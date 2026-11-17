Senamhi: ¿Por qué se siente más calor durante el ciclón Yaku?

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que la ola de calor persistirá durante los próximos días en Lima y otros sectores de la costa y la sierra.

El organismo prevé temperaturas por encima de los valores habituales, aunque anticipó lloviznas de ligera a moderada intensidad entre las tardes, noches y madrugadas. El contraste se explicará por cambios en la circulación atmosférica.

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Según el pronóstico, el fortalecimiento del anticiclón del Pacífico Sur incrementaría los vientos procedentes del sur. Esa configuración favorecería el ingreso de humedad hacia la costa peruana y crearía condiciones para precipitaciones en horas de menor radiación solar.

Senamhi estima que ese escenario comenzaría el miércoles 18 de noviembre y, en principio, se extendería hasta el 20. No obstante, las lloviznas podrían mantenerse hasta el 24 de noviembre.

La entidad explicó que el brillo solar no desaparecerá en los siguientes días. El comportamiento previsto combina temperaturas elevadas con un aumento de la nubosidad costera, una situación que puede alternar horas de calor con episodios de garúa.

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En la práctica, el cielo podría asemejarse a una puerta entreabierta: permite el paso del sol, pero también deja entrar aire húmedo desde el océano.

Lluvia en Lima

Anticiclón del Pacífico Sur favorecería el retorno de lloviznas

Las condiciones cálidas del mar peruano también sostienen los registros nocturnos por encima de lo habitual. El organismo vinculó este panorama con el fenómeno de El Niño costero, que modifica la temperatura superficial del mar y repercute en el ambiente de la franja litoral. Esto explica por qué las noches pueden conservar calor incluso después de que disminuye la radiación.

La oficina de Climatología del Senamhi indicó que las temperaturas por encima de lo normal alcanzan zonas de la costa y de la sierra. Los picos de calor continuarían durante las próximas jornadas y podrían elevarse en el verano de 2027. La entidad registró 32 °C en Lima Este y 33 °C en una estación ubicada en Carabayllo. Esas mediciones se realizan bajo sombra, dentro de casetas que protegen los termómetros.

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Matt Nieto, vocero del servicio meteorológico, señaló que la radiación directa y el tipo de suelo pueden elevar la sensación térmica entre dos y tres grados frente al valor medido. Bajo esas condiciones, la percepción de calor puede superar los 35 °C en algunos momentos. El récord histórico de Lima ronda los 35 °C, mientras que las marcas cercanas a 32 °C suelen aparecer entre enero y marzo.

Senamhi recomienda protección solar y alerta por lluvias en el norte

Ante la persistencia de la ola de calor, Senamhi recomendó reducir la exposición prolongada al sol y revisar los avisos oficiales. El organismo aconsejó aplicar bloqueador solar y renovarlo durante el día, además de usar gorros, lentes de sol y sombrillas. Estas medidas buscan limitar el contacto directo con la radiación solar, sobre todo en las horas de mayor intensidad.

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El aviso incluye una recomendación para las zonas del norte peruano afectadas por precipitaciones. En Tumbes, el río del mismo nombre alcanzó 840,83 metros cúbicos por segundo a las 04:00 del 17 de noviembre, por encima del umbral naranja. El nivel rojo empieza en 1.000 metros cúbicos por segundo. Senamhi pidió alejarse de quebradas y áreas inundables. Para Tumbes, el pronóstico previó acumulados entre uno y cinco milímetros; en sectores de Piura, las lluvias podrían superar los 15 milímetros.