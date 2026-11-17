Néstor Villanueva responde si le cree a Flor Polo tras denuncia contra Luiggi Yarasca

Guardar

Néstor Villanueva puso en duda la denuncia presentada por Flor Polo contra su expareja, Luiggi Yarasca, luego de ser abordado por las cámaras de Amor y Fuego. El cantante evitó extenderse sobre el caso y afirmó que prefiere mantenerse al margen de una situación que, según indicó, corresponde al ámbito legal.

La consulta surgió a raíz de la denuncia de Flor Polo contra el empresario por una presunta agresión física. Ante la pregunta directa sobre si le creía a la madre de sus hijos, Villanueva respondió de forma breve: “No”. Después agregó: “Prefiero callar, prefiero no hablar nada al respecto”.

PUBLICIDAD

El artista no desarrolló los motivos de su respuesta ni ofreció detalles adicionales sobre la denuncia. Su pronunciamiento, sin embargo, generó atención por el vínculo que mantuvo con la hija de Susy Díaz, con quien estuvo casado y tuvo dos hijos.

Luiggi Yarasca y Flor Polo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre ambos terminó en divorcio luego de una etapa marcada por desacuerdos públicos y asuntos que llegaron a la vía legal. En esta ocasión, Villanueva dejó claro que no desea involucrarse en el proceso que afronta Polo con Yarasca.

Néstor Villanueva evitó profundizar sobre el caso de Flor Polo

Durante el encuentro con el programa de espectáculos de Willax TV, el cantante fue consultado por las acusaciones de violencia doméstica que Flor Polo presentó contra Luiggi Yarasca. Aunque respondió cuando le preguntaron si respaldaba la versión de su expareja, se negó a continuar con el tema.

PUBLICIDAD

“Esas son cosas que ya están en el ámbito legal”, expresó Villanueva ante las cámaras. Con esa frase, el intérprete dio por terminada su participación respecto a la denuncia y evitó referirse a las medidas o diligencias que pudieran existir en el expediente.

Un documento oficial con la declaración de Flor Polo Díaz sobre agresiones físicas cometidas por Luigi Yarasca aparece en el programa televisivo Magaly TV La Firme de Perú.

El artista sostuvo que no busca abrir nuevos frentes de conflicto con Flor Polo. Según afirmó, el vínculo entre ambos se encuentra limitado por los asuntos relacionados con sus hijos y por un litigio de pensión de alimentos que permanece pendiente. Villanueva señaló que hace tiempo no ve a los menores.

La relación entre Flor Polo y Néstor Villanueva terminó en divorcio

Flor Polo y Néstor Villanueva mantuvieron una relación que incluyó matrimonio y la llegada de dos hijos. A lo largo de los años, las diferencias entre ambos trascendieron a los medios de comunicación y derivaron en enfrentamientos públicos.

PUBLICIDAD

Tras la separación, cada uno expresó en distintos momentos su postura sobre los desacuerdos que mantenían. La situación también involucró asuntos familiares y económicos vinculados a los menores de edad, entre ellos la pensión de alimentos.

En su reciente aparición, Villanueva prefirió no establecer comparaciones entre su propia historia con Polo y la denuncia de ella contra Luiggi Yarasca. El cantante insistió en que no desea pronunciarse sobre una situación que considera ajena a él.

Tras una relación mediática y una separación complicada, Florcita Polo y Néstor Villanueva terminaron su matrimonio. (Instagram)

La presencia de Greis Keren llamó la atención durante la entrevista

Las cámaras del programa también registraron que Villanueva buscaba terminar pronto la conversación. En un vehículo cercano lo esperaba una mujer, identificada en el informe como Greis Keren.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las imágenes difundidas por el espacio televisivo, se trataría de la bailarina que en el pasado denunció al cantante por presunta violencia física y psicológica. La presencia de Keren motivó preguntas adicionales de los reporteros, aunque Villanueva no se detuvo a responderlas.

El reporte no precisó cuál era el motivo por el que ambos se encontraban juntos ni si mantienen una relación sentimental. Tampoco se recogió una declaración de Keren acerca del encuentro.

Néstor Villanueva prefirió no hablar de su vida personal. (El Valor de la Verdad)