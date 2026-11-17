Nolberto Solano estuvo demasiado cerca de la gloria con Pakistán. - Crédito: Difusión

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La aventura de Pakistán en el Campeonato SAFF 2026 se ha cerrado con una dolorosa derrota en la final ante la India, en Daca, lo que supuso un amargo subcampeonato cuando era un claro favorito para colgarse el oro tras ofrecer una maravillosa puesta en escena, que acabó apagándose por una expulsión en un tramo palmario del lance.

Ubicado en la sala de prensa, Nolberto Solano se presentó ciertamente abatido por la caída para brindar sus sensaciones por lo ocurrido. En su primera intervención, no ocultó su tristeza por el descalabro en una instancia capital para el seleccionado nacional.

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Nolberto Solano al lado del capitán de Pakistán y representantes de India. - Crédito: PFF

“Hicimos dos errores en dos jugadas de balón parado. Estamos realmente decepcionados porque tuvimos una gran oportunidad de ganar el título, pero así es el fútbol”, afirmó Solano.

Todavía con las emociones encontradas, ‘Nobby’ se animó a ofrecer un mensaje de unidad: “El fútbol es el deporte hermoso. El fútbol siempre une a todos. Somos rivales solo en la cancha. Después de eso, hay que darse la mano y reconocer cuando se gana o se pierde”.

El equipo de Nolberto Solano abrió el marcador en el duelo decisivo por SAFF Championship 2026. Créditos: X.

Antes de retirarse de la comparecencia, el seleccionador peruano afirmó que la “India se ha vuelto fuerte” así como también “Bangladesh se ha vuelto fuerte y creo que no estamos lejos de volvernos competitivos en esta región”.

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Pakistán recorrió un camino complejo para llegar a decidir del título de campeón del Sur de Asia. Empezó con el pie en falso al caer contra la India, pero luego se repuso superando a Maldivas y con ello pasó a semifinales, donde echó a Bangladesh, dueño de casa.

Pakistán cayó 2-1 ante India y quedó subcampeón de la Copa del Sur de Asia.

Final reñida

Pakistán plantó una ardua batalla. Jamás se mostró inferior a la India pese a su rótulo de campeón actual. Los primeros instantes fueron a favor de los ‘tigres azules’, pero con el avance del tiempo los forasteros se asentaron muy bien en Daca.

Las mejores oportunidades de gol, por lejos, eran creadas por los ‘halcones’, los cuales llegaron a atrincherar a los indios en su área sin la posibilidad de que reaccionaran y solo se limitaran a resistir.

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El dominio del balón de Pakistán derivó en que muy cerca de la conclusión del primer acto llegase la primera celebración del encuentro con una espléndida definición Alamgir Ghazi, después de una desatención en la defensa local.

Tras el paso por los vestuarios, los pupilos de Nolberto Solano continuaron con su absoluto dominio y siguieron creando chances en ataque. No obstante, ese ritmo poderoso se difuminó a la hora producto de la expulsión de Junaid Shah.

Pakistán no pudo sostener su ventaja en la final del Campeonato SAFF 2026. - Crédito: Difusión

A partir de ahí, surgió un nuevo compromiso que fue guiado con absoluta comodidad por la India, que muy pronto halló la igualada parcial a través de su carta en ataque denominada Suhail Bhat.

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Por más que la selección de Pakistán empleó de resistencia, tenacidad y fortaleza en cada una de sus líneas, y refrescó piernas con algunas variantes, terminó muriendo a puertas de la conclusión del envite con la ansiada anotación de Sandip Mandi, en la que el golero pudo hacer algo más.