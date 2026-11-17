Facundo Callejo, por segundo año consecutivo, acabó como goleador incontestable de los suyos. - Crédito: Cusco FC

Guardar

Como cara visible de Cusco FC, Facundo Callejo ha dado un paso al frente para ofrecer sus sensaciones del rendimiento general del plantel a lo largo del 2026. De una manera muy constructiva, aseguró que estuvieron lejos de lo que pretendían en los primeros compases del curso.

“Terminamos el año deportivo. Sin dudas que no fue el año que esperábamos como grupo, pero queda descansar y renovar las energías. Vamo’ que vamo’ “, reflexionó Callejo en una publicación elevada en sus cuentas sociales oficiales.

PUBLICIDAD

Facundo Callejo llegó a los 19 goles con Cusco FC en la Liga 1 2026. - Crédito: Brayan Machado

El pensamiento del ‘Torero’ realmente condice con la realidad. A principios del actual periodo, los ‘dorados’ se presentaron como subcampeones del fútbol peruano y con esa credencial participaron en la CONMEBOL Libertadores 2026, ubicándose en el Grupo A con uno de los actuales finalistas como Estudiantes.

Sin embargo, el recorrido internacional de Cusco FC fue una auténtica vergüenza. Nunca dio la talla contra ningún oponente y lució muy desarmado en cada aparición. Para muestra ha quedado su lastimera ubicación en su serie y como uno de los peores de la reciente edición.

El atacante se sacó al último hombre del cuadro argentino y definió con mucha calidad ante Muslera - Crédito: ESPN.

Ocurrió que después de esa exhibición bochornosa se optó por rescindirle el contrato al entrenador Alejandro Orfila para darle paso al español Javier Rabanal, quien poco a poco ha intentado implantar su sello en la estructura cusqueña.

PUBLICIDAD

Aunque hubo baches en el camino, reflejado en resultados que en su mayoría dejaron inconformes a los futbolistas, al final Cusco FC pudo cerrar con decencia la Liga 1, recuperándose de aquella mala imagen inicial y asegurando un acceso a la siguiente Copa Sudamericana.

Facundo Callejo luchó por ser el máximo anotador de la Liga 1. - Crédito: Cusco FC

Callejo, otro periodo goleador

Si bien la versión luminosa de Cusco FC desapareció este año, no ha sucedido lo mismo con Facundo Callejo, quien ha vuelto a cerrar una temporada a puro gol. Por segundo año consecutivo se mantuvo en los dos dígitos y pugnando por la cima de la tabla de goleo.

El registro anual del ‘Facu’ ha sido de 19 goles y tres asistencias en 35 partidos oficiales. Todas esas dianas, conviene mencionar, fueron realizadas en la Liga 1. La división se dio así: 8 dianas en el Apertura 2026 y 11 celebraciones y tres pases en el Clausura 2026.

PUBLICIDAD

A principios del 2027 podrá acudir a Migraciones con el propósito de iniciar su papeleo como peruano. | VIDEO: L1MAX

A pesar del buen rendimiento personal, Callejo no ha quedado del todo conforme, entre otras razones porque buscaba igualar la marca de la temporada anterior, donde acabó con 25 goles.

Aun así, el ‘Facu’ no debe sentirse del todo triste, puesto que con su frecuencia goleadora logró ubicarse en el podio de mayores anotadores de Cusco FC tan solo por detrás de Danilo Carando y Alfredo Ramúa.

Facundo Callejo entra en la historia de Cusco FC. - Crédito: Difusión

Seguirá para Callejo unas semanas de amplio descanso al lado de sus menores hijas y esposa para recargar energías de cara al siguiente curso, donde en teoría permanecerá con Cusco FC por temas de contrato.

PUBLICIDAD

Aunque no se descarta que clubes con mayor prestigio y recorrido a nivel nacional estén, una vez más, alzando el teléfono del argentino y de su entorno para conocer condiciones pensando en operaciones futuras, algo que claramente sería muy valorado por el ‘9′.