años atrás, añadió una precisión que llamó la atención: “Ha sido mi alumna”.

El conductor prefirió no revelar la identidad de la mujer. Señaló que ella no desarrolla actividades en televisión ni forma parte del ambiente artístico, por lo que optó por preservar su privacidad ante la exposición que generó el ampay.

Israel Dreyfus explica su vínculo con una exalumna durante una emisión del programa de transmisión Sin más que decir.

Dreyfus también sostuvo que la salida no fue un plan exclusivo entre ambos. Su versión es que compartieron la noche con varios amigos y que la situación cambió recién al final de la reunión, cuando el resto del grupo tomó otro vehículo para retirarse.

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La explicación de Israel sobre el Airbnb

El ingreso de la pareja al edificio de Barranco fue uno de los momentos que más comentarios generó tras la difusión del informe. Sobre ese punto, Dreyfus aclaró que el inmueble no era su departamento y que tampoco pertenecía a la joven que lo acompañó durante la madrugada.

Según explicó, el lugar era un Airbnb que sus amigos habían alquilado para pasar el fin de semana. El conductor afirmó que ambos llegaron allí después de que los demás integrantes de la reunión se retiraron en otro auto, por lo que no consideró extraño compartir el taxi con ella.

También se refirió a las imágenes en las que se los ve caminando tomados de la mano. En un primer momento, Dreyfus negó que ese gesto tuviera una connotación sentimental. Luego explicó que su acompañante le pidió apoyo porque llevaba tacos y había consumido alcohol durante la salida.

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Israel Dreyfus explica en un programa de audio su relación con una joven tras la difusión de imágenes en las que ambos aparecen abrazados.

“Yo soy un caballero y ella me pide que le agarre la mano”, señaló. El presentador añadió que, después de varias horas de diversión, quiso evitar que ella se tropezara mientras se dirigían al edificio.

“Pucha, salimos de juerguear y lo que menos quieres es que se tropiece. Habíamos tomado”, comentó Dreyfus al explicar la cercanía que registraron las cámaras. Para él, la escena respondió a una actitud de cuidado y no a una demostración pública de afecto.

El también ex chico reality dejó claro que está soltero y que no considera que deba justificar cada una de sus salidas. Aun así, decidió dar su versión para descartar que exista un romance con la mujer, a quien conoce desde 2020 y con quien, según afirmó, coincidió en una reunión con amigos.

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