La ocupación irregular de espacios protegidos representa un riesgo para la conservación del patrimonio arqueológico. Composición: Infobae

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La ocupación irregular de espacios protegidos representa una amenaza para la conservación de los sitios arqueológicos de Moquegua. En el distrito de Torata, una intervención de las autoridades permitió recuperar un sector del complejo arqueológico Cerro Mejía, luego de que ciudadanos alertaran sobre la presencia de construcciones no autorizadas dentro del área intangible.

El caso requirió la participación de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Moquegua y de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos representantes acudieron al lugar para ejecutar las acciones correspondientes frente a la ocupación.

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La intervención se concentró en el Sitio Arqueológico Cerro Mejía – Sector A, donde se identificaron 25 chozas instaladas de manera clandestina. Las estructuras ocupaban un espacio sujeto a protección patrimonial y motivaron la actuación de las autoridades del sector Cultura.

El retiro de las construcciones se concretó después de que el personal priorizara el diálogo con las personas que permanecían en el área. Los ocupantes aceptaron abandonar el espacio y retirar las estructuras, por lo que la intervención permitió liberar el terreno sin necesidad de describir otras medidas coercitivas.

Cerro Mejía conserva vestigios de las culturas Wari, Tiwanaku e inca

La intervención se realizó con participación de la DDC Moquegua y la Policía Nacional. Difusión

La importancia de este espacio arqueológico se relaciona con las distintas ocupaciones culturales registradas en el lugar. Según el inventario de recursos turísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Cerro Mejía se ubica en el centro poblado de Yacango, en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, a 2.433 metros sobre el nivel del mar.

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En la cima del cerro existen estructuras residenciales y espacios arquitectónicos vinculados con las culturas Tiwanaku, Wari, inca y el periodo colonial. El registro del Mincetur describe una plaza abierta rodeada por cuatro plataformas de piedra, además de dos complejos residenciales ubicados hacia el norte.

Las laderas presentan restos de andenes destinados a actividades agrícolas. Estas características permiten reconocer la organización de los antiguos asentamientos y el aprovechamiento del terreno para desarrollar actividades domésticas, productivas y ceremoniales.

Museo Contisuyo explica las características del asentamiento arqueológico

El Museo Contisuyo menciona que Cerro Mejía y Camata Tambo, actividad que contó con representantes de instituciones vinculadas con la cultura, el turismo y la seguridad.

En la publicación, el museo describe la presencia de estructuras residenciales monumentales en la cima y viviendas más modestas en la ladera suroeste, frente al Cerro Baúl. También identifica vestigios de infraestructura hidráulica vinculada con la ocupación Wari, entre ellos un canal que conducía agua hacia las laderas de Cerro Baúl.

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El artículo señala que las viviendas de la ladera estaban distribuidas en barrios separados por grandes muros. Estas estructuras cumplían funciones relacionadas con la organización del asentamiento y la protección frente a la erosión provocada por las lluvias.

En la parte superior existe una escalinata de piedra que conduce hacia un sector residencial y un espacio ceremonial. Este último presenta cuatro plataformas dispuestas alrededor de un área abierta, utilizada para reuniones y festividades.

Antecedentes de protección y reconocimiento patrimonial

Los ocupantes aceptaron retirar las 25 chozas tras el diálogo con las autoridades. Difusión

Cerro Mejía cuenta con reconocimiento como monumento arqueológico prehispánico y forma parte del patrimonio cultural de la Nación. Su delimitación comprende una superficie aproximada de 175,46 hectáreas, de acuerdo con la resolución publicada en diciembre de 2010, que declaró oficialmente su condición patrimonial.

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En julio de 2026, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Moquegua también impulsó acciones de investigación y protección en el lugar, en coordinación con el Museo Contisuyo. Según informó La Prensa Regional, estas actividades incluyeron inspecciones técnicas y visitas informativas para promover el conocimiento del sitio entre instituciones locales.

El medio recogió declaraciones del director encargado de la DDC Moquegua, Luis Enrique Gonzales Peñaranda, quien explicó que el incremento de visitantes y la realización de ceremonias y otras actividades generaban preocupación por las posibles afectaciones al espacio arqueológico.

En ese contexto, la recuperación del Sector A se suma a las intervenciones destinadas a proteger Cerro Mejía frente a ocupaciones y actividades que puedan comprometer sus estructuras históricas.

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